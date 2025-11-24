יום שני, 24.11.2025 שעה 17:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

"רוצים למכור את אחמד טאהא, הוא פגע במועדון"

רועי כהן, המנהל המקצועי בכפר קאסם, ב"שיחת היום": "יציאתו לנבחרת פלסטין פגעה, רוצים להרוויח עליו הרבה ושיהיה שקט". הסכום בפנים, וגם: טווטאחה

|
שחקני מ.ס כפר קאסם (שחר גרוס)
שחקני מ.ס כפר קאסם (שחר גרוס)

רועי כהן, המנהל המקצועי של מ.ס כפר קאסם, התראיין לתוכנית "שיחת היום" ב־ONE בחסות ‘ישראייר’ והתייחס לסערה סביב המגן השמאלי אחמד טאהא, שמשחק בנבחרת פלסטין. כהן, שמדגיש את מורכבות מעמדו כיהודי בקבוצה ערבית, דיבר בגלוי על ההשלכות המקצועיות והכלכליות של יציאת טאהא לנבחרת בתקופת מלחמה, על הפגיעה במועדון ועל האפשרות למכור את אחד הנכסים הגדולים ביותר של כפר קאסם כבר בחלון ינואר.

אנחנו רוצים לדבר על המגן השמאלי שלכם אחמד טאהא שמשחק בנבחרת פלסטין.
“הנושא הזה לא חדש, הכי נוח לי לדבר כבחור יהודי בקבוצה ערבית. בכפר קאסם עושים הכל כדי להשתלב בצורה טובה במדינה, בכל מה שקשור לטקסים, בתי חולים וחיילים. יש פה איזושהי בעיה שפוגעת במועדון, אני הייתי נגד היציאה שלו לנבחרת פלסטין גם בגלל תקופת המלחמה וגם בגלל שזה פוגע במועדון מקצועית. טאהא אחד השחקנים הכי טובים בליגה הלאומית והוא נכס יקר למועדון, המועדון רצה למכור אותו לנסיכויות, וברגע שתהיה הצעה רשמית הוא גם ישחרר אותו. כל הרצון שלו הוא להימכר ולהרוויח הרבה כסף, וזה פוגע במועדון. בשבוע הבא אנחנו נקבל החלטה בנוגע לינואר”. 

הוא יסיים את דרכו?
“כפר קאסם במצב כלכלי לא טוב, הקבוצה רוצה למכור את הנכסים שיש לה, ואחמד טאהא הוא אחד מהם. אם יהיו הצעות בחלון הקרוב ניתן לו ללכת”.

אחמד טאהא חוגג (ראובן שוורץ)אחמד טאהא חוגג (ראובן שוורץ)

מאיפה ההצעות וכמה תקבלו?
“מקטאר ומהנסיכויות, אנחנו מדברים על מיליון וחצי שקלים, זה המון כסף עבור המועדון. ברגע שתהיה הצעה רשמית אנחנו ניתן לו ללכת גם כדי שיתקדם מקצועית וגם שיהיה שקט למועדון”.

זה לא יפגע בכם מקצועית?
“כן, זה יפגע, אבל לפעמים צריך לעשות את הוויתורים בגלל כל הדברים שאמרתי לכם”.

איך אתה רואה את המשך העונה שלכם עם טאלב טוואטחה?
“אמרתי אתמול בצחוק שמי שגידל אותו היה מופתע עם איך שהוא מתנהג כמאמן, כי הוא לא טיפוס שחשבו שיהיה מאמן. טאלב מתנהל בצורה מאוד מקצועית והביא דברים שאני לא חושב שיש בליגה הלאומית, התנהלות שהוא הביא מהבונדסליגה, כל דקה באימון ובמעברים קורה על השניות, זה כמו מכונות. הכול אצלו מתוקתק, לפרטי פרטים, הוא חוקר את הכדורגל וזה לא משהו שקורה בליגה הלאומית. אבל כמובן שזה לא נגמר פה ויש לו עוד דרך כדי להתקדם”.

https://omny.fm/shows/onesport/24-11/embed?style=cover
טאלב טוואטחה עם המנהל המקצועי רועי כהן (כפר קאסם)טאלב טוואטחה עם המנהל המקצועי רועי כהן (כפר קאסם)

אתה מאמין שהוא יכול לקחת אותכם לליגת העל?
“אם הקבוצה תעלה זאת הצלחה, אבל בגלל שהמועדון עושה הבראה כלכלית וחסום על ידי פיפ”א, והוא בלי מגרש, אני חושב שיהיה נכון לכפר קאסם לתחזק מקצועית וכלכלית בשנתיים הקרובות, ואז להיכנס למגרש החדש שנבנה על ידי ראש העיר, ואז היא תהיה בשלה לעלות לליגת העל”.

