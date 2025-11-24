יום שלישי, 25.11.2025 שעה 08:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

60 דקות לבריבו, פילדלפיה הודחה מהפלייאוף

ניו יורק סיטי הדהימה 0:1 את מי שסיימה כמוליכת המזרח ב-MLS, ותפגוש את אינטר מיאמי ומסי בגמר על הזכות לשחק על התואר. החלוץ הוחלף אחרי 60 דקות

|
תאי בריבו (IMAGO)
תאי בריבו (IMAGO)

פילדלפיה יוניון אירחה את ניו יורק סיטי במסגרת פלייאוף ה-MLS, ובפעם השלישית בלבד נפגשו השתיים בסובארו פארק במשחק נוקאאוט. גם הפעם המשחק היה קצבי ומלא אירועים, אך שער מתפרצת מדויק של מקסי מוראלס בדקה ה־41 הכריע את ההתמודדות ושלח את ניו יורק סיטי לגמר המזרח, שם תפגוש את אינטר מיאמי. החלוץ הישראלי תאי בריבו פתח בהרכב ושיחק 60 דקות לפני שהוחלף בהפסד 1:0.

המחצית הראשונה נפתחה בסדרה של מצבים מסוכנים לשני הצדדים. כבר בדקה ה־15 מקסי מוראלס חטף את הכדור באזור הרחבה של פילדלפיה ובעט לקורה. מיד בצד השני אינדיאנה ואסילב ניסה למצוא את בריבו בכדור רוחב, אך המסירה פוספסה. ניו יורק סיטי עלתה ליתרון בדקה ה־27 לאחר שמקאנייה הוכנע באגף, ומוראלס ניצל את המסירה המושלמת כדי להכניע את אנדרה בלייק. לקראת סיום המחצית, בריבו כמעט איזן לאחר מסירה של דנלי ז’אן ז’ק, אך הבעיטה שלו חלפה סנטימטרים מהקורה.

במחצית השנייה קיבל המשחק תפנית דרמטית: אנדרה בלייק הציל שער בטוח בדקה ה־55 אך נפצע תוך כדי וסיים את חלקו במשחק. אנדרו ריק נכנס לשער, ובמקביל המאמן ביצע חילופים התקפיים, ביניהם יציאתו של תאי בריבו בדקה ה־60. פילדלפיה לחצה בחיפוש אחר שוויון, אך פספסה מספר מצבים גדולים, כולל שתי הזדמנויות כפולות לז’אן ז’ק ולברונו דמיאני וכדור של ווסטפילד שנעצר על הקו.

בדקות הסיום ניסתה פילדלפיה את כוחה בכל דרך אפשרית: ווסטפילד בעט מעל השער, אילוסקי שלח בעיטה מרחוק, וסאליבן הצעיר, שזה עתה חזר ממונדיאל הנערים, נכנס והספיק לייצר מצב לדמיאני שנחסם. ניו יורק סיטי משכה זמן בכל הזדמנות, ואף ספגה שני כרטיסים צהובים על כך. אחרי שש דקות של תוספת זמן, העונה של פילדלפיה הגיעה לסיומה, כשניו יורק סיטי חגגה את הכרטיס לגמר המזרח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */