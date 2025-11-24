יום חמישי, 27.11.2025 שעה 00:38
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

דיווח: עופרי ארד בדרך להיפרד מקייראט בחורף

בקזחסטן טוענים שהישראלי שכבש בסן סירו מול אינטר ומסיים חוזה עשוי להפוך לשחקן חופשי בחלון ההעברות הקרוב, כאשר במועדון כבר מחפשים לו מחליף

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

אחד מהליגיונרים הבולטים של ישראל עשוי להיות בדרכו ליעד חדש: בקזחסטן מדווחים היום (שני) כי עופרי ארד מתקרב לסיום דרכו בקייראט. הקשר, שעומד לעבור ניתוח בתקופה הקרובה, ככל הנראה לא יאריך את חוזהו ויהפוך לשחקן חופשי עם פתיחת חלון ההעברות של החורף.

עוד לפני שערו מול אינטר בליגת האלופות (בהפסד 2:1), ארד כבר הבהיר כי בכוונתו לעבור ניתוח, מה שאמור להשבית אותו עד תום השנה ולהוציא אותו מכלל משחקי הקבוצה במפעל האירופי. על פי הדיווח בתקשורת המקומית, ייתכן שהמשחקים האחרונים שלו היו גם הופעותיו האחרונות בכלל במדי המועדון הקזחי.

החוזה של ארד מסתיים בסוף דצמבר, ולפי הדיווח, גם השחקן וגם קייראט אינם מתכוונים להמשיך את ההתקשרות. במועדון כבר החלו לבדוק שמות אפשריים שיחליפו אותו לקראת התקופה שלאחר עזיבתו.

ארד, שגדל במכבי חיפה, עבר לקייראט בפברואר 2023 ושיחק במדיה בשלוש העונות האחרונות, כאשר רשם 91 הופעות וארבעה שערים במדי הקבוצה. בתקופה הזו היה חלק משמעותי בזכייה בשתי אליפויות והיה שותף להעפלתה ההיסטורית של הקבוצה לליגת האלופות.

