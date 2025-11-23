יום ראשון, 23.11.2025 שעה 22:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10436-4866הפועל ירושלים
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

לא עוצרת: הפועל י-ם הביסה 69:88 את רמת גן

האדומים מהבירה המשיכו בתקופה הנהדרת שלהם, כשרשמו ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות על האורחת שמסתבכת. 17 נקודות לווינסטון וקרינגטון שכיכבו

|
יובל זוסמן (ראובן שוורץ)
יובל זוסמן (ראובן שוורץ)

איזו תקופה מופלאה עוברת על הפועל ירושלים. האדומים מהבירה המשיכו במומנטום הנפלא שלהם, כשאירחו הערב (ראשון) את עירוני רמת גן במסגרת המחזור השביעי בליגת ווינר סל, וחגגו עם 60:80 גדול בסיום, שנתן ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות. 

המשחק היה של האדומים מהרגע הראשון, כשכבר בפתיחה ווינסטון וקרינגטון הובילו ריצה נהדרת. ברבע השני ההפרש הלך וצבר תאוצה, כשהאדומים נכנסו לרצף שלשות נהדר והגדילו ליתרון של 17 נקודות לפני הירידה להפסקה.

החצי השני של המשחק נמשך בדיוק מאיפה שעצר הראשון, כשמופע השלשות של האדומים מהבירה נמשך ונמשך, והפרש עלה לשיא של 24 נקודות. האורחת ניסתה לחזור, אך ללא הצלחה והאדומים דהרו עד הסיום בדרך לניצחון גדול.

כאמור, הפועל ירושלים עם ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות, והפעם הוא גם שובר רצף ארוך ומייגע מבחינתם. זהו הניצחון הראשון של הפועל ירושלים בארנה על רמת גן, במסגרת העונה הסדירה, מזה 15 שנה. מנגד, החבורה של שמוליק ברנר סופרת הפסד רביעי ברציפות.

רבע ראשון: 13:20 להפועל ירושלים

אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)
שמוליק ברנר ויונתן אלון (ראובן שוורץ)שמוליק ברנר ויונתן אלון (ראובן שוורץ)

חמישיית הפועל ירושלים: קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, קאסיוס ווינסטון, יובל זוסמן, ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס.

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: גיל בני, דאריון אטקינס, רונאלד סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד.

# 05:00 – 10:00: שלשה של קרינגטון ושש נקודות רצופות של ווינסטון נתנו להפועל ירושלים יתרון קל בפתיחת המשחק, כשמנגד רמת גן ניסתה לא לתת למשחק לברוח מוקדם.

גג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: רמת גן הצליחה לצמק, אך קרינגטון הגדיל שוב בשלשה גדולה. האדומים ברחו לדו ספרתי ראשון ועלו ליתרון עשר הפרש, כשהובר הוסיף שלשה, אך קרופורד קלע שלשה גם הוא לפני תום הרבע.

קאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)קאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)

רבע שני: 30:47 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: ג'ורדן ג'יימס פתח את הרבע בטירוף עם חמש נקודות רצופות, שלשה של לאמב העניקה דו ספרתי לירושלים. נקודות של ווינסטון שמרו על ההפרש של המארחת שהשתלטה על המשחק.

קשיוס ווינסטון (ראובן שוורץ)קשיוס ווינסטון (ראובן שוורץ)

# 00:00 – 05:00: עוד שלשה של לאמב נתנה 11 הפרש לאדומים, שמשם השתלטו לחלוטין על המשחק והצליחו לברוח ליתרון שיא של 17 נקודות לפני הירידה למחצית.

דריון אטקינס (ראובן שוורץ)דריון אטקינס (ראובן שוורץ)

רבע שלישי: 57:70 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: הירושלמים המשיכו בדיוק מאיפה שעצרו, כשקרינגטון להט עם שלשה, ג’יימס צלף עוד שתי שלשות וזוסמן הוסיף אחת משלו בדרך ליתרון שיא של 23 נקודות.

אדם אריאל בפעולה (ראובן שוורץ)אדם אריאל בפעולה (ראובן שוורץ)

 # 00:00 – 05:00: האורחת לא הצליחה לחזור למשחק, כשהיתרון הגדול של הירושלמים נותר בעינו ועמד על 23 נקודות בסוף הרבע השלישי.

רונאלדו סגו (ראובן שוורץ)רונאלדו סגו (ראובן שוורץ)

רבע רביעי: 69:88 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: האדומים הורידו רגל מהגז, כשבחמש הדקות הראשונות של הרבע קלעו רק שלוש נקודות, אך האורחת לא ניצלה זאת ולא הצליחה לחזור למשחק.

אדם אריאל (ראובן שוורץ)אדם אריאל (ראובן שוורץ)

 # 00:00 – 05:00: עד הסיום הפער הגדול של האדומים נשמר, והמשחק הסתיים בניצחון 19 הפרש, אחרי שג’יימס הוסיף שלשה על הבאזר. 

אוסטין וויילי (ראובן שוורץ)אוסטין וויילי (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */