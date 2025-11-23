יום שישי, 28.11.2025 שעה 04:21
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

צמד לרוג'רס, אסטון וילה גברה 1:2 על לידס

אחרי שני ניצחונות לפני הפגרה, האריות המשיכו במומנטום החיובי, ניצחו את הקבוצה מהתחתית וחזרו למקום ה-4, לפחות זמנית. הקשר הכריע עם שער בחופשית

|
מורגן רוג'רס בטירוף (IMAGO)
מורגן רוג'רס בטירוף (IMAGO)

המחזור ה-12 בליגה האנגלית נמשך הערב (ראשון), כאשר קיבלנו רק משחק אחד, רגע לפני שארסנל תפגוש את טוטנהאם, כאשר אסטון וילה ניצחה 1:2 בחוץ את לידס מתחתית הליגה.

המשחק עצמו נפתח דווקא די טוב עבור המארחת, שעלתה ראשונה ליתרון, כשלוקאס אנמצ’ה כבש כבר בדקה השמינית. אולם, בחצי השני האורחת חזרה למשחק כבשה בדקה ה-48, כשדוניאל מאלן בישל למורגן רוג’רס, שלא אמר את המילה האחרונה.

הכדור של מורגן רוגהכדור של מורגן רוג'רס בדרך לשער (IMAGO)

עד הסיום, הקשר של אסטון וילה סיפק עוד רגע מופלא, כאשר בדקה ה-75 רוג’רס קיבל בעיטה חופשית, עבר את החומה והכדור נעצר רק ברשת. בדקה ה-77 לידס חשבה שהשיגה שוויון דרמטי, אך ג’ואל פירו כבש מעמדת נבדל והתוצאה נותרה על כנה, כשהחבורה של אונאי אמרי השיגה ניצחון חשוב ועלתה, לפחות זמנית, למקום הרביעי.

