יום שני, 24.11.2025 שעה 04:13

אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)

אזה יופי: ארסנל הביסה 1:4 את טוטנהאם

בדרבי של צפון לונדון, הקשר, שהגיע הקיץ ו'ברח' לתרנגולים, כבש שלושער והוביל את התותחנים לניצחון ענק, טרוסאר כבש ראשון. ריצ'ארליסון רק צימק

מערכת ONE | 23/11/2025 18:30
יום ראשון, 23/11/2025, 18:30אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 12
טוטנהאם
הסתיים
4 1
שופט: מייקל אוליבר
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אברצ'י אזה, ציון: 9
זה ברור, לא? הרכש של ארסנל עם מופע אישי מדהים, שלושער ענק ויכולת מדהימה, כל הדרך אל הניצחון
השחקן המאכזב
מוחמד קודוס, ציון: 3
יש כל כך הרבה מאכזבים בטוטנהאם, מקודוס מצופה לתת יותר לקבוצתו, כמעט ולא היה קיים
הרכבים וציונים
 
 

לונדון היא עיר של טהרת הכדורגל. כל כך הרבה קבוצות, וכאלה שברמות הכי גבוהות, הבית שלהן נמצא במקום אחד. בחלק הצפוני שלה, שוכנות שתיים ענקיות, בדמות ארסנל וטוטנהאם, והערב (ראשון) אחת זכתה בכבוד של ניצחון גדול בדרבי, כאשר התותחנים ניצחו 1:4 את התרנגולים, זאת במסגרת המחזור ה-12 של הפרמייר ליג.

ערב המשחק, שתי הקבוצות נמצאות במקום שונה בטבלה, האחת מוליכה ויכולה לפתוח פער בפסגה, כשהשנייה נמצאת רחוקה ורק במקום התשיעי. על כר הדשא, לפחות על פי דקות רבות, זה היה בולט לעין מי נמצאת בצמרת, כשלמען האמת, זה אפילו היה נראה יותר “לא כוחות” בין המועדונים ופערי הרמות היו גבוהים.

המשחק נפתח ובדקות הראשונות כבר ראו את פערי הרמות, ארסנל שלטה מהרגע הראשון ולעומת זאת טוטנהאם רק הסתגרה וחיפשה התקפות מתפרצות, אך על כר הדשא לא היה לה יותר מדי מה להציע וזו רק הייתה שאלה של זמן מתי השער הראשון יגיע, והאווירה הייתה אחת – הגול יגיע לזכות התותחנים.

אברצאברצ'י אזה (IMAGO)

זה לקח מעט זמן, אך הרשת זזה והאדומים-לבנים חגגו. אחרי שוויקאריו הדף לבוקאיו סאקה ודקלאן רייס, השער הראשון הגיע בדקה ה-36, כאשר מיקל מרינו הקפיץ כדור ללאנדרו טרוסאר, שהשתלט, נעזר במיקי ואן דה ואן וכבש. חמש דקות מאוחר יותר, החל המופע של איש אחד – אברצ’י אזה, שהכפיל את היתרון והבקיע את השער הראשון שלו.

בפתיחת המחצית השנייה, תומאס פרנק ביצע חילוף והכניס את צ’אבי סימונס, אך זה לא עזר לו, כאשר כבר בדקה ה-47 אזה השלים צמד גדול ועשה 0:3. בדקה ה-55, הגיע תקווה קטנה של טוטנהאם, כאשר ריצ’ארליסון ראה את דויד ראיה מחוץ לשער, הפתיע את כולם ובעט מחצי מגרש, הכדור נעצר רק ברשת וזה שער מצמק, שאולי יחזיר את התרנגולים.

אולם, ארסנל כאמור הייתה גדולה על טוטנהאם בדרבי הלונדוני, כשמעל כולם היה זה אזה שפשוט חגג והיה בלתי ניתן לעצירה, כאשר בדקה ה-76 טרוסאר בישל לקשר האנגלי, שכזכור הגיע רק הקיץ לקבוצתו ו’ברח’ ברגע האחרון לטוטנהאם, והשלים שלושער ענק כל הדרך לניצחון.

אברצאברצ'י אזה לוקח את הכדור הביתה (IMAGO)

כאמור, ארסנל הייתה נהדרת, הציגה יכולת מדהימה ואזה במופע מדהים. כעת, התותחנים ניצבים בפסגה לבד עם 29 נקודות מתוך 12 משחקים ופתחו פער של שש נקודות מצ’לסי השנייה, רגע לפני המפגש ברביעי מול באיירן מינכן בליגת האלופות. מנגד, טוטנהאם במקום התשיעי ותקווה לחזור למסלול הניצחונות ביום רביעי, כשמצפה לה מפגש קשה באלופות, מול אלופת אירופה, פאריס סן ז’רמן.

