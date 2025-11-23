יום ראשון, 23.11.2025 שעה 14:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"יש כמה מקומות בת"א להקמת אולם חדש"

סגן ראש עיריית ת"א, עו"ד ליאור שפירא, ל"שיחת היום": "מדברים על ארנה של 20,000 מקומות, עושים בדיקות. אין גג בבלומפילד? לא חושב שאנחנו מאחור"

|
ליאור שפירא (רדאד ג'בארה)
ליאור שפירא (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב בכדורסל אומנם שועטת קדימה כשהיא מושלמת בליגה ומוליכה את טבלת היורוליג, אך כל זה קורה שהקבוצה ללא אולם ביתי אמיתי כשהיא מארחת ביד אליהו. עופר ינאי הבטיח לשפץ ולהגדיל את הדרייב אין ואפילו לבנות אולם חדש, אך כרגע התוכנית תקועה ולא מתקדמת. סגן ראש עיריית תל אביב עו”ד ליאור שפירא דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על ההיתכנות של בניית אולם חדש.

איפה עומדים הדברים?
“אני מדבר על ארנה של 20,000 מקומות, שוקלים את העניין ועושים בדיקות. סדר גדול של 2 מיליון”.

יש שטח בעיר לפרויקט?
“זו דילמה. יש כמה אפשרויות. אחת היא להרוס את היכל שלמה. אופציה נוספת היא האקספו. אולי לעשות את זה באיזור עתידים”.

מה המימון של זה?
“כרגע אנחנו לא בוחנים את זה. בבלומפילד המימון היה כולו של העירייה”.

אצטדיון בלומפילד (ראובן שוורץ)אצטדיון בלומפילד (ראובן שוורץ)

עופר ינאי הציע לכם להיכנס שותף?
“הוא רצה שנקים אצטדיון של 10 אלף מקומות, ואז דובר על סדר גודל של 350 מיליון שקל. הפועל השקיעה 250 מיליון. האצטדיון הוא עירוני לכל דבר”.

כמה זמן ההיתכנות לכזה דבר?
“לא יודע מה אנחנו הולכים להקים אם בכלל. יש מחסור בעיר בשטח למוסדות ציבוריים. השאלה אם זה נכון לעשות ברמה כזאת”. 

תוך כמה זמן תחתכו את השיקולים?
“לקראת פברואר או מרץ נדע טוב יותר”.

אוהדי הכדורגל יקבלו גג בבלומפילד?
“בשביל שני ימי גשם השנה לא צריך גג? יש לנו הכנה לעשות קירוי חלקי די גדול למגרש. צריך לבדוק עלות מול תועלת. צריך לבדוק מה יותר דחוף, בתי ספר או גג”.

גשם בבלומפילד (רדאד גגשם בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

לא דחוף לכם להיות מודרניים כמו בערים אחרות? אפילו באשדוד יהיה גג.
“לא חושב שאנחנו מאחור בשום דבר”.

אתם מאחור בבלומפילד.
“לגבי סמי עופר אני מסכים, אבל כן, בסדר. הכל עניין של אילוצים. יכול להיות שנעשה את זה. יש המון שיקולים, גם של בריזה שבאה מן הים, הדשא ההיברידי שברמה הכי גבוהה בארץ כתוצאה מכך שאין גג. מסכים שאם היה אין סוף כסף היינו עושים את הגג”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */