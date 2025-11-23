יום ראשון, 23.11.2025 שעה 14:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"הפועל ת"א טוענת למשחק מכור? זו חוצפה"

עו"ד אפרים ברק עלה ל"שיחת היום" לקראת ערעור האדומים בעקבות אירועי הדרבי: "הקבוצות עצמן קבעו את העונשים. הם טוענים כאילו לא היה אירוע פלילי"

|
רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)
רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)

כבר יותר מחודש עבר מאז אירועי הדרבי שכלל לא התקיים, אז זרקו אוהדי הפועל תל אביב אבוקות ורימוני עשן אל הדשא וגרמו לפיצוץ המשחק. הקבוצה נענשה על כך בבית הדין כשספגה הפסד טכני והורדה של שתי נקודות ממאזנה. עו”ד אפרים ברק, שופט באו”ם, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הערעור של הפועל לבית הדין העליון.

הדיון על הערעור של הפועל היום, אתה מכיר את הפרטים, איך אתה רואה את הדברים?
“לא קראתי את הערעור. מכיר מהתקשורת. בית הדין ייצטרך להידרש אולי לנסיבות פרטניות”.

הפועל טוענת בערעור שההליך פגום ומנוגד לכלל הצדק הטבעי.
“זה סיסמאות. אני לא יודע מה הם טוענים, עובדות זה עובדות”.

אפרים ברק (רדאד גאפרים ברק (רדאד ג'בארה)

היא טוענת שזה יצר תחושה למשחק מכור.
“אם זה נאמר, זו חוצפה. בית הדין עשה עבודה לא רעה בכלל, מה משחק מכור פה? העונשים שמדברים עליהם, מי קובע אותם? הקבוצות עצמן, כולל הפועל תל אביב. לפעמים הקבוצות החליטו שלבית הדין לא יהיה שיקול דעת, אתם מבינים?”

היא טוענת לענישה עיוורת, קוראת לביטול פסק הדין ומשחק חוזר.
“אז היא טוענת שזה היה אירוע נחמד ותרבותי. כאילו לא היה כלום פלילי, היה קונצרט של הפילהרמונית, זה מה שהם טוענים?”

איך זה יסתיים?
“אני ראיתי מה שראיתי מהסרטונים. בהינתן טענות של משחק מכור, בהינתן באירוע הזה, כמו שהוא נראה בסרטונים, בהינתן ההוראות של ההתאחדות לכדורגל, בהינתן המכלול, אני לא רואה שום סיבה להתערבות בהחלטה. כנראה שיש משהו שאני לא מבין. תסבירו לי למה התוצאה אמורה להיות אחרת”.

גיא פרימור (אורן בן חקון)גיא פרימור (אורן בן חקון)

זה יכול להגיע להליך אזרחי?
“יש מנהג כזה לנסות כך. זה בניגוד לחוק הספורט. אבל בתי המשפט פתחו את הדלת מסיבות מיותרות לחלוטין. הם יכולים ללכת, כמו קבוצות אחרות, שופט או שופטת יחליטו. גם ב”ש ניסו, זה לא עזר להם. הקבוצות פועלות בניגוד לאוטונומיה של ארגוני הספורט. בית המשפט בתל אביב יחליט אם להתערב או לא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */