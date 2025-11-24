"מצחיק שאנחנו מייחלים לדבר פשוט שנקרא צדק"

ראשי הפועל תל אביב יצאו אתמול (ראשון) מבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בתחושה חיובית. למרות שבמועדון פחות אופטימיים שהדיינים יקבלו את הערעור על ההפסד הטכני בדרבי שהופסק על-ידי המשטרה, התחושה היא שהצוות המשפטי וההנהלה הציגו את מלוא הטיעונים בצורה הטובה ביותר.

“זה מצחיק שאנחנו כל כך מייחלים לדבר פשוט שנקרא צדק, מקווים שהנקודות יוכרעו על הדשא", אמרו בהפועל. כעת במועדון ממתינים להכרעת הדיינים, אך יודעים שאם העונש לא יופחת או יבוטל, במועדון יחליטו לפנות לערכאת בית המשפט המחוזי.

לצד הרצון להיאבק על הצדק והנקודות, יש גם חשש שהמשך הרעש סביב הפרשה יפגע בקבוצה דווקא בזמן שהיא מנסה להתייצב בליגה.

גיא פרימור ועו"ד רועי רוזן בבית הדין (פרטי)

ובינתיים, ההכנות לחזרה לליגה נמשכות. בשבת תפגוש הפועל תל אביב את בני סכנין בבלומפילד, אחרי ה-0:0 מול הפועל ירושלים לפני הפגרה. בקבוצה מקווים לקבל בחזרה את מור בוסקילה ואת אנאס מחאמיד, שנעשים מאמצים להכשירם לקראת ההתמודדות.