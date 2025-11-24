יו"ר איגוד הכדוריד פסל את עצמו מוועדת האיתור

יו”ר איגוד הכדוריד התקפל. בעקבות הפרסום ב-ONE, עידן מזרחי הודיע כי הוא פסל עצמו מלכהן בוועדת האיתור למנכ”ל הבא של האיגוד, לאחר שנצפה כשהוא יושב עם אחד המועמדים ביציע במשחק כדוריד בעיצומו של ההליך.

רגע לפני כינוס הוועדה לדון בשלושת המועמדים לתפקיד, מזרחי הודיע הבוקר (שני) לאיגוד הכדוריד כי הוא פוסל עצמו מלכהן כחבר בוועדה, לאחר שקיבל את המלצת היועץ המשפטי עו”ד רועי רוזן למען כשירות ההליך בעקבות הפרסום ב-ONE. כעת בוועדה יושבים דודי פלח, צחי וייס ואבי כחלון, בעוד שמזרחי ישמש כמשקיף.

כזכור, יו”ר האיגוד עידן מזרחי ישב לצידו של עדלי מרכוס, לאחר שלכולם היה ידוע כי הוא לכאורה סגר את תנאיו כמנכ”ל הבא של האיגוד עוד קודם. מרכוס אף הגיש את מועמדותו בקול הקורא למינוי המנכ”ל הבא, כאשר מזרחי עצמו היה יו”ר ועדת האיתור, אך עכשיו הוא התקפל ופסל את עצמו כדי שההליך יהיה כשר.

עדלי מרכוס (רדאד ג'בארה)

ועדת האיתור תתכנס כדי לדון בשלושת המועמדים לתפקיד מנכ”ל איגוד הכדוריד הבא, במקומו של שי סימון שבחר לסיים את תפקידו. המועמדים הם עדלי מרכוס, גל לב רן וגיא פורטניאגין.