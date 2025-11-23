יום ראשון, 01.03.2026 שעה 05:13
תמה האליפות: נמרוד קריביצקי סיים במקום ה-5

אליפות אירופה בטאקוונדו הסתיימה עבור המשלחת שלנו עם הפסד של הישראלי ברבע הגמר. בסך הכל במשלחת: מדליית ארד של באייך ו-3 שסיימו במקום החמישי

נמרוד קריביצקי (באדיבות הוועד האולימפי)
נמרוד קריביצקי (באדיבות הוועד האולימפי)

באליפות אירופה בטאקוונדו המתקיימת באיגל, שווייץ, השתתף נמרוד קרביצקי בקטגורית המשקל 68 ק״ג. בשלב המוקדמות פתח עם ניצחון על יריב מסרביה, בשלב שמינית הגמר ניצח יריב מצרפת, ובשלב רבע הגמר הפסיד בקרב צמוד ליריב מאוקראינה, כדי לסיים את התחרות במקום החמישי. 

זה היום האחרון של אליפות אירופה לבוגרים ובוגרות אותה סיימה המשלחת הישראלית עם תוצאה יפה של מדליית ארד של רבקה באייך (49 ק״ג) ושלושה מקומות חמישי של נמרוד קריביצקי (68 ק״ג), אלכסנדרה דן (49 ק״ג) ואריאל ויגדור (57 ק״ג).

בנוסף, בקבוצת הנוער סיימה רוני אברהמי (63 ק״ג) עם מדלית הארד בגיל הנערות. את המשלחת הובילו המאמן הלאומי יחיעם שרעבי ומאמני הנבחרת רומן רוסינוב ובת אל גטרר. המעסה אנטוניו ערביד.

