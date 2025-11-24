יום שני, 24.11.2025 שעה 12:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"מצחיק שאנחנו מייחלים לדבר פשוט שנקרא צדק"

בהפועל ת"א פחות אופטימיים שהדיינים יקבלו את הערעור על ההפסד הטכני בדרבי: "מקווים שהנקודות יוכרעו על הדשא". מאמצים להכשיר את בוסקילה ומחאמיד

|
האבוקות בדרבי (רדאד ג'בארה)
האבוקות בדרבי (רדאד ג'בארה)

ראשי הפועל תל אביב יצאו אתמול (ראשון) מבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בתחושה חיובית. למרות שבמועדון פחות אופטימיים שהדיינים יקבלו את הערעור על ההפסד הטכני בדרבי שהופסק על-ידי המשטרה, התחושה היא שהצוות המשפטי וההנהלה הציגו את מלוא הטיעונים בצורה הטובה ביותר.

“זה מצחיק שאנחנו כל כך מייחלים לדבר פשוט שנקרא צדק, מקווים שהנקודות יוכרעו על הדשא", אמרו בהפועל. כעת במועדון ממתינים להכרעת הדיינים, אך יודעים שאם העונש לא יופחת או יבוטל, במועדון יחליטו לפנות לערכאת בית המשפט המחוזי.

לצד הרצון להיאבק על הצדק והנקודות, יש גם חשש שהמשך הרעש סביב הפרשה יפגע בקבוצה דווקא בזמן שהיא מנסה להתייצב בליגה.

גיא פרימור ועו"ד רועי רוזן בבית הדין (פרטי)גיא פרימור ועו"ד רועי רוזן בבית הדין (פרטי)

ובינתיים, ההכנות לחזרה לליגה נמשכות. בשבת תפגוש הפועל תל אביב את בני סכנין בבלומפילד, אחרי ה-0:0 מול הפועל ירושלים לפני הפגרה. בקבוצה מקווים לקבל בחזרה את מור בוסקילה ואת אנאס מחאמיד, שנעשים מאמצים להכשירם לקראת ההתמודדות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */