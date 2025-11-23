יום רביעי, 26.11.2025 שעה 02:57
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

"אני תמיד מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול"

מאמן מכבי ת"א, עודד קטש, דיבר אחרי ה-75:102 על הפועל חולון: "זה אני מבטיח לכולם, מעריך ואוהב את הקהל". וגם: הקטע שהוקדש להעלאת המודעות לסרטן

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

מכבי תל אביב גברה הערב (ראשון) 75:102 על הפועל חולון במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל במשחק בו הציגה יכולת דומיננטית בהובלת לוני ווקר, שחזר לפרקט ונראה נהדר. חניכיו של עודד קטש עלו למאזן 1:6 והשכיחו את ההפסדים בדרבי וביורוליג.

לאחר המשחק, קטש אמר: “התחלנו טוב, שמרנו טוב, נצמדנו לתוכנית משחק, אהבתי את הדרך בה שיחקנו. לוני ווקר? כן, הוא היה אדיר, עשה מה שהוא יודע לעשות, היה טוב משני צידי המשחק, והיה מרוכז, ואני שמח. 

“אני לא מתכנן שלוני יקלע 30 נקודות כל משחק, המשחק זרם לכיוון שלו והיה דומיננטי, לקח תשומת לב גם כשלא קלע, אז הוחלט להשאיר אותו יותר דקות. אני מעריך ואוהב את הקהל והתמיכה, המחאה? אני בטוח שזה לא נעים לאף אחד, אבל אין לי משהו מיוחד מעבר לתרום על הנושא. אני תמיד מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול, זה אני יכול להבטיח לכולם”.

הקטע שהוקדש להעלאת המודעות לסרטן הערמונית (יח"צ)הקטע שהוקדש להעלאת המודעות לסרטן הערמונית (יח"צ)

בנושא אחר, מכבי ת"א הקדישה קטע מיוחד במשחק להעלאת המודעות לסרטן הערמונית. במפגש נגד הפועל חולון בהיכל מנורה, הוקדש קטע קצר במהלך ההפסקה להעלאת המודעות לסרטן הערמונית, בשיתוף עמותת "חיים עם סרטן הערמונית". נציגי העמותה התארחו במשחק, ובהם גם מנכ"ל העמותה, איצי באר, שישב לצד חברי העמותה.

במהלך העצירה, הכרוז באולם קרא טקסט שהזכיר כי חודש נובמבר הוא חודש המודעות לסרטן הערמונית, הסרטן הנפוץ ביותר בקרב גברים, וכי הסיכוי לריפוי מלא בגילוי מוקדם עומד על יותר מ־95 אחוזים. עוד הוא קרא לגברים מעל גיל 50 לפנות לרופא המשפחה ולבקש בדיקת דם פשוטה, PSA, לגילוי מוקדם של המחלה.

קטש: ״לא שלחתי לווקר שום מסר״

בנוסף, האוהדים הופנו לדף הפייסבוק "מעניין לי את הערמונית" לקבלת מידע נוסף, כשגם במקרה של אבחון, באמצעות טיפול מתאים, תמיכה מהסביבה ושמירה על אורח חיים פעיל, ניתן להמשיך בשגרת החיים לצד המחלה ואף להירפא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */