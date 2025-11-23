יום ראשון, 23.11.2025 שעה 13:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

נסתרות 2024: קבוצות ליגה א' שטרם הגישו דו"ח

מכבי יבנה, מ.ס דימונה, עירוני אשדוד, הפועל ניר רמה"ש והפועל בית שאן הן בין אלו שהעמותה המנהלת אותן עדיין לא הגישה את המסמך החשוב משנה שעברה

|
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

לא פחות מ-10 עמותות המנהלות קבוצות כדורגל בליגה א' צפון ודרום טרם העבירו את דו"חות שנת 2024 (שנה קלנדרית) למשרד המשפטים ועל כן הנתונים הכספיים לא מופיעים באתר גיידסטאר, המאגד את כל המספרים. האם עופר ינאי תרם למכבי יבנה? ואם כן, על איזה סכום מדובר? וגם, מה היה שכרו של ניר קלינגר כמנהל מקצועי בדימונה, טרם עזיבתו את המועדון?

היות וטרם הגיעו הנתונים הרשמיים של שנת 2024, אי אפשר לדעת לעת עתה. העמותות המנהלות את קבוצות הכדורגל של מכבי יבנה, מ.ס דימונה, הפועל ניר רמת השרון, מכבי עירוני אשדוד, מכבי קריית מלאכי, מכבי אתא ביאליק, מ.ס טירה, מ.כ צעירי טמרה, הפועל בית שאן ומכבי נוג'ידאת הן אלו שטרם הגישו את הדו”ח לשנה זו.

על פניו, בהתאם למשרד המשפטים, המועד האחרון להגשת אותם דיווחים על שנת 2024 החולפת היו עד לתאריך 30/10. למעלה משלושה שבועות חלפו מאז ואותן 10 עמותות המנהלות את הקבוצות שצוינו, טרם העבירו את הדו"חות המסקרנים. אוטוטו אנחנו נכנסים לשנת 2026, כשבדרך כלל הדו"ח של השנה הקלנדרית הקודמת כבר מופיע באתר גיידסטאר, בעוד שהשנה ישנו עיכוב לא ברור.

ממשרד המשפטים נמסר ל-ONE לאחר פנייה בנושא: "המועד האחרון להגשת דיווחים לשנת 2024 הוא ה-30 באוקטובר 2025".

