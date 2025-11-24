יום חמישי, 27.11.2025 שעה 00:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
14454-5987עירוני ר"ג
11497-5337הפועל לב י-ם
11533-5537אליצור חולון
11478-4887הפועל ראשל"צ
11517-5157 מכבי כרמיאל בית הכרם
9415-4336מכבי בנות אשדוד
9421-4326מכבי חיפה
8586-4867הפועל ב"ש/דימונה
7479-3916בנות פ"ת
5320-2714אליצור רמלה

ניצחה גם את האלופה: 56:77 לר"ג על אשדוד

המוליכה המשיכה בעונה האדירה שלה וחגגה גם על הדרומיות במשחק חד צדדי. חולון ניצחה בפ"ת, ראשל"צ גברה עם ב"ש/דימונה והפועל לב י-ם חגגה על כרמיאל

|
קסניה מלשקה בורחת לטג'ה גורסיץ' (ספי מגריזו באדיבות המנהלת)
קסניה מלשקה בורחת לטג'ה גורסיץ' (ספי מגריזו באדיבות המנהלת)

המחזור השביעי בליגת העל בכדורסל נשים התקיים לו היום (שני), זאת לאחר פגרת נבחרות מוצלחת מאוד עבור הכחולות לבנות בהדרכתה של שירה העליון במשחקים הראשונים שלה. במוקד, מכבי עירוני ר”ג ניצחה את מכבי בני אשדוד, פתח תקווה הפסידה לחולון, ראשון לציון הביסה את ב”ש/דימונה והפועל ירושלים ניצחה את מכבי כרמיאל.

מכבי עירוני ר”ג – מכבי בנות אשדוד 56:77

הראשונה בטבלה המשיכה בכושר המדהים גם מול האלופה, ושייטה לעבר ניצחון נוסף באולם זיסמן. תומס הובילה את המנצחות עם 27 נקודות במשחק מדהים, כאשר בצד השני 19 נקודות ותשעה ריבאונדים של מלשקה לא הספיקו לניצחון. רמת גן שמרה על מאזן מושלם, כאשר יש לה שבעה ניצחונות בשבעת מחזורי הפתיחה.

דור סער נשמרת על ידי אליס חתוקאי (ספי מגריזו באדיבות המנהלת)דור סער נשמרת על ידי אליס חתוקאי (ספי מגריזו באדיבות המנהלת)
ויקטוריה ויויאנס מונעת מהכדור להגיע אל סטאשה קארי (ספי מגריזו באדיבות המנהלת)ויקטוריה ויויאנס מונעת מהכדור להגיע אל סטאשה קארי (ספי מגריזו באדיבות המנהלת)

בנות פתח תקווה – אליצור חולון 86:66

משחק חד צדדי באולם יצחק שמיר בפתח תקווה, שם המארחת לא ממש היוותה יריב לאורחת. חולון הובילה “רק” בשמונה נקודות בהפסקה, אך בחצי השני הרימה קצב ועם 47 ריבאונדים וסך הכל ו-21 נקודות מהספסל השיגה את הניצחון. קלי הבריקה עם 19 נקודות ו-11 ריבאונדים.

הפועל ראשון לציון – הפועל ב”ש/דימונה 58:93

גם באולם גן נחום בעיר היין לא ראו משחק צמוד, כאשר המארחת הובילה ב-25 כבר אחרי שלושה רבעים ושייטה כל הדרך לעבר ניצחון נהדר מבחינתה. ראשון לציון שלטה ללא עוררין עם 52 נקודות בצבע ו-54 ריבאונדים, כאשר בולדירבה כיכבה עם 20 נקודות ו-15 ריבאונדים, כשבנוסף הוסיפה חמש חסימות, שלוש חטיפות ושלושה אסיסטים.

הפועל לב ירושלים – מכבי כרמיאל 68:89

האורחת הגיעה מהמקום השני בליגה, אבל היא לא הצליחה לעמוד בלחץ ודי התפרקה בבירת ישראל. לזיץ’ פלרטטה עם טריפל דאבל והובילה את המארחת עם 29 נקודות, תשעה ריבאונדים ושמונה אסיסטים, כאשר דנן הוסיפה 21 נקודות ו-ווילקינסון עוד 14 נקודות ו-12 ריבאונדים.

/* LAST / NEXT ROUNDs */