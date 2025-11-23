לא עוצרת: הפועל י-ם הביסה 69:88 את רמת גן

איזו תקופה מופלאה עוברת על הפועל ירושלים. האדומים מהבירה המשיכו במומנטום הנפלא שלהם, כשאירחו הערב (ראשון) את עירוני רמת גן במסגרת המחזור השביעי בליגת ווינר סל, וחגגו עם 60:80 גדול בסיום, שנתן ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות.

המשחק היה של האדומים מהרגע הראשון, כשכבר בפתיחה ווינסטון וקרינגטון הובילו ריצה נהדרת. ברבע השני ההפרש הלך וצבר תאוצה, כשהאדומים נכנסו לרצף שלשות נהדר והגדילו ליתרון של 17 נקודות לפני הירידה להפסקה.

החצי השני של המשחק נמשך בדיוק מאיפה שעצר הראשון, כשמופע השלשות של האדומים מהבירה נמשך ונמשך, והפרש עלה לשיא של 24 נקודות. האורחת ניסתה לחזור, אך ללא הצלחה והאדומים דהרו עד הסיום בדרך לניצחון גדול.

כאמור, הפועל ירושלים עם ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות, והפעם הוא גם שובר רצף ארוך ומייגע מבחינתם. זהו הניצחון הראשון של הפועל ירושלים בארנה על רמת גן, במסגרת העונה הסדירה, מזה 15 שנה. מנגד, החבורה של שמוליק ברנר סופרת הפסד רביעי ברציפות.

רבע ראשון: 13:20 להפועל ירושלים

אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)

שמוליק ברנר ויונתן אלון (ראובן שוורץ)

חמישיית הפועל ירושלים: קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, קאסיוס ווינסטון, יובל זוסמן, ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס.

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: גיל בני, דאריון אטקינס, רונאלד סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד.

# 05:00 – 10:00: שלשה של קרינגטון ושש נקודות רצופות של ווינסטון נתנו להפועל ירושלים יתרון קל בפתיחת המשחק, כשמנגד רמת גן ניסתה לא לתת למשחק לברוח מוקדם.

ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: רמת גן הצליחה לצמק, אך קרינגטון הגדיל שוב בשלשה גדולה. האדומים ברחו לדו ספרתי ראשון ועלו ליתרון עשר הפרש, כשהובר הוסיף שלשה, אך קרופורד קלע שלשה גם הוא לפני תום הרבע.

קאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)

רבע שני: 30:47 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: ג'ורדן ג'יימס פתח את הרבע בטירוף עם חמש נקודות רצופות, שלשה של לאמב העניקה דו ספרתי לירושלים. נקודות של ווינסטון שמרו על ההפרש של המארחת שהשתלטה על המשחק.

קשיוס ווינסטון (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: עוד שלשה של לאמב נתנה 11 הפרש לאדומים, שמשם השתלטו לחלוטין על המשחק והצליחו לברוח ליתרון שיא של 17 נקודות לפני הירידה למחצית.

דריון אטקינס (ראובן שוורץ)

רבע שלישי: 57:70 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: הירושלמים המשיכו בדיוק מאיפה שעצרו, כשקרינגטון להט עם שלשה, ג’יימס צלף עוד שתי שלשות וזוסמן הוסיף אחת משלו בדרך ליתרון שיא של 23 נקודות.

אדם אריאל בפעולה (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: האורחת לא הצליחה לחזור למשחק, כשהיתרון הגדול של הירושלמים נותר בעינו ועמד על 23 נקודות בסוף הרבע השלישי.

רונאלדו סגו (ראובן שוורץ)

רבע רביעי: 69:88 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: האדומים הורידו רגל מהגז, כשבחמש הדקות הראשונות של הרבע קלעו רק שלוש נקודות, אך האורחת לא ניצלה זאת ולא הצליחה לחזור למשחק.

אדם אריאל (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: עד הסיום הפער הגדול של האדומים נשמר, והמשחק הסתיים בניצחון 19 הפרש, אחרי שג’יימס הוסיף שלשה על הבאזר.