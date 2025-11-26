"האקזיט הבא": המגן שבמרכז הסערה בחיפה

מכבי חיפה מחשבת מסלול מחדש. אחרי הכישלון עם דייגו פלורס והבאתו של ברק בכר, שאיבד נקודות בכל משחק ומשחק מאז שחזר לקווים, המאמן החליט לנצל את פגרת השזרוע כדי לבחון מחדש את המצב סגל לקראת המשך העונה והקפיץ מקבוצת הנוער שני שחקנים שיקבלו צ'אנס בקרוב. אחד מהם הוא המגן השמאלי ינון פיינגזיכט, שרבים צופים שיגיע רחוק.

לצד הזינוק שלו למרכז הבמה, פיינגזיכט מוצא את עצמו בלב סאגה חוזית שמטלטלת את מכבי חיפה. המגן הצעיר מסיים את חוזהו בקיץ, ורק לאחרונה קיבל טיוטה ראשונית מהמועדון, צעד שעורר אי ודאות. במועדון כבר התקבלה החלטה עקרונית שלא לאפשר לו לפתוח בהרכב אם לא יחתום ביומיים הקרובים, גם אם תהליך חתימה כזה נמשך בדרך כלל מספר ימים. במקביל, הדרכון הפולני שלו והיכולת המרשימה בליגת האלופות לנוער מושכות עניין מאירופה, מה שמוסיף לחץ על הצדדים. כעת, המפגש הקרוב בין נציגיו לראשי המועדון עשוי לקבוע אם פיינגזיכט ימשיך לקבל את הקרדיט שברק בכר מתכנן עבורו, או שהמשבר החוזי דווקא יבלום את תנופתו.

בימים אלה בכר מקיים מחנה אימונים מיוחד, משום שלא פתח את העונה עם הקבוצה ורצה להכיר לעומק את השחקנים ולהטמיע את הרעיונות שלו. פיינגזיכט, המגן השמאלי שהצליח להרשים את הצוות המקצועי, זומן לאותו מחנה והרשים עד כדי כך שבכר קבע כי הוא לא ייצא עם קבוצת הנוער למשחק מול נאנט בפלייאוף ליגת האלופות לנוער ויישאר עם הבוגרים.

הרעיון נולד קודם כל מתוך צורך במגן שמאלי נוסף. הירוקים כרגע בלי פייר קורנו שעדיין פצוע, וקני סייף, שעשוי לפתוח בעמדת המגן השמאלי במשחקים הקרובים, סיים רק משחק מלא אחד מפתיחת העונה. לכן, ברק בכר בדק את כל האפשרויות הקיימות בסגל והחליט לשתף במשחק האימון נגד הפועל עכו את המגן מהנוער, שבלט לטובה. בעקבות זאת, יש סיכוי שהמאמן ישתף את פיינגזיכט במשחק הקרוב ביום שבת ב-19:30 באצטדיון סמי עופר.

פייר קורנו. עדיין פצוע (רדאד ג'בארה)

ינון פיינגזיכט בן ה-18 הוא כישרון שצמח במחלקת הנוער בחיפה. הוא גדל בבת שלמה, יישוב קהילתי ליד יקנעם, הבן הקטן מבין ארבעה אחים שגדלו בבית ספורטיבי, בעיקר בזכות אמא יעל שהייתה אתלטית. האח הגדול יותם הוא רופא שלמד ברומא והבן השני יפתח עובד בהיי טק, אבל שני הקטנים בבית הם הספורטאים: אמרי, רוכב אופניים בקבוצת ישראל פרמייר טק שהיה גם אלוף ישראל עד גיל 23 במרוץ נגד השעון, וינון, שהפך לכדורגלן.

"גדלנו בבית שבו מגיל קטן היינו עושים ספורט", סיפר אמרי פיינגזיכט, שעבר בשנים האחרונות לגור בספרד. "אני לדוגמה הייתי בבייסבול והיינו במלא חוגים, העיקר שנהיה פעילים, אבל ינון היה מאז ומתמיד בעיקר בכדורגל. זה חיידק. מאז שהוא התחיל לשחק כדורגל, ההורים שלנו לא מפספסים אף משחק. הם מתעניינים, יושבים לראות והם בטירוף. לגדל שני ספורטאים בבית אחד זה לא קל, יש בזה הרבה השקעה של זמן וכסף. אבא שלי הוא אדם מאוד רציני, אבל כיף לראות אותו עוקב אחרי הקריירה שלנו, זה מוציא ממנו הרבה רגש".

אמרי פיינגזיכט (נועה ארנון)

ינון התחיל לשחק כדורגל במגרש מתחת לבית בבת שלמה, אחר כך עבר לזיכרון יעקב ומשם הגיע למכבי חיפה. הוא התחיל בכלל כקשר מרכזי, אבל במכבי חיפה היו מי שדחקו בו להפוך להיות שחקן קו כדי שיוכל לנצל את היכולות הפיזיות שלו. ינון צמח עד לגובה של 1.87 מטר וכל האחים שלו גבוהים וחסונים, כך שבמחלקת הנוער רצו לנצל את היתרונות שלו בשטחים הריקים על הדשא.

המשפחה הייתה הדמות שדחפה קדימה את ינון. היא הייתה מסיעה אותו לחיפה לאימונים מידי יום, שילמה על אימונים פרטיים והעשרה. בעצת איש מקצוע, נבנתה לו מגיל צעיר מעטפת שנתנה לו בסיס טוב כדי להתקדם. מאמן אישי עם מעטפת שכללה מאמן מנטלי, מאמן כדורגל שליווה אותו בכל צעד ובכל החלטה, וגם מאמן אתלטיקה שאימן אותו ביחד עם אתלטים לתחרויות קרב-רב כדי שיוכל לקבל בסיס פיזי טוב ושלם יותר. הכל נעשה כדי שיהפוך למגן קלאסי.

אלא שהוא לא התחיל לשחק כמגן. "עד גיל 15 הוא שיחק בעמדות התקפה והיה צריך להיות בכלל קשר התקפי, אבל העבירו אותו להיות מגן כי הוא מאוד מהיר והיציאה מהמקום שלו טובה מאוד", סיפרו גורמים שליוו אותו בצעירותו בכדורגל. "ינון היה ילד שקט שהיה קשה עם עצמו, אם משהו לא הצליח לו? הוא היה מעניש את עצמו בשכיבות שמיכה. הוא מהיר, טכני ואינטליגנטי, ויש לו כישרון ברגליים, כך שהוא יכול לשחק במגוון תפקידים".

ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)

פיינגזיכט היא משפחה שמקורה בפולין, כאשר לפני מלחמת העולם השנייה והשואה רוב המשפחה עלתה לישראל. פירוש השם פיינגזיכט הוא "מראה של פנים יפות", כך על פי המשפחה שטוענת שמדובר בביטוי פולני. לינון יש דרכון פולני, כך שהוא חלם לצאת לאירופה, והוא באמת גם יצא להתרשמות בהירנביין לפני כשנה וחצי בזכות הסוכן אדם קידן, אבל פיינגזיכט בחר בסופו של דבר להישאר בחיפה ולהתפתח ככדורגלן בארץ.

הוא נמצא שנה שנייה בנוער, על אף שבמתחם קצף הוא לא תמיד היה באור הזרקורים ולא בלט. בעונה שעברה היו קולות שאמרו שהוא לא מצליח לסיים 90 דקות, והיו בצוות המקצועי גם מי שהרגישו כי הוא לפעמים כאילו מוותר לעצמו באימונים או לא מספיק בכושר, כך שהוא לא שיחק באופן קבוע. אלא שבשנה האחרונה הוא היה פצוע, ולאחרונה הוא החלים לחלוטין, קיבל יותר דקות ועשה עוד קפיצה מבחינה פיזית.

בשנה האחרונה היה עוד אירוע מאתגר שחווה, אחרי שאחיו אמרי עבר תאונת דרכים כאשר נהגת פגעה בו בזמן אימון רכיבה על הכביש. רוכב האופניים נפצע קשה ובבית החולים נודע לו כי היה כפסע מפגיעה בלתי הפיכה בעמוד השדרה. חייו ניצלו בנס.

ינון פיינגזיכט בהתרשמות בהירנביין (אחר)

"בגלל ששני האחים הגדולים שלנו חיו בחו"ל לפני התאונה, ינון הגיע ישר לבית חולים עם כל המשפחה הקרובה והיה צמוד אליי", ציין אחיו אמרי. "הוא אפילו החליף לי תחבושות כשהייתי מאושפז בלי יכולת לזוז. הוא ידע איך להרים את האווירה עם חיוך, יש לנו קשר קצת אחר ויש לו אופי מאוד שונה משאר המשפחה. הוא אפילו רוקד כשצריך, כך שהוא יותר קליל מאיתנו. התאונה שלי לא ממש השפיעה עליו לדעתי, אבל באותה תקופה היו לנו הרבה שיחות על זה. גם לו הייתה פציעה לא נעימה שנמשכה הרבה זמן במפשעה, אז שנינו יודעים שזה לא קל לראות את כולם מתקדמים מהצד, בעוד שאתה תקוע. זה לא כיף, אבל הוא התגבר על זה יפה מאוד והתקדם. הוא לוחם, אחד שעובד קשה ושואף הכי גבוה".

פיינגזיכט הצעיר הוא נער עם אופי מיוחד. במשך שנים הוא מלווה אישית ילד שחווה אתגרים גדולים בחייו, משום שהוא סובל מאפילפסיה קשה ומהתקפים בכל יום. בעזרת הכדורגל נוצר החיבור ביניהם, כולל אימונים שינון העביר איתו במגרש ואפילו הזמין אותו לאירועים מיוחדים במכבי חיפה. בימים האחרונים הילד עבר ניתוח מורכב, אגב, והיה מודאג לגבי מצבו.

יותר מכל, ינון מחובר למשפחה שלו. בפגרה הוא נסע לבקר את אחיו אמרי בחו"ל ואפילו הגיע לרכוב איתו על אופניים. ינון התחיל להתאמן בשבועות האחרונים במכבי חיפה וקיבל הזדמנות מברק בכר, שהתרשם מהיכולות שהציג על הדשא, וכל המשפחה התרגשה. כעת, האחים מחכים להופעת הבכורה וייתכן שכולם יגיעו ביחד לאצטדיון כדי לראות אותו עולה לשחק.

ינון ואמרי פיינגזיכט (פרטי)

"כל האחים שלי בארץ וגם אני אגיע", הודיע אמרי. "ינון בתוך זה ב-100%, הוא יודע מה הוא רוצה, יש לו ביטחון והוא לא מפחד להראות מה הוא שווה. לשחק מול 30 אלף איש בפעם הראשונה זה אירוע מרגש, אבל הוא שחקן רציני שיבוא לתת עבודה. יש לו מוטיבציה גדולה ואני מאוד מאמין בו".

גורמים בכדורגל הישראלי בטוחים כי הוא יוכל לתרום למכבי חיפה, דווקא עכשיו. לינון יש נתונים חריגים שאין להרבה ישראלים, כמו אתלטיות ומבנה גוף פיזי. "מעבר לכל, הוא מגן שיודע לייצר מספרים ואירועים, כמו מסירות עומק, ולנצל חולשות של היריב", כך ניתח גורם בכדורגל הישראלי. "הוא משחק גם בנבחרת הנוער של אופיר חיים, שמאוד מאמין בו. המהירות שלו והצעד הראשון שלו הם יתרון, אבל הוא גם יודע איך להשתמש בזה. המשחק שלו מאוד בוגר עם הכדור, כך שהוא לא ייכנס לדריבל מיותר מול שחקן יריב או יעשה משהו הרפתקני, אלא ישחק על המהירות וינסה לעקוף אותו בספרינט שזה הרבה יותר יעיל לפעמים. גם מבחינת משחק ההגנה, אולי לפעמים זה נראה כאילו הוא קצת רדום, אבל קשה מאוד לעבור אותו בדריבל, הוא לא נופל מהרגליים באחד על אחד אלא נשאר יציב ומחלץ כדורים".

גורמים שמכירים אותו מהכדורגל הוסיפו: "ינון הוא שחקן שהגיע למקום הזה בעבודה קשה. אם ימשיך ויבשיל כשחקן, יהיה אפשר להרוויח ממנו מיליוני יורו וייתכן שהוא יהיה האקזיט הבא של מכבי חיפה. מגן שמאלי זה מצרך נדיר יחסית בכדורגל שלנו, ובכלל בעולם, אז אם הוא יצליח להשתלב - כולם ירוויחו מזה".