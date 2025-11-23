יום חמישי, 27.11.2025 שעה 17:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

במאבק? ניצחון חמישי ברצף לאתלטיקו בליגה

הקולצ'ונרוס המשיכו לדהור בלה ליגה עם 0:1 על חטאפה משער עצמי בדקה ה-82, כשהם רק 3 נק' מהמקום הראשון. 1:1 בין בטיס לג'ירונה, אנתוני הורחק. צפו

|
שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)
שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)

עד המשחק האחרון והמרכזי של הערב, שם ריאל מדריד תתארח אצל אלצ’ה, המחזור ה-13 בליגה הספרדית נמשך היום (ראשון) כאשר ראיו וייקאנו סיימה ב-0:0 עם אוביידו. לאחר מכן, ריאל בטיס וג’ירונה נפרדו ב-1:1 שלא משרת אף צד, ואז אתלטיקו מדריד עלתה על הדשא כדי לפגוש את חטאפה בדרבי קטן של העיר מדריד, אותו ניצחה 0:1.

חטאפה – אתלטיקו מדריד 1:0

קרובה לצמרת: אתלטיקו ממשיכה בכושר הנהדר

82 דקות זה לקח, אך בסוף הקולצ’ונרוס מצאו דרך להשיג שלוש נקודות, וגם אם זה לא היה הכי יפה, זה הספיק. שער עצמי אפילו זה מה שנתן לדייגו סימאונה את שלוש הנקודות, ואת הניצחון החמישי ברציפות בלה ליגה. אתלטיקו, שהחלה את העונה פחות טוב, הגיעה ל-28 נקודות ולא נתנה לוויאריאל לברוח לה, כשהיא רחוקה רק שלוש נקודות מהמהקום הראשון וייתכן שהספדנו אותה מוקדם מידי. דומינגוש דוארטה הכריע כשכבש לשערו הוא, חטאפה עדיין בחלק העליון של הטבלה עם 17 נקודות, רק ארבע נקודות למשל מבטיס שחמישית.

ריאל בטיס – ג’ירונה 1:1

אנתוני הורחק, 1:1 בין בטיס לג'ירונה

תיקו שלא טוב לשני הצדדים, כאשר הירוקים של מנואל פלגיריני התרחקו מהטופ 4 ועשויים לראות את אספניול עוד משתווה אליהם במאזן הנקודות בתום המחזור הזה. גם לפני הפגרה המארחת סיימה בתיקו עם ולנסיה, ועבורה זו חלוקת נקודות שנייה ברציפות, וזה אחרי שלפני המשחק ראינו מחווה נפלאה של הקהל המקומי לאיסקו, שהאריך חוזה עד 2028. לקטלונים התוצאה אפילו פחות טובה, כאשר אמנם הם הוציאו נקודה באצטדיון לא קל, אך הם יהיו שבוע נוסף מתחת לקו האדום. ולדיסלאב ונאט כבש ראשון 20 דקות אל תוך המחצית הראשונה, ולנטין גומס חתם 30 דקות לפתיחת המחצית השנייה, ובתופסת הזמן אנתוני הורחק אחרי שניסה להרחיק ובעט בראשו של ג’ואל רוקה, והוא לא ישחק נגד סביליה בדרבי בשבוע הבא.

אוביידו – ראיו וייקאנו 0:0

צבע אדום: תיקו עצבני בין אוביידו וראיו

במשחק אגרסיבי וללא הרבה הזדמנויות גדולות, הקבוצות “נשארו בפגרה” ובעצם אף אחת לא הצליחה להכריע את ההתמודדות. רגע השיא במפגש היה בדקה ה-53, כשאיליאס צ’אירה הורחק בכרטיס אדום ישיר והשאיר את המארחת בעשרה שחקנים, אך אוביידו שמרה על השער וסחטה נקודה חשובה במאבקי התחתית, כשהיא עדיין במקום האחרון עם תשע נקודות. ראיו עם 16 נק’.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */