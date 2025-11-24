יום שני, 24.11.2025 שעה 12:40
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

טירוף בבית"ר: 29,500 אוהדים בטדי מול נתניה?

אחרי רכישת כל הכרטיסים, במועדון ביקשו מהמשטרה לאשר את פתיחת היציע הצפון מזרחי כדי למכור 2,000 נוספים. גדראני צפוי לחזור לסגל, ירין לוי לא

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

הטירוף סביב המשחק בין בית״ר ירושלים למכבי נתניה נמשך. אחרי שנרכשו כל הכרטיסים ליציעים של הקבוצה מהבירה (צפוני, מערבי, דרומי ומזרחי), היא פנתה למשטרה בבקשה לאשר את פתיחת היציע הצפון מזרחי למכירת עוד 2,000 כרטיסים. פגישה בנושא נקבעה ליום רביעי, אז יוחלט על ידי המשטרה האם לאפשר לפתוח את היציע הצפון מזרחי.

אם המשטרה תאשר לפתוח את היציע הצפון מזרחי עבור אוהדי בית״ר, אצטדיון טדי יהיה מלא ביום ראשון (20:30) עם 29,500 אוהדים, מספר חסר תקדים. אוהדי מכבי נתניה רכשו את כל הכרטיסים למשחק ויישבו ביציע הצפון מערבי.

״מאמינים שהמשטרה תאשר לנו לפתוח את היציע הצפון מזרחי וליצור כמעט טבעת מלאה של אוהדים שלנו בטדי״, אומרים בבית וגן. 

לוקה גדראני (עמרי שטיין)לוקה גדראני (עמרי שטיין)

בעניין המקצועי, אופטימיות בבית״ר בנוגע לחזרה של לוקה גדראני לסגל כבר במשחק מול נתניה. לגבי ירין לוי, הוא לא צפוי להיכלל בסגל ואת המשבצת של הקשר האחורי בהרכב ימלא אילסון טבראש.

