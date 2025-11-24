"מתבייש, טעיתי": ההתנצלות של פפ גווארדיולה

פפ גווארדיולה התנצל היום (שני) על התקרית המביכה בה דחף את האוזניות של צלם טלוויזיה, רגעים לאחר ההפסד 2:1 של מנצ’סטר סיטי לניוקאסל. המאמן הספרדי, שתועד מסיר את הציוד מראשו של הצלם בזמן שזה עבד, הודה כי הוא “מרגיש מבוכה” לאחר שצפה שוב באירוע.

"אני מתבייש כשאני רואה את זה. אני לא אוהב את ההתנהגות שלי ואני מתנצל בפני הצלם”, אמר גווארדיולה במסיבת העיתונאים לקראת משחק ליגת האלופות מול באייר לברקוזן. “אחרי 1,000 משחקים כמאמן, אני לא אדם מושלם. אני עושה טעויות. ניסיתי רק להגן על הקבוצה והמועדון”.

התמונות, שהפכו לוויראליות ברשתות, הגיעו על רקע המתח הגדול בסיום המשחק. לאחר השריקה האחרונה התפתח עימות בין שחקני סיטי לג’ואלינטון, ולאחר שהברזילאי הורחק, פרץ ויכוח נוסף בין גווארדיולה לבין ברונו גימארייש. לאחר מכן המאמן פנה לעבר הצלם, והאירוע החריג התרחש.

פפ גווארדיולה מתווכח עם צוות השיפוט (IMAGO)

סיטי, שנוצחה 2:1 וירדה לפער של שבע נקודות מארסנל המוליכה שניצחה 1:4 את טוטנהאם, יצאה מהמשחק גם עם תחושת תסכול מכמה החלטות שיפוט שנויות במחלוקת. בין היתר: עבירה אפשרית על ג’יאנלואיג’י דונארומה במהלך ה-2:1 ושני מצבים של פנדלים פוטנציאליים על פיל פודן ועל יושקו גבארדיול, שלא זכו לאישורי השופט או ה-VAR.