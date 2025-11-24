שמחה בירושלים: המשחק הראשון שהיינו בו עקביים

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול (ראשון) 69:88 על מכבי רמת גן במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל, שבסיומו עלו האדומים לבנים למאזן של ארבעה ניצחונות אל מול שני הפסדים. חניכיו של יונתן אלון סופרים כבר שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ואט אט הם מתחילים להראות יותר ויותר כמו הקבוצה שרצו להראות בשני צידי המגרש. לפני המשחק היו חששות, בטח לאור כך שמדובר במשחק האחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות.

הירושלמים היו מרוצים בראש ובראשונה מהיכולת בשני צידי המגרש. כבר בתום המחצית הראשונה הם הובילו ב-17 נקודות, יתרון שהלך וגדל לו ברבע השלישי ולמעשה כבר סגר עניין עוד לפני שהחל לו הרבע הרביעי. חניכיו של יונתן אלון שלטו ללא עוררין בקרב על הלוחות עם ניצחון מהדהד של 36:50 כשצמד הסנטרים שלו אוסטין ווילי ודימיטרו סקאפינצב אחראים ללא פחות מ-21 ריבאונדים משותפים.

כלל קבוצתו של שמוליק ברנר לא הצליחה למצוא פתרון לסנטר האוקראיני שסיים את המשחק עם 12 נקודות, שמונה מהן הגיעו מקו העונשין (8/10). הסנטר סחט 5 עבירות הוריד 13 ריבאונדים בדרך למדד יעילות של 22.

הבית שלה: הפועל י-ם מנצחת את עירוני ר"ג

בסיום המשחק מאמן הקבוצה יונתן אלון התייחס לעבירה של אנתוני לאמב על דרו קרופורד ואמר שהיא מסוכנת ושאין לה מקום במגרש. הוא עדכן כי הפורוורד התנצל בפני שחקנה של מכבי רמת גן על העבירה שהביאה להרחקתו המוצדקת. חזרה לכדורסל, הירושלמים נהנו מיחס אסיסטים איבודים טוב ומשלושה שחקנים נוספים שסיימו את המשחק בספרות כפולות, קאדין קרינגטון, ג'וזאייה ג'ורדן-ג'יימס וקאשיוס ווינסטון שקלעו 17 נקודות כל אחד.

במועדון הודו שהפגרה באה להם בדיוק בזמן, שכן היא מאפשרת לשחקנים להחלים מהפציעות מהן סובלים. כזכור, גבי צ'אצ'אשווילי לא אמור לחזור לשחק העונה זכר לפציעה מהעונה שעברה. ג'סטין סמית' אמור לחזור לקראת סוף הפגרה, אם כי הדבר עדיין לא סופי ונכון הוא הדבר גם בנוגע לנמרוד לוי. מי שכן אמור לחזור במהלך הפגרה הוא ג'ארד הארפר שכזכור ירד מהפרקט בקלוז' בעקבות התכווצויות ברגלו. בקבוצה מחכים לרגע שבו יחזרו המשחקים כאשר במידה שהכל ילך כשורה משחקה הבא של הפועל ירושלים (שעד כה אירחה את משחקיה השנה בהיכל הספורט על שם ראנקו זראביצ'ה) נגד ונציה ישוחק בפיס ארנה. ישיבת היורוליג תתקיים בהמשך השבוע.

ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)

דימיטרו סקאפינצב אמר לאחר המשחק: "אני שמח עבור הקבוצה שלנו בגלל שאני חושב שזה היה המשחק הראשון ששיחקנו בו עקבי כמעט לאורך כל המשחק, כי בדרך כלל אנחנו מובילים ב-20 ואז יש לנו קשיים, אבל הפעם זה היה מעט טוב יותר. זה חדש עבורי להיות השחקן הכי גבוה בקבוצה, זה די קשה לשחק נגד גארדים שהם לא כל כך גבוהים, אבל מהירים, זה משהו שעשיתי בשלוש השנים האחרונות בליגת הפיתוח”.

“הגארדים שם אפילו מהירים יותר אז הייתי חייב להתמודד עם זה ולשחק נגדם בדרך הכי טובה שאני יכול. אנחנו מקווים שהמשחק יהיה טוב אנחנו מחכים שהמשחקים יחזרו מסרביה לירושלים, זה יהיה מרגש מאוד לראות את האוהדים שלנו בהיכל ושתהיה לנו את האווירה הזו", סיכם.