יום שני, 24.11.2025 שעה 12:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

אינייסטה: מתרגש מהגול מול צ'לסי כל פעם מחדש

הקשר האגדי של ברצלונה התראיין ונזכר בשער הנהדר שכבש בחצי גמר האלופות לפני 16 שנה: "מרגיש כאילו קרה אתמול, בכל פעם שאני נזכר בזה אני מתרגש"

|
אנדרס אינייסטה (רויטרס)
אנדרס אינייסטה (רויטרס)

ביום שלישי הקרוב, ברצלונה תחזור לסטמפורד ברידג’ למשחק מול צ’לסי במסגרת ליגת האלופות, אצטדיון עם המון רגעים זכורים לבלאוגרנה במסגרת האירופית, אך רגע אחד ייחרט בהיסטוריה כאחד המרגשים שחוו הקטלונים.

ב-6 במאי 2009, הקטלונים הגיעו ללונדון על מנת לשחק את משחק הגומלין בחצי גמר ליגת האלופות , האנגלים עלו על הלוח ראשונים אחרי שער של מייקל אסיין והספרדים לא הצליחו להתמודד עם הגנת הבלוז לאורך כל המשחק, אך בדקה ה-92, הגיע אנדרס אינייסטה שהבקיע את שער השוויון ושלח את החבורה של פפ גווארדיולה לגמר באולימפקו.

הרגע ההיסטורי עדיין מרגש את קשר העבר שהתראיין לעיתון ‘ספורט’ הקטלוני: “אמנם זה קרה לפני 16 שנה, אך זה מרגיש כאילו הבקעתי את השער אתמול”, אמר אגדת ברצלונה. “בכל פעם שאני רק חושב על השער הזה אני מתרגש, לא רק בעקבות השער עצמו, אלא גם כל האירועים שקרו אחריו גורמים לי לצמרמורת” הוסיף.

צצ'אבי ואנדרס אינייסטה (רויטרס)

הקשר ידע במשחק הזה הוא ישפיע ומשתף ברגע שחווה עם בויאן, חברו לקבוצה דאז: “חשבתי כבר על ההעפלה לגמר וזו תמיד טרחה להשיג כרטיסים, אמרתי לו (בויאן) שאני הולך להבקיע בחצי ושהוא יצטרך לארגן לי שני כרטיסים לגמר או יותר”.

השער ההיסטורי שלח את הקטלונים לגמר באיטליה בעקבות מאזן שערי חוץ, כאשר במשחק הגורלי התמודדו מול מנצ’סטר יונייטד של כריסטיאנו רונאלדו, אותם ניצחו 0:2 משערים של סמואל אטו וליאו מסי והניפו את הגביע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */