ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

בברצלונה עקצו את ריאל: אין אצילות, אין כדורגל

התקשורת הקטלונית הקדישה שער למעידה הלבנה: "ריאל הצילה את עצמה על חשבון אפו של פנייה". דאגה במדריד: "אין ברק קבוצתי, היתרון מהקלאסיקו בוזבז"

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

ריאל מדריד שכחה איך מנצחים. הקבוצה של צ’אבי אלונסו רשמה שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, הפעם אחרי 2:2 מול אלצ’ה. המאזן הוא שתי נקודות מתוך תשע אפשריות, מה שמצייר תמונה מדאיגה במיוחד בליגה, שהייתה נראית חיובית עבור הלבנים רק לפני כמה שבועות.

“אלצ’ה חושפת את חולשות המוליכה”, נכתב בתקשורת הספרדית, “אלצ’ה הציגה בצורה מצוינת איך נראית קבוצה עם רעיונות ברורים, תעוזה, ארגון ועוצמה, הנוסחה שהובילה אותה אל צמרת הטבלה למרות שהעפילה רק העונה. היא שיחקה מצוין, טוב יותר מריאל מדריד, חשפה את חולשותיה וכמעט גם ניצחה, ובצדק”, הוסיפו.

“הבלאנקוס נמנעו ממשבר בזכות התעוררות מאוחרת קלאסית, ללא ברק קבוצתי ותוך תרומה אישית דלה מלבד השניים הקבועים, קורטואה ואמבפה. צ’אבי אלונסו ניסה לזעזע את המערך בחיפוש אחר תגובה, אך לא מצא פתרון. ריאל מדריד לא מתקדמת, היא הולכת אחורה. היתרון שהשיגה בקלאסיקו התבזבז בשיא המהירות, והקבוצה נראית פחות מאוחדת מיום ליום. אין זכר לקבוצה המודרנית והאגרסיבית שהראתה כדורגל מרשים בגביע העולם למועדונים”, נטען.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

“משהו נסדק בריאל מדריד, למרות שהיא עדיין מחזיקה ביתרון שביר בפסגה. באלצ’ה, צפה תחושת בלבול גם אצל צ’אבי אלונסו, שהעלה הרכב לא שגרתי עם פראן גארסיה, שחקן זמני, בעמדה שבדרך כלל שייכת לוויניסיוס, שפתח על הספסל, או לרודריגו, שנדחק לקו ימין. הוא לא היה היחיד שלא עמד בציפיות: סבאיוס שוב החמיץ הזדמנות והוסיף לרשימת האכזבות, טרנט שיצר רעש גדול עם החתמתו ונראה כעת שקט ומאופק מדי, קאררס והאוסן דועכים, בלינגהאם נעלם שוב ואין אף חלופה אמיתית לשערים מלבד אמבפה, שמציג חוסר חדות מדאיג בהתקפה”, דאגו ב’אס’.

“אין אצילות, אין כדורגל, ריאל מדריד מצילה את ראשה על חשבון אפו של אינאקי פנייה”, נכתב בשער של עיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “החבורה של צ’אבי אלונסו לא הצליחה יותר מתיקו מול אלצ’ה המצטיינת, וכעת היא מובילה על ברצלונה בנקודה אחת בלבד, בעוד משחק נוסף שהיה רווי מחלוקות. מצב נייח הציל בסופו של דבר את הפסגה עבור הבלאנקוס. המשחק היה מלא אירועים, כולל מהומה בשער ה-2:2 לאחר התנגשות בין ויניסיוס לבין איינאקי פנייה, שהסתיימה באפו המדמם של השוער המקומי. בנוסף נטען לנגיעת יד של בלינגהאם במהלך השער הראשון”, הוסיפו.

