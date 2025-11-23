90 דקות לדסה בניצחון של ניימיכן על פיינורד

פגרת הנבחרות תמה והקבוצות חוזרות לשחק כדורגל, כאשר רוב הליגות חוזרות להן לאט לאט. יחד עם הקבוצות והליגות, גם הישראלים שלנו מעבר לים מנסים להמשיך לעשות חיל ולתרום את החלק שלהם, וגם היום (ראשון) חלק מהם שיחקו.

# אלי דסה פתח בהרכב ניימיכן והשלים 90 דקות ב-2:4 נגד פיינורד. מי שבישל את השער הראשון במשחק היה צ’רון שרי, אקס מכבי חיפה. ניימיכן עלתה בעקבות הניצחון למקום הרביעי בטבלת הליגה ההולנדית.

# עידן נחמיאס פתח בהרכב לודוגורץ והשלים 90 דקות בניצחון קבוצתו 0:2 על ספטמוורי סופיה. לודוגורץ עלתה למקום הרביעי בטבלת הליגה הבולגרית, כשהיא עם משחק חסר.

עידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

# בפולין, תומר יוספי לא פתח בהרכב זיטומיר נגד קמיינטס, אך עלה מהספסל בדקה ה-62. הקשר הישראלי לא הצליח לעזור לקבוצתו לנצח, והמשחק הסתיים ב-0:0.

# קשרה הישראלי של ספרטה סלמט, שון וייס, המשיך בכושרו הטוב והשלים היום 90 דקות ב-0:0 מול מילסאמי החזקה וזאת במסגרת המחזור ה-20 בליגה המולדבית, מחזור אחד לסיום העונה בליגה הסדירה.