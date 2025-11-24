60 דקות לבריבו, פילדלפיה הודחה מהפלייאוף

פילדלפיה יוניון אירחה את ניו יורק סיטי במסגרת פלייאוף ה-MLS, ובפעם השלישית בלבד נפגשו השתיים בסובארו פארק במשחק נוקאאוט. גם הפעם המשחק היה קצבי ומלא אירועים, אך שער מתפרצת מדויק של מקסי מוראלס בדקה ה־41 הכריע את ההתמודדות ושלח את ניו יורק סיטי לגמר המזרח, שם תפגוש את אינטר מיאמי. החלוץ הישראלי תאי בריבו פתח בהרכב ושיחק 60 דקות לפני שהוחלף בהפסד 1:0.

המחצית הראשונה נפתחה בסדרה של מצבים מסוכנים לשני הצדדים. כבר בדקה ה־15 מקסי מוראלס חטף את הכדור באזור הרחבה של פילדלפיה ובעט לקורה. מיד בצד השני אינדיאנה ואסילב ניסה למצוא את בריבו בכדור רוחב, אך המסירה פוספסה. ניו יורק סיטי עלתה ליתרון בדקה ה־27 לאחר שמקאנייה הוכנע באגף, ומוראלס ניצל את המסירה המושלמת כדי להכניע את אנדרה בלייק. לקראת סיום המחצית, בריבו כמעט איזן לאחר מסירה של דנלי ז’אן ז’ק, אך הבעיטה שלו חלפה סנטימטרים מהקורה.

במחצית השנייה קיבל המשחק תפנית דרמטית: אנדרה בלייק הציל שער בטוח בדקה ה־55 אך נפצע תוך כדי וסיים את חלקו במשחק. אנדרו ריק נכנס לשער, ובמקביל המאמן ביצע חילופים התקפיים, ביניהם יציאתו של תאי בריבו בדקה ה־60. פילדלפיה לחצה בחיפוש אחר שוויון, אך פספסה מספר מצבים גדולים, כולל שתי הזדמנויות כפולות לז’אן ז’ק ולברונו דמיאני וכדור של ווסטפילד שנעצר על הקו.

בדקות הסיום ניסתה פילדלפיה את כוחה בכל דרך אפשרית: ווסטפילד בעט מעל השער, אילוסקי שלח בעיטה מרחוק, וסאליבן הצעיר, שזה עתה חזר ממונדיאל הנערים, נכנס והספיק לייצר מצב לדמיאני שנחסם. ניו יורק סיטי משכה זמן בכל הזדמנות, ואף ספגה שני כרטיסים צהובים על כך. אחרי שש דקות של תוספת זמן, העונה של פילדלפיה הגיעה לסיומה, כשניו יורק סיטי חגגה את הכרטיס לגמר המזרח.