"גארסיה סיכם עקרונית על חוזה חדש בברצלונה"

השיחות בין ברצלונה לבין אריק גארסיה כדי להבטיח את חידוש החוזה המיוחל של הבלם נמצאות בשלבים הסופיים. שני הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית לאחר שבועות של משא ומתן, והשחקן שקיבל הצעה מפ.ס.ז' של לואיס אנריקה, שמכיר אותו היטב מתקופתו כמאמן נבחרת ספרד, מחויב להישאר בברצלונה, בבית שלו, שם הוא מרגיש מאושר לחלוטין עם הקבוצה שהוא חלק ממנה. המועדון, מצידו, רואה בו שחקן מפתח ואת אחד המועמדים העתידיים לנשיאת סרט הקפטן, כך דווח ב’מונדו דפורטיבו’.

“חידוש החוזה של אריק, שיקשור אותו למועדון עד שנת 2030, נכנס לישורת האחרונה. לפני יומיים הוא רשם עוד הופעה מצוינת נגד אתלטיק בילבאו, והוא נחשב כעת לאחד השחקנים החשובים ביותר עבור האנזי פליק. לעולם לא נדע מה היה קורה אילו איניגו מרטינס היה נשאר בברצלונה, אבל המציאות היא שאריק הוא כיום שחקן הסגל עם הכי הרבה דקות משחק, והוורסטיליות שלו זוכה להערכה רבה, גורם מרכזי בהחלטה לשמור עליו: לכל הפחות, הוא תמיד מעניק תפוקה יציבה של "שבע מתוך עשר", לא משנה באיזו עמדה מוצב”, פרגנו לו בספרד.

“אריק מרגיש נוח מאוד בחדר ההלבשה, מוקף בשחקני לה מאסיה ורבים נוספים שהוא מכיר מהנבחרת. במועדון רואים בו קפטן עתידי, והמאמן הבהיר בצורה חד משמעית שהוא לא מוכן לוותר עליו. השחקן, שהצטרף לברצלונה ב-2021, נמצא כעת בתקופה הטובה ביותר שלו מאז הגיע למועדון. אחרי עונת ההשאלה בג'ירונה, היו לו ספקות והוא שקל לבקש השאלה נוספת בחלון החורף. אך פליק פליק שכנע אותו להישאר, ובהמשך הוכיח את אמונו בכך שהעניק לו דקות משחק משמעותיות, במיוחד העונה.

כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!

מאז הקיץ שעבר, שני הצדדים רצו להגיע להסכם. אריק היה חלק מ"מפת הדרכים": ז’ול קונדה, פרנקי דה יונג, מארק ברנאל, ועכשיו גארסיה האחרון שנותר להאריך לו חוזה. התהליך היה כמעט סגור, ואז הגיעה פ.ס.ז' ודחתה את הסיום. כעת מדובר רק בקביעת לוחות הזמנים לחתימה.