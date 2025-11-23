אזה יופי: ארסנל הביסה 1:4 את טוטנהאם

השחקן המצטיין
אברצ'י אזה, ציון: 9
זה ברור, לא? הרכש של ארסנל עם מופע אישי מדהים, שלושער ענק ויכולת מדהימה, כל הדרך אל הניצחון
השחקן המאכזב
מוחמד קודוס, ציון: 3
יש כל כך הרבה מאכזבים בטוטנהאם, מקודוס מצופה לתת יותר לקבוצתו, כמעט ולא היה קיים
לונדון היא עיר של טהרת הכדורגל. כל כך הרבה קבוצות, וכאלה שברמות הכי גבוהות, הבית שלהן נמצא במקום אחד. בחלק הצפוני שלה, שוכנות שתיים ענקיות, בדמות ארסנל וטוטנהאם, והערב (ראשון) אחת זכתה בכבוד של ניצחון גדול בדרבי, כאשר התותחנים ניצחו 1:4 את התרנגולים, זאת במסגרת המחזור ה-12 של הפרמייר ליג.
ערב המשחק, שתי הקבוצות נמצאות במקום שונה בטבלה, האחת מוליכה ויכולה לפתוח פער בפסגה, כשהשנייה נמצאת רחוקה ורק במקום התשיעי. על כר הדשא, לפחות על פי דקות רבות, זה היה בולט לעין מי נמצאת בצמרת, כשלמען האמת, זה אפילו היה נראה יותר “לא כוחות” בין המועדונים ופערי הרמות היו גבוהים.
המשחק נפתח ובדקות הראשונות כבר ראו את פערי הרמות, ארסנל שלטה מהרגע הראשון ולעומת זאת טוטנהאם רק הסתגרה וחיפשה התקפות מתפרצות, אך על כר הדשא לא היה לה יותר מדי מה להציע וזו רק הייתה שאלה של זמן מתי השער הראשון יגיע, והאווירה הייתה אחת – הגול יגיע לזכות התותחנים.
זה לקח מעט זמן, אך הרשת זזה והאדומים-לבנים חגגו. אחרי שוויקאריו הדף לבוקאיו סאקה ודקלאן רייס, השער הראשון הגיע בדקה ה-36, כאשר מיקל מרינו הקפיץ כדור ללאנדרו טרוסאר, שהשתלט, נעזר במיקי ואן דה ואן וכבש. חמש דקות מאוחר יותר, החל המופע של איש אחד – אברצ’י אזה, שהכפיל את היתרון והבקיע את השער הראשון שלו.
בפתיחת המחצית השנייה, תומאס פרנק ביצע חילוף והכניס את צ’אבי סימונס, אך זה לא עזר לו, כאשר כבר בדקה ה-47 אזה השלים צמד גדול ועשה 0:3. בדקה ה-55, הגיע תקווה קטנה של טוטנהאם, כאשר ריצ’ארליסון ראה את דויד ראיה מחוץ לשער, הפתיע את כולם ובעט מחצי מגרש, הכדור נעצר רק ברשת וזה שער מצמק, שאולי יחזיר את התרנגולים.
אולם, ארסנל כאמור הייתה גדולה על טוטנהאם בדרבי הלונדוני, כשמעל כולם היה זה אזה שפשוט חגג והיה בלתי ניתן לעצירה, כאשר בדקה ה-76 טרוסאר בישל לקשר האנגלי, שכזכור הגיע רק הקיץ לקבוצתו ו’ברח’ ברגע האחרון לטוטנהאם, והשלים שלושער ענק כל הדרך לניצחון.
כאמור, ארסנל הייתה נהדרת, הציגה יכולת מדהימה ואזה במופע מדהים. כעת, התותחנים ניצבים בפסגה לבד עם 29 נקודות מתוך 12 משחקים ופתחו פער של שש נקודות מצ’לסי השנייה, רגע לפני המפגש ברביעי מול באיירן מינכן בליגת האלופות. מנגד, טוטנהאם במקום התשיעי ותקווה לחזור למסלול הניצחונות ביום רביעי, כשמצפה לה מפגש קשה באלופות, מול אלופת אירופה, פאריס סן ז’רמן.
מחצית שניה
-
'90+4
- השופט מייקל אוליבר שרק לסיום ההתמודדות! איזה יופי של משחק קיבלנו, ארסנל הביסה 1:4 את טוטנהאם, כשאברצ'י אזה, הרכש שהגיע בקיץ ו'ברח' לתרנגולים, כבש שלושער ענק
-
'90+2
- חילוף אחרון בארסנל. קלאפיורי יצא, מיילס לואיס סקלי נכנס
-
'88
- גם מיקל מרינו יצא, אית'ן אנווארי נכנס
-
'88
- חילוף כפול אצל ארסנל. הינקאפי יצא, כריסטיאן מוסקרה נכנס
-
'87
- פדרו פורו ראה את הכרטיס הצהוב מנגד
-
'87
- דקלאן רייס קיבל כרטיס צהוב
-
'78
- גם קודוס פינה את מקומו, ברנאן ג'ונסון נכנס
-
'78
- חילוף כפול בטוטנהאם. ספנס יצא, פדרו פורו נכנס
-
'78
- חילוף בארסנל. טרוסאר יצא, נוני מדואקה נכנס
-
'76
- שער! ארסנל עלתה ל-1:4: זה המופע של אברצ'י אזה! הקשר קיבל כדור רוחב מטרוסאר ובעט שטוח פנימה, שלושער גדול של הקשר שהגיע רק בקיץ האחרון
-
'70
- גם רומרו ראה את הכרטיס הצהוב
-
'66
- גם ווילסון אודובר יצא, פאפה סאר נכנס
-
'66
- חילוף כפול בטוטנהאם. בנטאנקור יצא, רנדל קולו מואני נכנס
-
'55
- שער! טוטנהאם צימקה ל-3:1: טירוף באמירויות עם שער מהסרטים. פלהיניה חטף כדור במרכז המגרש, ריצ'ארליסון השתלט, ראה את ראיה מחוץ לשער והחליט לשחרר בעיטה אדירה מ-40 מטרים, הכדור נעצר רק ברשת
-
'47
- שער! ארסנל עלתה ל-0:3: התותחנים לא עוצרים עם עוד שער נהדר של אזה. הקשר קיבל מסירה מטמבר, נכנס לרחבה ושלח בעיטה לפינה, המארחת חוגגת
-
'46
- עם פתיחת המחצית, חילוף בטוטנהאם. דאנסו יצא, צ'אבי סימונס נכנס
מחצית ראשונה
-
'41
- שער! ארסנל עלתה ל-0:2: זה היה מהיר. התותחנים הכפילו את היתרון, כשאזה קיבל כדור מרייס, זרק שחקן הגנה ושלח בעיטה עוצמתית לרשת
-
'36
- שער! ארסנל עלתה ל-0:1: התותחנים שולטים ובאו על שכרם. מיקל מרינו הקפיץ נפלא מעבר להגנה ומצא את טרוסאר, שהשתלט טוב, הסתובב, שלח בעיטה שהוסטה מעט על ידי מיקי ואן דה ואן ונכנסה פנימה
-
'34
- הזדמנות נוספת לארסנל, שוב עם בעיטה חופשית. הפעם, סאקה היה מדויק יותר, הכדור היה בדרך לחיבורים, אך ויקאריו היה במקום והדף
-
'32
- בנטאנקור קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'30
- הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק, אך מתקשות לאיים. ארסנל שולטת יותר בכדור, טוטנהאם מסתגרת ומחפשת מתפרצות
-
'18
- ארסנל קיבלה בעיטה חופשית, סאקה עבר את החומה, אך הכדור עלה מעל השער
-
'3
- הזדמנות ראשונה נפלאה לארסנל. אזה הכניס צ'יפ נהדר לרחבה, רייס בעט מהאוויר, ויקאריו עמד במקום והדף
-
'1
- השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך!