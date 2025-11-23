יום שני, 24.11.2025 שעה 00:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

קאנגווה יחזור מהנבחרת מחר, אך ישחק בשבת

כוכב ב"ש ישוב רק ברביעי לאימונים לאחר שלא שיחק בגלל פציעה אותה סוחב תקופה בזמביה וסבל מהתנהלות בעייתית בזמביה. בלטקסה לא כשיר להפועל חיפה

|
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

בהפועל באר שבע מתכוננים לחזרת הליגה, כאשר כוכב הקבוצה קינגס קאנגווה יחזור רק בשלישי מפגרת הנבחרות, ויחזור לאימונים ברביעי. במועדון טוענים כי החזרה המאוחרת יחסית הייתה מתואמת מראש, והוא יעמוד לרשות רן קוז’וק במשחק הליגה מול הפועל חיפה בשבת ב-15:00 בסמי עופר.

הקשר לא שיחק במדי זמביה בשני משחקיה בפגרת הנבחרות בטענה לפציעה, כשמדובר באותה הפציעה שהוא מושך תקופה ארוכה והיא לא תמנע ממנו לשחק. דרך אגב, שחקן הקבוצה ג’וזף סאבובו שיחק בשני המשחקים של הנבחרת, אחד מהם בהרכב ואחד כמחליף, ואף כבש שער אחד.

עושה רושם כי הבלגן בזמביה סביב ההתנהלות וחילופי המאמנים עם עזיבתו של גרנט גרם לקאנגווה להעדיף לטפל בעצמו ובפציעתו. במועדון מנהלים את הפציעה, כאשר יש לקשר קיבוע, ויחד איתו הוא ממשיך לשחק כרגיל.

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

ההתנהלות הבעייתית של ההתאחדות הזמבית באה לידי ביטוי גם בנושא הטיסות. קאנגווה רצה לטוס מוקדם כדי לבקר את משפחתו, אך בהתאחדות לא רצו לממן את כרטיס הטיסה, שלבסוף מומן על ידי הפועל ב”ש, כשהצדדים הסכימו שאם זמביה תהיה מוכנה להחזיר את הכסף לבסוף הוא יגיע למועדון. זו לא הפעם הראשונה שיש בלגן עם הטיסות של הנבחרת הזמבית, כשבעבר שלחו את השחקן לטיסות ארוכות במטרה לחסוך כסף.

בנושא אחר, מתן בלטקסה חזר לאימונים חלקיים, כשהוא מתאושש מפציעה במפשעה ולא צפוי להיות כשיר למשחק של הקבוצה בשבת. בגלל השעה המוקדמת של המשחק ב-15:00, באר שבע תצא לחיפה כבר ביום שישי כדי להתכונן כראוי למשחק בשעה אליה לא רגילים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */