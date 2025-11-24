יום שני, 24.11.2025 שעה 17:33
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

במכבי ת"א החליטו בישיבה: בינתיים קטש ממשיך

הצהובים קיימו ישיבת הנהלה לילית ומעמד המאמן מעורער, הפסד למילאנו עלול להוביל לסיום דרכו. במועדון טוענים שאוהדים שברו דלת בישיבה, הם מכחישים

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

המחאה החריפה שחוותה מכבי תל אביב אתמול מול הפועל חולון הייתה אירוע חסר תקדים במועדון. שלטים נגד ההנהלה ונגד דני פדרמן סימנו את תחילת הערב, אך מה שהתרחש לאחר מכן חצה גבולות שלא נראו בעבר. לאחר המשחק נערכה ישיבת הנהלה לילית, ובמועדון טוענים כי במהלכה הגיעו אוהדים למקום, התפרעו, ושברו את דלת המשרדים. בארגון ה’גייט’ של האוהדים מכחישים.

האירוע התרחש 25 דקות לאחר תחילת הישיבה, כך כאמור לדברי גורמים במכבי ת”א. שלושה מאבטחים לא הצליחו למנוע את כניסת האוהדים ולכן הוזעקה משטרה למקום. השוטרים רצו שתוגש תלונה, אך בעלי מכבי ת”א החליטו שלא כדי לא להעמיק את המתיחות בצל המחאה.

בתוך כך, סוגיית עתידו של עודד קטש עלתה מחדש. נכון לעכשיו, לאחר שיחות עם גורמים סביב מכבי תל אביב, המאמן נשאר בתפקידו ולא יפוטר בשלב זה. עם זאת, הכל מוגדר כזמני, והמעמד שלו מעורער.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב מוחאים נגד ההנהלה (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב מוחאים נגד ההנהלה (רועי כפיר)

במכבי מבינים כי כישלון נוסף עלול לשנות את התמונה: הפסד במילאנו ביום רביעי, במיוחד אם הקבוצה תיראה כפי שנראתה במשחק האחרון ביורוליג, בו הציגה יכולת חלשה מאוד, עשוי להביא לפרידה מקטש. ההחלטה הנוכחית היא להמשיך איתו, כשהבנה קיימת במערכת כי היו טעויות שנעשו על ידו, לצד טעויות אחרות שנעשו בתוך המועדון עצמו.

בתוך כך, מנכ"ל מכבי תל אביב, אבי בן טל, התייחס להתפרעות האוהדים אמש בסמוך לישיבה: “אמש לאחר המשחק מול הפועל חולון התקיימה במשרדי המועדון ישיבה. למקום ניסו לפרוץ אוהדים מארגון הגייט. בשל התפרעות האוהדים היה צורך בהזמנת אבטחה וכאשר זו לא הצליחה להשתלט על האירוע, הוזמנה משטרה. אותם אוהדים נקטו בפעולות אלימות שגם גרמו נזקים במקום. מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מצהיר בזאת שמדובר בחציית קו שאין לה מקום. הבעת דעה? כן. דרישה לשיפור המצב? לגיטימי. אלימות מכל סוג שהוא? חד משמעית לא”.

