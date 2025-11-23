מרטינס בחוד של אינטר, מודריץ' פותח במילאן

יש משחקים שהם “אייקונים” בכדורגל העולמי. כאלה שגם אם אין אהדה מסוימת לאחת מהקבוצות, תמיד העיניים יינשאו בסקרנות אל עבר המתרחש בו. אחד מאלה הוא הדרבי דלה מדונינה, שיש שיגדירו אותו כמפגש הגדול בכדורגל האיטלקי, בין אינטר למילאן, שיתרחש הערב (ראשון, 21:45) בשידור ישיר בערוץ ONE2.

הנראזורי מגיעים הערב כשהם במקום השלישי בטבלה, עם שלוש נקודות פחות מרומא המוליכה ונקודה אחת פחות מנאפולי, אך גם עם משחק אחד חסר, כך שהם יודעים שניצחון היום לא יהיה רק יוקרתי על טהרת העיר, אלא יחזיר אותם לפסגת הליגה.

הרכב אינטר: יאן זומר, מנואל אקנג’י, פרנצ’סקו אצ’רבי, אלסנדרו בסטוני, קרלוס אוגוסטו, הקאן צ’להאנולו, ניקולו בארלה, פטאר סוצ’יץ’, פדריקו דימארקו, לאוטרו מרטינס ומרקוס תוראם.

מנגד, הרוסונרי נמצאים בתקופה קצת יותר מגומגמת, אחרי שבמחזור הקודם איבדו שתי נקודות חשובות מול פארמה בחוץ. לוקה מודריץ’ וחבריו יודעים שאף על פי כן, ניצחון היום יעלה אותם מעל היריבה העירונית, כשהפסד עלול להשאיר אותם מאחור במרוץ האליפות.

הרכב מילאן: מייק מניאן, פיקאיו טומורי, מתיאו גאביה, סטרהיניה פבלוביץ’, אלכסיס סלמאקרס, יוסוף פופאנה, לוקה מודריץ’, אדריאן ראביו, דוידה ברטסאגי, כריסטיאן פוליסיק ורפאל ליאאו.

הקבוצות נפגשו כמובן מספר רב של פעמים בעבר, כשהקבוצה באדום-שחור היא זאת שדומיננטית במשחקים האחרונים והיא סופרת חמישה דרבים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל ניצחון 0:3 באפריל האחרון. הפעם האחרונה שהמארחת הערב יצאה עם ידה על העליונה, הייתה לפני כשנה וחצי.