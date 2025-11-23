בקצב נהדר: 75:88 להרצליה על גליל עליון

המחזור השביעי בליגת ווינר סל המשיך היום (ראשון) כשבכפר בלום קיבלנו משחק בין הפועל גליל עליון לבני הרצליה, האורחים הצליחו לנצח פעם שלישית ברציפות בזירה המקומית עם 75:88 נהדר, כשהם סוף סוף עלו מהמקום האחרון בטבלה.

המשחק החל בצורה דומיננטית מאוד לזכות חניכיו של יהוא אורלנד כשהם סיימו את הרבע הראשון בהפרש דו ספרתי עם פתיחה טובה של אלייז’ה סטיוארט שהיה נהדר. הרבע השני נפתח כשהחבורה של גוני יזרעאלי התחילה להתעורר ולצמצם את הפער, אך מיד אחר כך הכחולים חזרו לעצמם בהובלתם של סטיוארט ושלו לוגשי, גם נואה קרטר היה נראה טוב והשחקנים ירדו למחצית בתוצאה 29:50 שצבועה בכחול.

במחצית השנייה הלבנים ניסו לחזור, אך ללא הצלחה. החבורה של גוני יזרעאלי התחילה לקלוע והייתה בדרך לצמצום הפער, מנגד, סטיוארט המשיך בכושר הטוב שלו והגדיל את הפער חזרה. המארחת התעוררה רק ברבע האחרון וקלעה יותר מיריבתה, אך זה לא הספיק לה והחבורה של יהוא אורלנד ניצחה 75:88 בכפר בלום עם תצוגה נפלאה וניצחון שלישי ברציפות בזירה המקומית.

במחזור הבא, בני הרצליה תצא למטרווסט על מנת להתמודד מול מכבי רעננה ולהמשיך את רצף הניצחונות שלה בליגה. מן הצד השני של המתרס, הפועל גליל עליון תתארח בטוטו ארנה בחולון כדי להתמודד מול הקבוצה המקומית ולעצור את רצף ההפסדים אליו נכנסה.

צפו: בני הרצליה מנצחת בחוץ את גליל עליון

קלעו גליל עליון: דיאנדרה גולסטון 23 נק’ודות, שחר עמיר 18 נק’, יובל שניידרמן 11 נק’ ו-6 ריבאונדים, רז אדם 8 נק’, סם אלג’יקי ויל מלמד 5 נק’ כ”א, סיריל לנג’יוויין 4 נק’, נועם אביבי 1 נק’.

קלעו להרצליה: אלייז’ה סטיוארט 23 נקודות, נואה קרטר 19 נק’, צ’ינאנו אונואקו (12 ריבאונדים), טוני דגלאס (6 אסיסטים) ושלו לוגשי 11 נק’ כ”א, ג’ורדון ורנאדו 9 נק’ ו-6 ריב’, מקס היידגר 3 נק’, שון דאוסון 1 נק’.

רבע ראשון: 12:23 לבני הרצליה

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’יוויין, שחר עמיר, יהל מלמד, יובל שניידרמן, סם אלג’יקי

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, שלו לוגשי, טוני דגלאס, צ’ינאנו אונוואקו, אלייז’ה סטיוארט

# 05:00 – 10:00: האורחים התחילו כשהם יותר דומיננטיים בזכות טוני דגלאס ואלייז’ה סטיוארט. סם אליג’יקי מנגד, היה נקודת האור של גוני יזרעאלי והוביל את הקבוצה בנקודות. 5:11 לבני הרצליה עד כה.

# 00:00 – 05:00: הכחולים ממשיכים בפתיחה הטובה וממשיכים להגדיל את הפער בכפר בלום. סטיוארט המשיך לבלוט ושלו לוגשי התחיל לקלוע גם הוא והקבוצה מהשרון נראתה נהדר עד כה. 12:23 ופתיחה נהדרת לאורחים.

רבע שני: 29:50 לבני הרצליה

# 05:00 – 10:00: גליל עליון התעוררה בפתיחת הרבע השני, כשאלג’יקי המשיך לזרוח, דיאנדרה גולסטון עזר לו ושחר עמיר עם שלשה ונקודות ראשונות. המארחת הצליחה לסגור את הפער.

# 00:00 – 05:00: הרצליה שבתחילת הרבע השני פיגרה קצת ביכולת ונמנמה, לוגשי המשיך במשחק הטוב שלו ועזר לסטיוארט להחזיר את הרצליה ליכולת הטובה מהרבע הראשון. גם נואה קרטר עם רבע מוצלח. הקבוצה מהשרון חזרה להוביל בפער דו ספרתי עם 29:50 כחול.

רבע שלישי: 51:70 לבני הרצליה

# 05:00 – 10:00: פתיחה חלשה של המחצית השנייה, שתי הקבוצות לא פתחו טוב ובקושי קלעו בחמש הדקות הראשונות. צ’ינאנו אונוואקו היה נקודת האור של הרצליה בתחילת הרבע השלישי כשהכחולים הובילו 35:63.

# 00:00 – 05:00: בני הרצליה חזרו לכושר הטוב שלהם כשאונואקו המשיך במשחק הנהדר שלו במחצית השנייה והגדיל את הפער לזכות האורחים בכפר בלום עם 51:70.

רבע רביעי: 75:88 לבני הרצליה

# 05:00 – 10:00: הרבע האחרון נפתח כשהמארחת פתחה טוב וקלעה יותר, אך ההפרש עדיין על דו ספרתי עם 65:79 לזכות חניכיו של יהוא אורלנד וזה מאוחר מדי לזכות גליל עליון.

# 00:00 – 05:00: החבורה מהשרון חזרה למשחק והתחילה לקלוע בצרורות גם ברבע האחרון. אלייז’ה סטיוארט ונואה קרטר היו נהדרים ובני הרצליה ניצחה בחוץ עם 75:88 נפלא מול הפועל גליל עליון.