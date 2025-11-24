יום שני, 24.11.2025 שעה 23:45
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

"מתבייש, טעיתי": ההתנצלות של פפ גווארדיולה

מאמן מנצ'סטר סיטי הביע חרטה על העימות עם הצלם בהפסד 2:1 לניוקאסל: "ב-1,000 משחקים גם אני טועה, אני בן אדם. ניסיתי רק להגן על הקבוצה שלי"

|
פפ גווארדיולה והצלם (IMAGO)
פפ גווארדיולה והצלם (IMAGO)

פפ גווארדיולה התנצל היום (שני) על התקרית המביכה בה דחף את האוזניות של צלם טלוויזיה, רגעים לאחר ההפסד 2:1 של מנצ’סטר סיטי לניוקאסל. המאמן הספרדי, שתועד מסיר את הציוד מראשו של הצלם בזמן שזה עבד, הודה כי הוא “מרגיש מבוכה” לאחר שצפה שוב באירוע.

"אני מתבייש כשאני רואה את זה. אני לא אוהב את ההתנהגות שלי ואני מתנצל בפני הצלם”, אמר גווארדיולה במסיבת העיתונאים לקראת משחק ליגת האלופות מול באייר לברקוזן. “אחרי 1,000 משחקים כמאמן, אני לא אדם מושלם. אני עושה טעויות. ניסיתי רק להגן על הקבוצה והמועדון”.

התמונות, שהפכו לוויראליות ברשתות, הגיעו על רקע המתח הגדול בסיום המשחק. לאחר השריקה האחרונה התפתח עימות בין שחקני סיטי לג’ואלינטון, ולאחר שהברזילאי הורחק, פרץ ויכוח נוסף בין גווארדיולה לבין ברונו גימארייש. לאחר מכן המאמן פנה לעבר הצלם, והאירוע החריג התרחש.

פפ גווארדיולה מתווכח עם צוות השיפוט (IMAGO)פפ גווארדיולה מתווכח עם צוות השיפוט (IMAGO)

סיטי, שנוצחה 2:1 וירדה לפער של שבע נקודות מארסנל המוליכה שניצחה 1:4 את טוטנהאם, יצאה מהמשחק גם עם תחושת תסכול מכמה החלטות שיפוט שנויות במחלוקת. בין היתר: עבירה אפשרית על ג’יאנלואיג’י דונארומה במהלך ה-2:1 ושני מצבים של פנדלים פוטנציאליים על פיל פודן ועל יושקו גבארדיול, שלא זכו לאישורי השופט או ה-VAR.

