ג'ורדן בון שוחרר מגליל עליון לאחר חודש בלבד

ג'ורדן בון, שהגיע להפועל גליל עליון רק לפני חודש מהפועל חולון, שוחרר היום מהקבוצה לאחר שלא הצליח להרשים במדי הצפוניים ובמועדון מחפשים שחקן שיחליפו.

הגארד (28, 1.91) העמיד בשלושת המשחקים ששיחק ממוצעים של 5.7 נקודות, 2.7 אסיסטים ו-3 ריבאונדים, ב-20.7 דקות משחק. כזכור, במדי חולון, איתה החל את העונה, הוא לא שיחק כלל במסגרת הליגה.

המועדון פרסם: “לאחר כחודש ניסיון במועדון, הצדדים הגיעו להבנה משותפת ולסיים את ההתקשרות. ג’ורדן הגיע לגליל בגישה מקצוענית, ברצון אמיתי להשתלב ובאנרגיות חיוביות שהרגישו בכל אימון ובכל יום במועדון.

גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

“אנו מעריכים מאוד את המחויבות, המאמצים והאופי שהביא איתו בתקופה הקצרה כאן. אנו רוצים להודות לג’ורדן על הדרך המשותפת, גם אם קצרה, ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו על המגרש ומחוצה לו”.

במקביל, די ג'יי קנדי חזר לקדנציה רביעית בקבוצה. הגארד האמריקאי הוותיק (36, 1.98) הצטרף גם באפריל האחרון לקבוצה, עד לסיום עונת 24/25 והעמיד ממוצעים של 13.5 נקודות, אסיסט אחד ו-1.5 ריבאונד.

די ג'יי קנדי. כבר שיחק במדי הצפוניים (חגי מיכאלי)

לפני כן, שיחק הגארד בגליל עליון בעונות 21/22 ו-23/24 עם ממוצעים של 12.9 ו-12.2 נקודות ו-1.5 ו-3.6 אסיסטים בהתאמה, בעברו שיחק גם בהפועל חולון.