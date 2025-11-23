אזה יופי: ארסנל הביסה 1:4 את טוטנהאם

דעת המבקר

השחקן המצטיין אברצ'י אזה, ציון: 9

זה ברור, לא? הרכש של ארסנל עם מופע אישי מדהים, שלושער ענק ויכולת מדהימה, כל הדרך אל הניצחון אברצ'י אזה, ציון: 9זה ברור, לא? הרכש של ארסנל עם מופע אישי מדהים, שלושער ענק ויכולת מדהימה, כל הדרך אל הניצחון השחקן המאכזב מוחמד קודוס, ציון: 3

יש כל כך הרבה מאכזבים בטוטנהאם, מקודוס מצופה לתת יותר לקבוצתו, כמעט ולא היה קיים מוחמד קודוס, ציון: 3יש כל כך הרבה מאכזבים בטוטנהאם, מקודוס מצופה לתת יותר לקבוצתו, כמעט ולא היה קיים

הרכבים וציונים

לונדון היא עיר של טהרת הכדורגל. כל כך הרבה קבוצות, וכאלה שברמות הכי גבוהות, הבית שלהן נמצא במקום אחד. בחלק הצפוני שלה, שוכנות שתיים ענקיות, בדמות ארסנל וטוטנהאם, והערב (ראשון) אחת זכתה בכבוד של ניצחון גדול בדרבי, כאשר התותחנים ניצחו 1:4 את התרנגולים, זאת במסגרת המחזור ה-12 של הפרמייר ליג.

ערב המשחק, שתי הקבוצות נמצאות במקום שונה בטבלה, האחת מוליכה ויכולה לפתוח פער בפסגה, כשהשנייה נמצאת רחוקה ורק במקום התשיעי. על כר הדשא, לפחות על פי דקות רבות, זה היה בולט לעין מי נמצאת בצמרת, כשלמען האמת, זה אפילו היה נראה יותר “לא כוחות” בין המועדונים ופערי הרמות היו גבוהים.

המשחק נפתח ובדקות הראשונות כבר ראו את פערי הרמות, ארסנל שלטה מהרגע הראשון ולעומת זאת טוטנהאם רק הסתגרה וחיפשה התקפות מתפרצות, אך על כר הדשא לא היה לה יותר מדי מה להציע וזו רק הייתה שאלה של זמן מתי השער הראשון יגיע, והאווירה הייתה אחת – הגול יגיע לזכות התותחנים.

אברצ'י אזה (IMAGO)

זה לקח מעט זמן, אך הרשת זזה והאדומים-לבנים חגגו. אחרי שוויקאריו הדף לבוקאיו סאקה ודקלאן רייס, השער הראשון הגיע בדקה ה-36, כאשר מיקל מרינו הקפיץ כדור ללאנדרו טרוסאר, שהשתלט, נעזר במיקי ואן דה ואן וכבש. חמש דקות מאוחר יותר, החל המופע של איש אחד – אברצ’י אזה, שהכפיל את היתרון והבקיע את השער הראשון שלו.

בפתיחת המחצית השנייה, תומאס פרנק ביצע חילוף והכניס את צ’אבי סימונס, אך זה לא עזר לו, כאשר כבר בדקה ה-47 אזה השלים צמד גדול ועשה 0:3. בדקה ה-55, הגיע תקווה קטנה של טוטנהאם, כאשר ריצ’ארליסון ראה את דויד ראיה מחוץ לשער, הפתיע את כולם ובעט מחצי מגרש, הכדור נעצר רק ברשת וזה שער מצמק, שאולי יחזיר את התרנגולים.

אולם, ארסנל כאמור הייתה גדולה על טוטנהאם בדרבי הלונדוני, כשמעל כולם היה זה אזה שפשוט חגג והיה בלתי ניתן לעצירה, כאשר בדקה ה-76 טרוסאר בישל לקשר האנגלי, שכזכור הגיע רק הקיץ לקבוצתו ו’ברח’ ברגע האחרון לטוטנהאם, והשלים שלושער ענק כל הדרך לניצחון.

אברצ'י אזה לוקח את הכדור הביתה (IMAGO)

כאמור, ארסנל הייתה נהדרת, הציגה יכולת מדהימה ואזה במופע מדהים. כעת, התותחנים ניצבים בפסגה לבד עם 29 נקודות מתוך 12 משחקים ופתחו פער של שש נקודות מצ’לסי השנייה, רגע לפני המפגש ברביעי מול באיירן מינכן בליגת האלופות. מנגד, טוטנהאם במקום התשיעי ותקווה לחזור למסלול הניצחונות ביום רביעי, כשמצפה לה מפגש קשה באלופות, מול אלופת אירופה, פאריס סן ז’רמן.

מיקי ואן דה ואן וכריסטיאן רומרו (IMAGO)