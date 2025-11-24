יום חמישי, 27.11.2025 שעה 10:34
מי ייבחר? המועמדים למנכ"ל הוועד האולימפי

הראיונות החלו: עדי ביכמן, ניצן בן נתן וליאור כהן בין המועמדים המובילים לתפקיד, ועדת האיתור התכנסה ותכריע מי יחליף את גילי לוסטיג אחרי 11 שנה

יעל ארד (חגי מיכאלי)
יעל ארד (חגי מיכאלי)

עדי ביכמן, ניצן בן נתן, ליאור כהן ואריק דויטש מועמדים לתפקיד מנכ"ל הוועד האולימפי הבא, כך נודע ל-ONE. היום (שני) החלו הראיונות לכל המועמדים המובילים שעברו את תנאי הסף לקבלת התפקיד מול ועדת האיתור במשרדים בתל אביב.

המועמדים הבולטים הם בין היתר: עדי ביכמן, שחיינית העבר שמכהנת כיו"ר איגוד השחייה וחברת הנהלה בוועד האולימפי; ניצן בן נתן, מנהל אגף בכיר לתמיכות ומתקנים במשרד התרבות והספורט לשעבר; ליאור כהן, שהיה מאמן נבחרת ישראל בטריאתלון וחבר הוועדה המקצועית באיגוד; ואריק דויטש, מנכ"ל איגוד הכדוריד לשעבר.

אחרי עשרה ימים להגשת מועמדות לתפקיד, בוועד האולימפי בוחנים מי יהיה מחליפו של גילי לוסטיג שעוזב לאחר 11 שנה כמנכ"ל הארגון. ועדת האיתור התכנסה ובחרה את המועמדים המובילים, שהגיעו לשלב הראיונות היום במשרדי הארגון, בפני חברי הוועדה, היו"ר יעל ארד, סגן היו"ר עמית אוברקוביץ' והגזבר משה גולדשטיין.

גילי לוסטיג. מנכ"ל הוועד האולימפי היוצא (שחר גרוס)גילי לוסטיג. מנכ"ל הוועד האולימפי היוצא (שחר גרוס)

חלק מהמועמדים המובילים שנבחרו על ידי ועדת האיתור הגיעו לראיון עומק במשרדי הוועד האולימפי בתל אביב, שם הוא נדרש לספר על החזון שלו לוועד האולימפי בישראל וכיצד הוא יוביל את המשלחות הישראליות למחזורים הקרובים של המשחקים האולימפיים, כולל כמובן אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.

גילי לוסטיג יסיים את תפקידו בסוף חודש מרץ, אחרי שנים רבות של עשייה בספורט הישראלי, ולכן בוועד האולימפי ממהרים למצוא מחליף על מנת לבצע חפיפה כמו שצריך. אגב, ל-ONE נודע כי ייתכן מצב בו לוסטיג ישמש כיועץ חיצוני בשנה הבאה, על מנת לעזור למנהל הבא בעת הצורך, ובכלל בתהליכים שכבר החלו בארגון.

