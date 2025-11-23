סאקה ואזה ב-11 בארסנל, ריצ'ארליסון בטוטנהאם

לונדון היא עיר על טהרת הכדורגל. כל כך הרבה קבוצות, וכאלה שברמות הכי גבוהות, הבית שלהן נמצא במקום אחד. בחלק הצפוני שלה, שוכנות שתיים ענקיות, בדמות ארסנל וטוטנהאם, שייפגשו היום (ראשון, 18:30) לדרבי מסקרן במסגרת המחזור ה-12 של הפרמייר ליג.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, יוריאן טימבר, וויליאם סאליבה, פיירו הינקאפי, ריקרדו קאליפיורי, מרטין זובימנדי, דקלאן רייס, אברצ’ה אזה, בוקאיו סאקה, לאנדרו טרוסאר ומיקל מרינו.

הרכב טוטנהאם: גוליילמו ויקאריו, ג’ד ספנס, קווין דאנסו, כריסטיאן רומרו, מיקי ואן דה ון, דסטיני אודוגי, ז’ואאו פאליניה, רודריגו בנטנקור, מוחמד קודוס, וילסון אודובר וריצ’ארליסון.

מיקל ארטטה (IMAGO)

החבורה של מיקל ארטטה אומנם נעצרה במחזור האחרון עם תיקו 2:2 דרמטי מול סנדרלנד, אך היא אחת הקבוצות הלוהטות באירופה, מוליכה את הליגה בגאון והיום יכולה אף לברוח ליריבה עירונית אחרת, צ’לסי ולפתוח בפער של 6 נקודות בפסגה.

הרחק מאחור, נמצאים התרנגולים, שרק במקום השמיני בטבלה ערב המשחק. הקבוצה של תומאס פרנק, בדומה ליריבה שלה היום, גם ספגה תיקו 2:2 דרמטי במיוחד במחזור הקודם, אך היא עשתה את זה מול מנצ’סטר יונייטד.

תומאס פרנק (IMAGO)

היסטורית המפגשים בין הקבוצות כמובן עשירה במיוחד. כשהדומיננטיות של המארחת לאחרונה היא גדולה. ארסנל ניצחה את שלוש ההתמודדויות האחרונות ולא הפסידה מאז עונת 2021/22, אז חטפה מטוטנהאם 3:0.