תמה האליפות: נמרוד קריביצקי סיים במקום ה-5

באליפות אירופה בטאקוונדו המתקיימת באיגל, שווייץ, השתתף נמרוד קרביצקי בקטגורית המשקל 68 ק״ג. בשלב המוקדמות פתח עם ניצחון על יריב מסרביה, בשלב שמינית הגמר ניצח יריב מצרפת, ובשלב רבע הגמר הפסיד בקרב צמוד ליריב מאוקראינה, כדי לסיים את התחרות במקום החמישי.

זה היום האחרון של אליפות אירופה לבוגרים ובוגרות אותה סיימה המשלחת הישראלית עם תוצאה יפה של מדליית ארד של רבקה באייך (49 ק״ג) ושלושה מקומות חמישי של נמרוד קריביצקי (68 ק״ג), אלכסנדרה דן (49 ק״ג) ואריאל ויגדור (57 ק״ג).

בנוסף, בקבוצת הנוער סיימה רוני אברהמי (63 ק״ג) עם מדלית הארד בגיל הנערות. את המשלחת הובילו המאמן הלאומי יחיעם שרעבי ומאמני הנבחרת רומן רוסינוב ובת אל גטרר. המעסה אנטוניו ערביד.