יום שני, 24.11.2025 שעה 18:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אבו פרחי האריך את החוזה, גרופר נפצע בברכו

מכבי ת"א מימשה אופציה בהסכם עם החלוץ שיחתום ל-3 שנים, גם בן חמו במו"מ על הארכת החוזה. המגן סובב את הברך באימון ויעבור MRI, חשש גדול מקרע

|
סיד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)
סיד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב מימשה לאחרונה אופציה בחוזהו של סייד אבו פרחי והאריכה את ההסכם איתו לעוד עונה, וזאת לקראת מהלך רחב יותר של חוזה חדש לשלוש שנים. החלוץ הצעיר, שנשאר הקיץ בקריית שלום ולא יצא להשאלה כדי להילחם על מקומו בסגל, קיבל מז'רקו לאזטיץ' דקות לאחרונה ואף כבש בליגה האירופית נגד דינמו זאגרב, ובמועדון החליטו לתגמל אותו על כך כשהם רואים בו כבר שחקן סגל לכל דבר ועניין ומרוצים מאוד מההשתלבות שלו העונה בקבוצה. השחקן יחתום על חוזה לשלוש שנים לצד מימוש האופציה הקיימת. 

לצד זאת, היו גם בשורות פחות טובות היום (שני) באימון הבוקר של הקבוצה כאשר המגן השמאלי, דני גרופר, סובב את ברכו והוא יעבור MRI כדי לאבחן את חומרת הפציעה בברך. החשש כמובן הוא קרע באחת הרצועות או במיניסקוס, שיכול בנקודה שבה אנחנו נמצאים, לפגוע בהמשך העונה שלו. גרופר מיעט לשחק אצל לאזטיץ' וקיבל דקות בתחילת העונה בשני משחקים, אך חוסר המזל פגש אותו היום באימון דווקא כאשר היה סיכוי שיקבל דקות משחק בעקבות העומס הגדול על רוי רביבו. 

כמו כן, הבלם הצעיר, איתי בן חמו, שאמנם טרם קיבל דקות משחק מלאזטיץ', עשוי לחתום על חוזה חדש בקרוב. במכבי תל אביב רוצים לראות אותו ממשיך, השחקן מעוניין בשדרוג השכר שיש באופציה שנחתמה מראש והמטרה של הצהובים היא לסגור את הסיפור כדי שבן חמו יישאר בקבוצה, גם אם אינו רואה בינתיים דקות משחק. בן חמו מוערך מאוד על ידי בן מנספורד ודומיניק פרייס והם רוצים לדאוג שהוא יהיה חלק מהמועדון גם בהמשך הדרך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */