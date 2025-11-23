נקבעו שיבוצי השופטים לשני המחזורים הקרובים

שיבוצי השופטים למחזור הקרוב ולמחזור שלאחר מכן בליגת העל נקבעו רשמית, וכל משחק קיבל את צוות השיפוט שלו.

עידן לייבה שובץ לנהל את המפגש בין הפועל חיפה להפועל באר שבע, אחד המשחקים המרכזיים של המחזור. אביעד שילוח ישפוט את ההתמודדות בין הפועל תל אביב לבני סכנין.

דוד פוקסמן ינהל את המשחק של עירוני קריית שמונה מול הפועל ירושלים. יוני קלז שובץ למפגש בין מכבי בני ריינה לעירוני טבריה. גל לייבוביץ' ישפוט את המשחק בין מכבי תל אביב למ.ס אשדוד.

יואב מזרחי ינהל את משחקה של הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה. את המפגש שינעל את המחזור, מכבי נתניה מול בית"ר ירושלים, ישפוט אוהד אסולין.

במחזור שלאחר מכן, יגאל פריד שובץ לשפוט את המשחק בין הפועל ירושלים למכבי בני ריינה. אביאל לוי ינהל את המפגשד בין בני סכנין לעירוני קריית שמונה.

אביב קליין יהיה השופט הראשי במשחק בין הפועל פתח תקווה להפועל באר שבע. אוראל גרינפלד ינהל את המשחק המסקרן בין מכבי חיפה להפועל תל אביב.

דקל צינו ישפוט את מכבי נתניה במשחקה נגד מ.ס אשדוד, נאאל עודה ישפוט את טבריה נגד בית”ר ירושלים וגל לוי ינהל את המפגש בין מכבי תל אביב להפועל חיפה.