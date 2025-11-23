שחקני ר"ג עלו עם חולצות תמיכה בבנו של היו"ר

עדיין לא עבר שבוע מאז התאונה המחרידה של איתי שניידרמן, בנו של יושב ראש מכבי רמת גן, חן שניידרמן, כשהתנגש בעוצמה בקיר בטון ונפצע בראשו במהלך משחק של נערים א’ בין הקבוצה של אביו, להפועל חוף הכרמל.

היום (ראשון), במהלך המשחק של הקבוצה הבוגרת נגד הפועל ירושלים, עלו השחקנים לפני השריקה עם חולצת תמיכה באיתי, כשעל החולצה כתוב “כולנו איתך איתי שניידרמן”.

שחקני מכבי רמת גן עם חולצת תמיכה לאיתי שניידרמן (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)

קירות הבטון, הנמצאים מאחורי הסל בחלק מאולמות הכדורסל בישראל, כולל בליגת העל לבוגרים, כבר עוררו בעבר תרעומת גדולה מפי שחקנים, מאמנים והורי שחקנים צעירים, שהתריעו על סכנה ממשית לפגיעה בגוף השחקנים.