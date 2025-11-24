יום שני, 24.11.2025 שעה 19:28
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
13 11-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

הבקשה לאיחוד תיק בשם 63 שחקני ליגה א' נדחתה

לפני כחודש הוגשה תביעה לאיחוד בקשה בשם שחקני ליגה א' צפון שתבעו את ההתאחדות לכדורגל ואילן איטח ,שופט מ"מ נשיא ביה"ד הארצי לעבודה, נתן החלטה

החלטה ניתנה היום (שני) בתיק המ"ד 20331-10-25 שהוגש בביה"ד הארצי לעבודה. את ההחלטה נתן אילן איטח, שופט מ"מ נשיא בית הדין העליון לעבודה, בתיק בו המבקשים הם 63 שחקני ליגה א' צפון והמשיבות, בין היתר, הן ההתאחדות לכדורגל בישראל, הפועל ע. באקה אל גרבייה וקבוצות ליגה א' צפון נוספות, אשר עתרו לאחר סגירת הליגה הצפונית נוכח עניינים בלתי ספורטיביים.

בקשת 63 שחקני ליגה א' צפון מן העבר ומן ההווה, אותם מייצגים עו"ד שי אליאס ועו"ד תמיר כחלון, הייתה לאחד הבקשה לכדי תיק אחד, בטענה שכולם בעלי אותן עילות. את ההתאחדות לכדורגל בישראל מייצגים עו"ד שי תקן ועו"ד נוי פלג. את הפועל עירוני באקה אל גרבייה מייצג בתיק עו"ד אוהד כהן.

הרקע

הגשת התביעה הראשונה מהתאריך 08/06/2025 הוגשה לבית הדין האזורי תל-אביב. תביעה בשם "כדורגלני ליגה א' מחוז צפון" נגד ההתאחדות לכדורגל ומספר קבוצות. התביעה הוגשה בשם 63 שחקנים ששיחקו בליגה א' צפון בעונת 2024/25. העילה לתביעה: הפסקת הליגה ע"י ההתאחדות (23/02/2025) בעקבות חשדות שונים.

ההתאחדות פתחה חלון העברות מיוחד, אך לטענת השחקנים הם לא הצליחו למצוא קבוצה אחרת. השחקנים תבעו: שכר עבודה, פנסיה, פיצויים, דמי הבראה, חופשה, פיצוי על פגיעה בשם טוב, עוגמת נפש, העדר שימוע ועוד. החלטת בית הדין האזורי תל-אביב מיום 13/08/2025 קבעה כי יש לפצל את התביעה.

ביום 27/08/2025 הועבר התיק לחיפה – נקבע כי הסמכות המקומית היא חיפה. צוין כי את שאלת איחוד התביעות ניתן להעלות רק לאחר שכל שחקן יגיש תביעה נפרדת בבית הדין המוסמך. בהמשך ההליכים בחיפה – התובע 1 נדרש להגיש כתב תביעה מתוקן, ועשה זאת. לאחר מכן, הגיעה לה הבקשה לאיחוד עניינים בין התאריכים 29/09/2025 ל-16/10/2025.

תחילה, בית הדין האזורי בחיפה הפנה את התובע (1) להגיש את הבקשה לנשיא בית הדין הארצי. ב-16/10/2025 הוגשה בקשה לאיחוד בשמם של 63 שחקנים, בטענה שהם כולם בעלי אותן עילות. המשיבות הגיבו לנושא. ההתאחדות טענה כי התביעות כלל לא הוגשו, חלק מהתביעות נמחקו – ולכן אין מה לאחד. קבוצת באקה טענה כי לא ניתן לאחד בשלב זה לפני הגשת תביעות בפועל.

הכרעה

בית הדין הארצי הסביר כך: התקנה הרלוונטית היא תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה – איחוד הליכים אפשרי רק כאשר קיימות בפועל תובענות שהוגשו לבתי דין שונים בנושא אחד. לא ניתן לאחד הליכים שטרם הוגשו – הדבר נקבע בפסיקה האזרחית הרלוונטית, והיא חלה גם כאן.

המבקשים עקפו את הדין – הם הגישו בתחילה תביעה מאוחדת אחת במקום להגיש תביעות נפרדות לפי סמכות מקומית, למרות החלטות מפורשות שלא לעשות זאת. התביעה המאוחדת נמחקה, אך הם עדיין לא הגישו את התביעות הנפרדות. מכיוון שאין תביעות תלויות ועומדות במספר בתי דין – אין מה לאחד ולכן אין מקום לדון כלל בבקשה לגופה.

סוף פסוק

אילן איטח, שופט מ"מ נשיא בית הדין העליון לעבודה, קבע כי הבקשה לאיחוד ההליכים – נדחית. המבקשים (השחקנים) יישאו בהוצאות ושכר טרחת עו"ד למשיבות 1–2 (ההתאחדות לכדורגל בישראל וקבוצה אחת; הפועל עירוני באקה אל גרבייה), בסך 1,000 שקלים. ההחלטה ניתנה ביום 24/11/2025 (יום שני בשבוע).

המבקשים (עפ"י המ"ד 20331-10-25) הם איברהים ג'ואברה ו-62 אח', בעוד המשיבות (עפ"י סדר הופעתן) הן ההתאחדות לכדורגל בישראל, הפועל ע. באקה אל גרבייה, מכבי אתא ביאליק, מכבי נוג'ידאת, הפועל בית שאן, הפועל בני מוסמוס, הפועל כפר כנא, הפועל מגדל העמק, הפועל עירוני עראבה, מ.ס. טירה, מ.ס. קריית ים, מכבי אחי נצרת, הפועל בועיינה, עירוני נשר וצעירי אום אל פאחם.

