אבו פרחי האריך את החוזה, גרופר נפצע בברכו

מכבי תל אביב מימשה לאחרונה אופציה בחוזהו של סייד אבו פרחי והאריכה את ההסכם איתו לעוד עונה, וזאת לקראת מהלך רחב יותר של חוזה חדש לשלוש שנים. החלוץ הצעיר, שנשאר הקיץ בקריית שלום ולא יצא להשאלה כדי להילחם על מקומו בסגל, קיבל מז'רקו לאזטיץ' דקות לאחרונה ואף כבש בליגה האירופית נגד דינמו זאגרב, ובמועדון החליטו לתגמל אותו על כך כשהם רואים בו כבר שחקן סגל לכל דבר ועניין ומרוצים מאוד מההשתלבות שלו העונה בקבוצה. השחקן יחתום על חוזה לשלוש שנים לצד מימוש האופציה הקיימת.

לצד זאת, היו גם בשורות פחות טובות היום (שני) באימון הבוקר של הקבוצה כאשר המגן השמאלי, דני גרופר, סובב את ברכו והוא יעבור MRI כדי לאבחן את חומרת הפציעה בברך. החשש כמובן הוא קרע באחת הרצועות או במיניסקוס, שיכול בנקודה שבה אנחנו נמצאים, לפגוע בהמשך העונה שלו. גרופר מיעט לשחק אצל לאזטיץ' וקיבל דקות בתחילת העונה בשני משחקים, אך חוסר המזל פגש אותו היום באימון דווקא כאשר היה סיכוי שיקבל דקות משחק בעקבות העומס הגדול על רוי רביבו.

כמו כן, הבלם הצעיר, איתי בן חמו, שאמנם טרם קיבל דקות משחק מלאזטיץ', עשוי לחתום על חוזה חדש בקרוב. במכבי תל אביב רוצים לראות אותו ממשיך, השחקן מעוניין בשדרוג השכר שיש באופציה שנחתמה מראש והמטרה של הצהובים היא לסגור את הסיפור כדי שבן חמו יישאר בקבוצה, גם אם אינו רואה בינתיים דקות משחק. בן חמו מוערך מאוד על ידי בן מנספורד ודומיניק פרייס והם רוצים לדאוג שהוא יהיה חלק מהמועדון גם בהמשך הדרך.