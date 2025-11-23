במאבק? ניצחון חמישי ברצף לאתלטיקו בליגה

עד המשחק האחרון והמרכזי של הערב, שם ריאל מדריד תתארח אצל אלצ’ה, המחזור ה-13 בליגה הספרדית נמשך היום (ראשון) כאשר ראיו וייקאנו סיימה ב-0:0 עם אוביידו. לאחר מכן, ריאל בטיס וג’ירונה נפרדו ב-1:1 שלא משרת אף צד, ואז אתלטיקו מדריד עלתה על הדשא כדי לפגוש את חטאפה בדרבי קטן של העיר מדריד, אותו ניצחה 0:1.

חטאפה – אתלטיקו מדריד 1:0

קרובה לצמרת: אתלטיקו ממשיכה בכושר הנהדר

82 דקות זה לקח, אך בסוף הקולצ’ונרוס מצאו דרך להשיג שלוש נקודות, וגם אם זה לא היה הכי יפה, זה הספיק. שער עצמי אפילו זה מה שנתן לדייגו סימאונה את שלוש הנקודות, ואת הניצחון החמישי ברציפות בלה ליגה. אתלטיקו, שהחלה את העונה פחות טוב, הגיעה ל-28 נקודות ולא נתנה לוויאריאל לברוח לה, כשהיא רחוקה רק שלוש נקודות מהמהקום הראשון וייתכן שהספדנו אותה מוקדם מידי. דומינגוש דוארטה הכריע כשכבש לשערו הוא, חטאפה עדיין בחלק העליון של הטבלה עם 17 נקודות, רק ארבע נקודות למשל מבטיס שחמישית.

ריאל בטיס – ג’ירונה 1:1

אנתוני הורחק, 1:1 בין בטיס לג'ירונה

תיקו שלא טוב לשני הצדדים, כאשר הירוקים של מנואל פלגיריני התרחקו מהטופ 4 ועשויים לראות את אספניול עוד משתווה אליהם במאזן הנקודות בתום המחזור הזה. גם לפני הפגרה המארחת סיימה בתיקו עם ולנסיה, ועבורה זו חלוקת נקודות שנייה ברציפות, וזה אחרי שלפני המשחק ראינו מחווה נפלאה של הקהל המקומי לאיסקו, שהאריך חוזה עד 2028. לקטלונים התוצאה אפילו פחות טובה, כאשר אמנם הם הוציאו נקודה באצטדיון לא קל, אך הם יהיו שבוע נוסף מתחת לקו האדום. ולדיסלאב ונאט כבש ראשון 20 דקות אל תוך המחצית הראשונה, ולנטין גומס חתם 30 דקות לפתיחת המחצית השנייה, ובתופסת הזמן אנתוני הורחק אחרי שניסה להרחיק ובעט בראשו של ג’ואל רוקה, והוא לא ישחק נגד סביליה בדרבי בשבוע הבא.

אוביידו – ראיו וייקאנו 0:0

צבע אדום: תיקו עצבני בין אוביידו וראיו

במשחק אגרסיבי וללא הרבה הזדמנויות גדולות, הקבוצות “נשארו בפגרה” ובעצם אף אחת לא הצליחה להכריע את ההתמודדות. רגע השיא במפגש היה בדקה ה-53, כשאיליאס צ’אירה הורחק בכרטיס אדום ישיר והשאיר את המארחת בעשרה שחקנים, אך אוביידו שמרה על השער וסחטה נקודה חשובה במאבקי התחתית, כשהיא עדיין במקום האחרון עם תשע נקודות. ראיו עם 16 נק’.