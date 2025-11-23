"יש כמה מקומות בת"א להקמת אולם חדש"

הפועל תל אביב בכדורסל אומנם שועטת קדימה כשהיא מושלמת בליגה ומוליכה את טבלת היורוליג, אך כל זה קורה שהקבוצה ללא אולם ביתי אמיתי כשהיא מארחת ביד אליהו. עופר ינאי הבטיח לשפץ ולהגדיל את הדרייב אין ואפילו לבנות אולם חדש, אך כרגע התוכנית תקועה ולא מתקדמת. סגן ראש עיריית תל אביב עו”ד ליאור שפירא דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על ההיתכנות של בניית אולם חדש.

איפה עומדים הדברים?

“אני מדבר על ארנה של 20,000 מקומות, שוקלים את העניין ועושים בדיקות. סדר גדול של 2 מיליון”.

יש שטח בעיר לפרויקט?

“זו דילמה. יש כמה אפשרויות. אחת היא להרוס את היכל שלמה. אופציה נוספת היא האקספו. אולי לעשות את זה באיזור עתידים”.

מה המימון של זה?

“כרגע אנחנו לא בוחנים את זה. בבלומפילד המימון היה כולו של העירייה”.

אצטדיון בלומפילד (ראובן שוורץ)

עופר ינאי הציע לכם להיכנס שותף?

“הוא רצה שנקים אצטדיון של 10 אלף מקומות, ואז דובר על סדר גודל של 350 מיליון שקל. הפועל השקיעה 250 מיליון. האצטדיון הוא עירוני לכל דבר”.

כמה זמן ההיתכנות לכזה דבר?

“לא יודע מה אנחנו הולכים להקים אם בכלל. יש מחסור בעיר בשטח למוסדות ציבוריים. השאלה אם זה נכון לעשות ברמה כזאת”.

תוך כמה זמן תחתכו את השיקולים?

“לקראת פברואר או מרץ נדע טוב יותר”.

אוהדי הכדורגל יקבלו גג בבלומפילד?

“בשביל שני ימי גשם השנה לא צריך גג? יש לנו הכנה לעשות קירוי חלקי די גדול למגרש. צריך לבדוק עלות מול תועלת. צריך לבדוק מה יותר דחוף, בתי ספר או גג”.

גשם בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

לא דחוף לכם להיות מודרניים כמו בערים אחרות? אפילו באשדוד יהיה גג.

“לא חושב שאנחנו מאחור בשום דבר”.

אתם מאחור בבלומפילד.

“לגבי סמי עופר אני מסכים, אבל כן, בסדר. הכל עניין של אילוצים. יכול להיות שנעשה את זה. יש המון שיקולים, גם של בריזה שבאה מן הים, הדשא ההיברידי שברמה הכי גבוהה בארץ כתוצאה מכך שאין גג. מסכים שאם היה אין סוף כסף היינו עושים את הגג”.