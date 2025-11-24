מסכמים את UFC קטר ועדי כפיר מתארח באולפן

בפרק 17 של “נוקאאוט!”, פודקאסט ספורט הזירה של ONE, יניב קמינסקי ועדי כפיר, סמנכ״ל המדיה של איגוד ה-MMA בישראל, דיברו על כל מה שחם בעולם אמנויות הלחימה.

מתחילים בסיכום האירוע של ה-UFC בקטר: רצף הנוקאאוטים המטורף, הקארד המרכזי, ההופעה הבלתי נשכחת של וולדו קורטז אקוסטה שלקח קרב בהתראה של יומיים, שלושה שבועות בלבד אחרי שניצח אחרי שקיבל אצבע בעין והתעקש להמשיך את הקרב, נלחם בפעם החמישית בשנה ניצח בנוקאאוט וביקש להילחם בפעם השישית השנה בדצמבר.

על הקאמבק הענק של קיוג׳י הוריגוצ׳י ל-UFC אחרי תשע שנים ובגיל 38 משיג ניצחון ענק, על הניצחון של איאן גארי ועל התקרית בינו לבין חאמזט מאחורי הקלעים, וכמובן על הקרב המרכזי בין ארמן טסרוקיאן לדן הוקר שהסתיים בניצחון בהכנעה של ארמן בסיבוב השני.

מה הלאה: מי צריך להילחם מול איסלם ומי צריך להילחם מול איליה טופוריה? בהמשך עונים על שאלות מהבית, מדברים על הראיון של דיינה ווייט בפודקאסט של אנדרו שולץ שבו הוא פתח את כל הקלפים ויצא נגד פרנסיס אנגאנו, על חזרתו של קונור מקגרגור בבית הלבן שהולכת ומסתמנת כאמיתית, על הקרב ההזוי בין ג׳ייק פול לאנתוני ג׳ושוע ועוד הכרזות, חדשות ועדכונים. האזנה נעימה.