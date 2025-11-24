יום שני, 24.11.2025 שעה 09:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

אלונסו: הקשר עם השחקנים משתפר, לא התפרקנו

מאמן ריאל מדריד סיכם את ה-2:2 הדרמטי עם אלצ'ה: "אנחנו חיים עם ביקורת ורוצים להשתפר. ויניסיוס לא פתח? הוא מבין מה התפקיד שהוא יכול למלא"

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

צ'אבי אלונסו הגיע לחדר העיתונאים באצטדיון מרטינס ואלרו כשהוא נראה מעט מהורהר. ה-2:2 של ריאל מדריד מול אלצ'ה, המשחק השלישי ברציפות ללא ניצחון, הותיר אותו עם תחושות מעורבות. לדבריו, הקבוצה לא קרסה, אך הוא מצפה ממנה להרבה יותר במשחקים הבאים. "זה כדורגל. אחרי תקופה טובה, היו לנו תוצאות שלא רצינו. אנחנו לא יכולים להיות מרוצים. נותרו עוד הרבה משחקים עד סוף השנה, ואנחנו צריכים לחשוב גם על העונה הבאה".

איך אפשר להסביר את הבור הזה?
"זה כדורגל. אחרי רצף טוב, היו לנו כמה תוצאות שלא רצינו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו חייבים להמשיך לדחוף קדימה. אנחנו לא מרוצים, אנחנו תמיד רוצים לנצח, ואי אפשר להיות מרוצים. יש עוד הרבה משחקים, ולכן אנחנו צריכים להתמקד במשחק הבא ולנתח מה עשינו", אמר אלונסו.

למה הקבוצה התפרקה?
"לא התפרקנו. אנחנו ממשיכים להתחרות, ההקשר של כל משחק שונה. התוצאה היא זו שקובעת, ואנחנו מודעים לכך ונוקטים ביקורת עצמית. הרוח חיובית, אנחנו חייבים להגיב. זו ריאל מדריד, אנחנו חיים עם ביקורת, אנחנו רוצים להשתפר".

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

איך החיבור בין השחקנים לצוות המקצועי?
"החיבור משתפר, יש לנו יותר זמן יחד, אנחנו מתקשרים יותר, מכירים זה את זה טוב יותר. כולנו באותה סירה, חוגגים ניצחונות וסובלים כשאנחנו לא מנצחים. החיבור טוב. אנחנו צריכים להפוך את המצב, החל מאתונה".

מה רצית להשיג בשיבוץ של פראן גארסיה בעמדה לא שגרתית עבורו?
"זו עמדה רגילה, הוא שיחק שם הרבה. מי שנשאר מאחור התאמנו יותר. חיפשנו רוחב משני האגפים, לנסות משהו שונה. חבל שספגנו אחרי השוויון 1:1, זה היה הרגע שלנו ללכת על המהפך. נלחמנו, השווינו ל-2:2, אבל אחרי ה-1:1 חסרה לנו הדחיפה הנוספת".

אמבפה ובלינגהאם מאוכזבים (IMAGO)אמבפה ובלינגהאם מאוכזבים (IMAGO)

האם אתה חושש שוויניסיוס יאבד עניין בעקבות כל כך הרבה זמן על הספסל?
"לא, דיברנו על זה. אנחנו מדברים על כך הרבה. הוא מבין, הוא ידע מה התפקיד שהוא יכול למלא. עשינו זאת בעבר, כמו מול חטאפה. היום אנחנו לא מרוצים, אבל כולם נחושים לחזור לדרך הנכונה".

מה מדאיג אותך הכי הרבה?
"אני מנתח הכל אחרי המשחקים, מנסה להסיק מסקנות ולהעביר אותן לשחקנים. היום הרגשתי שחסר לנו רצף אחרי השוויון. במחצית הראשונה עבדנו קשה כדי לעלות ליתרון. הקבוצה לא ויתרה, למרות הכל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */