יום ראשון, 01.03.2026 שעה 04:25
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
3946-4428בורנמות'9
3741-3827פולהאם10
3734-2928סנדרלנד11
3642-4028ניוקאסל12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3147-3728לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

"לא משנה מי עולה לשחק, הם יעשו את העבודה"

מאמן ארסנל ארטטה היה גאה בקבוצה והחמיא לאזה: "שחקן שמייצר רגעים קסומים". הקשר התרגש אחרי השלושער: "פיללתי לרגעים כאלו". פרנק התנצל בפני הקהל

|
מיקל ארטטה מרוצה (IMAGO)
מיקל ארטטה מרוצה (IMAGO)

הדרבי של צפון אנגליה הבטיח רבות עוד בתחילתו, אך הצליח להתעלות על הציפיות בזכות תצוגת כדורגל אדירה של ארסנל, שהביסה 1:4 את טוטנהאם כולל שלושער אדיר של אברצ’י אזה, שרק בקיץ האחרון ברח מידיי התרנגולים וחתם אצל התותחנים.

מיקל ארטטה היה מרוצה מההופעה של שחקניו: “זה יום מיוחד עבורינו. ידענו על חשיבות המשחק ומה המשמעות שלו עבור האוהדים. לגרום להם לכזה אושר, זה יום יפהפה. שלטנו בכל שלב במשחק. יצרנו המון מצבים ונשארנו סבלניים.

“לא משנה מי עולה לשחק, השחקנים יעשו את העבודה עבורינו. לסגל הזה יש אמונה ואיכות לייצר עקביות. אנחנו נמצאים במומנטום טוב אבל אפשר לראות כמה כל משחק בפרמייר ליג קשה. זו ריצה ארוכה, נלך משחק אחרי משחק. יש לנו את באיירן מינכן כאן ואז את צ’לסי בחוץ. זה שבוע קשה”.

שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

אברצ’י אזה הפך לשחקן הרביעי בלבד שכובש שלושער בדרבי: “אם להיות כן, הוא יכול היה לסיים עם רביעייה או חמישייה. הוא שחקן גדול שיכול ליצור רגעים קסומים. זה שהוא הרביעי בלבד מראה כמה קשה מה שהוא עשה היום”.

גיבור הערב, אזה, אמר לאחר הניצחון הגדול: “זה היה טוב. יום מספק מאוד. אני שמח לעזור לקבוצה ולנצח היום היה מיוחד. אני אסיר תודה. התפללתי לדברים כאלו. התפללתי לשלושער אז אני מודה לאלוהים. 

“כל המשפחה שלי כאן וזה הופך את זה למיוחד אפילו יותר עבורי. הגול הכי יפה? כולם היו טובים. אולי השני, הוא המועדף עליי. כולם טובים עבורי בגלל שאני עובד ובתהליך להיכנס לעמדה (שהוא שיחק בה היום). מילים לא יכולות לתאר את מה שקרה כאן היום”.

אברצאברצ'י אזה לוקח את הכדור הביתה (IMAGO)

מאמן התרנגולים, תומאס פרנק, דיבר בעצב בסיום: “זה כואב במיוחד. זו הייתה הופעה רעה, ההפך לגמרי ממה שהתכוונו לעשות כשהגענו לכאן. אנחנו יכולים רק להתנצל בפני האוהדים. לא ניצחנו מספיק מאבקים. זה הוכח בגול השני והשלישי שספגנו, כששחקן עבר בין שניים או שלושה שחקנים שלנו.

“ניסיתי לשחק 5:4:1. אני לא בורח מאחריות ויש לי אשמה בהחלטה, אבל כמו שאמרתי לא ניצחנו מספיק במאבקים, לא היינו מספיק אינטנסיביים ברגעים מכריעים וקשה מאוד לנצח משחק ככה. אני צריך לצפות במשחק שוב הלילה כדי להבין מה לא עבד נכון, זו תהיה צפייה קשה.

“לא היינו מספיק יצירתיים וזו ‘מנגינה חוזרת’ שאנחנו עובדים עליה קשה כדי להשתפר. זה לא היה נראה טוב היום או נגד צ’לסי. היו הרבה דברים שהיינו צריכים לעשות טוב יותר. שיחקנו נגד היריבה הכי גדולה שלנו והפסדנו בצורה כואבת. אני יודע שהחבורה הזו מאוד תחרותית והראינו את זה נגד מנצ’סטר סיטי ופאריס סן ז’רמן”.

תומאס פרנק רותח על שחקניו (IMAGO)תומאס פרנק רותח על שחקניו (IMAGO)

שוער המפסידה שספג ארבעה שערים, גוגליימו ויקאריו, התנצל בפני האוהדים: “זה ערב רע עבורנו. לפני הכל אנחנו צריכים לבקש סליחה מהאנשים שמעודדים אותנו בכל יום. הם ציפו מאיתנו להלחם ולא עשינו את זה. זה היה הפסד רע מאוד, אבל אנחנו צריכים להישאר מאוחדים. 

“אני חושב שחיכינו יותר מדי זמן להיכנס למשחק. היינו יותר מדי פסיביים. שיטת המשחק שתכננו הייתה שונה. הגול השני שספגנו? היו שלושה אנשים לפניי אז ברור שזה השפיע עליי, אבל לא הפסדנו את המשחק בגלל זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
