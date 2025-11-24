יום שני, 24.11.2025 שעה 23:27
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
217-1712קומו6
2011-1512יובנטוס7
189-1512לאציו8
1612-1411ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-812לצ'ה16
914-811פיזה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

הריעו לה: קומו הביסה את טורינו עם 1:5 גדול

ססק פברגאס ושחקניו המשיכו לבסס את מעמדם כאחת הקבוצות הטובות באיטליה עם חמישייה לרשת השוורים. אדאי כבש צמד, ראמון, פאס ובטורינה הצטרפו. צפו

|
שחקני קומו חוגגים עוד ניצחון גדול (IMAGO)
שחקני קומו חוגגים עוד ניצחון גדול (IMAGO)

המחזור ה-12 בליגה האיטלקית יינעל בהמשך הערב (שני) עם משחקן של ססואולו מול פיזה, אבל לפני כן קיבלנו הצגה אדירה מבית היוצר של ססק פברגאס, כשקבוצתו קומו הביסה בחוץ 1:5 את טורינו וטיפסה למקום השישי בטבלה על חשבון יובנטוס.

טורינו - קומו 5:1

מטורף!: קומו מרסקת את טורינו עם 1:5 ענק

הלריאני היו טובים יותר כבר מהפתיחה, אבל השער הראשון הגיע לאחר 36 דקות, כשג’יידן אדאי הצעיר מצא את הרשת אחרי בישול נפלא של חסוס רודריגס. ניקולה ולאשיץ’ איזן באופן זמני מפנדל אחרי נגיעת יד של איבן סמולצ’יץ’ ברחבה, אך מכאן רק האורחת נותרה על הדשא.

השילוב של אדאי ורודריגס נתן אותותיו בפעם השנייה במשחק, כשההולנדי החזיר לקבוצתו את היתרון, בעוד שחאקובו ראמון הצטרף אחרי הגבהה אדירה של מקסימו פרונה. ניקו פאס הרגיש מחוץ לחגיגה, אז הוא כבש גם כן אחרי בישול נוסף של חברו הארגנטינאי פרונה, כשמרטין בטורינה, בנו של אקס בני יהודה, נעץ את המסמר האחרון בארון של השוורים.

הוספת תגובה



