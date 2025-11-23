יום ראשון, 23.11.2025 שעה 13:29
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

שער ליגה ראשון לניב לוי במדי פלוישטי הרומנית

קשרה של באקה אל גרבייה בעונה החולפת היה שותף לניצחון הענק 0:8. לאחר 14 מחזורים הקבוצה נמצאת במקום השלישי עם 29 נקודות, כשהיא סופגת הכי מעט

|
ניב לוי וחבריו (צילום Club Sportiv Păulești)
ניב לוי וחבריו (צילום Club Sportiv Păulești)

החלום של ניב לוי להבקיע מעבר לים התממש. השחקן בן ה-22, שחקן הפועל ע. באקה אל גרבייה מליגה א׳ צפון בעונה החולפת (2024/25), הצטרף לאחרונה לקבוצת פלוישטי הרומנית. הקשר חבר לסגל הקבוצה במהרה, ואתמול (שבת) אף כבש לראשונה בחו"ל, בניצחון 0:8 על אוצלול גאלאץ 2 (לה קבוצה ראשית בליגה הראשונה).

נכון להיום (ראשון), הקבוצה הרומנית יושבת לה במקום השלישי בבית ב' בליגה השלישית בטיבה ברומניה, והיא מתמודדת על הכרטיס לליגה השנייה. רק שתי נקודות מפרידות בינה לבין המוליכה, ספורטינג לייסטי, ולזכותה של פלוישטי 29 נקודות, עם מאזן שערים של 10:30 (ספגה הכי מעט עד כה) לאחר 14 מחזורי ליגה.

בדף הפייסבוק הרשמי של המועדון הרומני נכתב כך: "ניצחון ברור והצגה על המגרש! פלוישטי פתחה את המשחק חזק ולא הותירה סיכוי ליריבתה, וניצחה בתוצאה מדהימה 0:8! את השערים הבקיעו ל. סירבו (צמד שערים), נ. לוי, א. בכיר, א. ברבקארו, ואדי פטרה שכבש שלושער ובישל, כשנכנס למחצית והראה שוב את הקלאסה והיעילות העצומה שלו".

שער ליגה ראשון לניב לוי

"הקבוצה שלנו ממשיכה להפגין בגרות, כוח ומשמעת הגנתית, עם ההגנה השנייה בטיבה במגרש הביתי בליגה השלישית, אינדיקציה ברורה להתקדמות וארגון מצוין. אנחנו עדיין במאבק על מקום בפלייאוף, ולשם כך אנחנו חייבים להישאר מרוכזים, רציניים ונחושים כמו קודם. הדרך ארוכה, אבל יחד נוכל להגיע לאן שאנחנו רוצים להיות!".

ניב גדל במחלקת הנוער של מכבי נתניה, במדיה שיחק במשך תשע עונות לא רצופות, כשבין לבין עבר בהפועל פתח תקווה ובהפועל ניר רמת השרון, שהייתה לקבוצת הנוער האחרונה שלו. בשנים האחרונות היה לשחקן ליגה א׳ צפון ושיחק במדי מ.ס צעירי טייבה, עירוני נשר והפועל ע. באקה אל גרבייה.