מיקי ואן דה ואן וכריסטיאן רומרו (IMAGO)מיקי ואן דה ואן וכריסטיאן רומרו (IMAGO)
מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר שרק לסיום ההתמודדות! איזה יופי של משחק קיבלנו, ארסנל הביסה 1:4 את טוטנהאם, כשאברצ'י אזה, הרכש שהגיע בקיץ ו'ברח' לתרנגולים, כבש שלושער ענק
  • '90+2
  • חילוף
  • חילוף אחרון בארסנל. קלאפיורי יצא, מיילס לואיס סקלי נכנס
שחקני ארסנל וטוטנהאם (IMAGO)שחקני ארסנל וטוטנהאם (IMAGO)
שחקני ארסנל וטוטנהאם (IMAGO)שחקני ארסנל וטוטנהאם (IMAGO)
  • '88
  • חילוף
  • גם מיקל מרינו יצא, אית'ן אנווארי נכנס
  • '88
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל ארסנל. הינקאפי יצא, כריסטיאן מוסקרה נכנס
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • פדרו פורו ראה את הכרטיס הצהוב מנגד
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • דקלאן רייס קיבל כרטיס צהוב
תומאס פרנק (IMAGO)תומאס פרנק (IMAGO)
מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)
  • '78
  • חילוף
  • גם קודוס פינה את מקומו, ברנאן ג'ונסון נכנס
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפול בטוטנהאם. ספנס יצא, פדרו פורו נכנס
  • '78
  • חילוף
  • חילוף בארסנל. טרוסאר יצא, נוני מדואקה נכנס
אברצ'י אזה מאושר (IMAGO)אברצ'י אזה מאושר (IMAGO)
שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)
אברצ'י אזה ובוקאיו סאקה חוגגים (IMAGO)אברצ'י אזה ובוקאיו סאקה חוגגים (IMAGO)
אברצ'י אזה משלים שלושער (IMAGO)אברצ'י אזה משלים שלושער (IMAGO)
  • '76
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-1:4: זה המופע של אברצ'י אזה! הקשר קיבל כדור רוחב מטרוסאר ובעט שטוח פנימה, שלושער גדול של הקשר שהגיע רק בקיץ האחרון
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • גם רומרו ראה את הכרטיס הצהוב
אברצ'י אזה רודף אחרי הכדור (IMAGO)אברצ'י אזה רודף אחרי הכדור (IMAGO)
ג'וליאלמו ויקאריו ודקלאן רייס (IMAGO)ג'וליאלמו ויקאריו ודקלאן רייס (IMAGO)
  • '66
  • חילוף
  • גם ווילסון אודובר יצא, פאפה סאר נכנס
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול בטוטנהאם. בנטאנקור יצא, רנדל קולו מואני נכנס
  • '55
  • שער
  • שער! טוטנהאם צימקה ל-3:1: טירוף באמירויות עם שער מהסרטים. פלהיניה חטף כדור במרכז המגרש, ריצ'ארליסון השתלט, ראה את ראיה מחוץ לשער והחליט לשחרר בעיטה אדירה מ-40 מטרים, הכדור נעצר רק ברשת
אברצ'י אזה חוגג עם שחקני ארסנל (IMAGO)אברצ'י אזה חוגג עם שחקני ארסנל (IMAGO)
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)
  • '47
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:3: התותחנים לא עוצרים עם עוד שער נהדר של אזה. הקשר קיבל מסירה מטמבר, נכנס לרחבה ושלח בעיטה לפינה, המארחת חוגגת
  • '46
  • חילוף
  • עם פתיחת המחצית, חילוף בטוטנהאם. דאנסו יצא, צ'אבי סימונס נכנס
מחצית ראשונה
שחקני ארסנל חוגגים עם אזה (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים עם אזה (IMAGO)
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)
אברצ'י אזה בטירוף (IMAGO)אברצ'י אזה בטירוף (IMAGO)
אברצ'י אזה בועט וכובש (IMAGO)אברצ'י אזה בועט וכובש (IMAGO)
  • '41
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:2: זה היה מהיר. התותחנים הכפילו את היתרון, כשאזה קיבל כדור מרייס, זרק שחקן הגנה ושלח בעיטה עוצמתית לרשת
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
לאנדרו טרוסאר בטירוף (IMAGO)לאנדרו טרוסאר בטירוף (IMAGO)
לאנדרו טרוסאר רץ לחגוג (IMAGO)לאנדרו טרוסאר רץ לחגוג (IMAGO)
לאנדרו טרוסאר כובש (IMAGO)לאנדרו טרוסאר כובש (IMAGO)
  • '36
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:1: התותחנים שולטים ובאו על שכרם. מיקל מרינו הקפיץ נפלא מעבר להגנה ומצא את טרוסאר, שהשתלט טוב, הסתובב, שלח בעיטה שהוסטה מעט על ידי מיקי ואן דה ואן ונכנסה פנימה
  • '34
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לארסנל, שוב עם בעיטה חופשית. הפעם, סאקה היה מדויק יותר, הכדור היה בדרך לחיבורים, אך ויקאריו היה במקום והדף
לאנדרו טרוסאר מול ג'ד ספנס (IMAGO)לאנדרו טרוסאר מול ג'ד ספנס (IMAGO)
וויליאם סאליבה מול ריצ'ארליסון (IMAGO)וויליאם סאליבה מול ריצ'ארליסון (IMAGO)
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • בנטאנקור קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '30
  • אחר
  • הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק, אך מתקשות לאיים. ארסנל שולטת יותר בכדור, טוטנהאם מסתגרת ומחפשת מתפרצות
  • '18
  • החמצה
  • ארסנל קיבלה בעיטה חופשית, סאקה עבר את החומה, אך הכדור עלה מעל השער
ריצ'ארליסון ומרטין זובימנדי (IMAGO)ריצ'ארליסון ומרטין זובימנדי (IMAGO)
דקלאן רייס בועט (IMAGO)דקלאן רייס בועט (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה נפלאה לארסנל. אזה הכניס צ'יפ נהדר לרחבה, רייס בעט מהאוויר, ויקאריו עמד במקום והדף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך!
התפאורה של אוהדי ארסנל (IMAGO)התפאורה של אוהדי ארסנל (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה