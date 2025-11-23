כאילו לא הייתה פגרה: רק 2:2 לריאל מול אלצ'ה

השחקן המצטיין
אינאקי פנייה, ציון: 7
הציל את אלצ'ה פעמים רבות מול ספיגה, מנע מאמבפה למצוא את הרשת
השחקן המאכזב
דני סבאיוס, ציון: 5
לא הורגש על הדשא
אחרי פגרת נבחרות ארוכה, הליגה הספרדית חזרה ובגדול כאשר הערב (ראשון) ריאל מדריד התארחה אצל אלצ’ה וקיוותה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שראתה את ברצלונה מנצחת את אתלטיק בילבאו ועולה למקום הראשון, אך למרות שעלתה לפסגה בזכות הנקודה, כשלה במשימה כשסיימה ב-2:2 די מאכזב אחרי משחק די נהדר.
המשחק נפתח עם קצב מטורף כשקיליאן אמבפה, רודריגו, ארדה גולר וראול אסנסיו איימו על השער של המארחת והיו קרובים לתת לבלאנקוס את היתרון, כאשר בצד השני היו אלה רפא מיר ואנדרה סילבה שכמעט כבשו לזכות אלצ’ה שער מפתיע כבר במחצית הראשונה.
הסכר נפרץ בדקה ה-53, כשהתקפה נהדרת של הקבוצה הצנועה הסתיימה עם כדור לאלש פבאס בתוך הרחבה, שגלגל בקלילות לפינה של קורטואה. התשובה של הבלאנקוס הגיעה רק בדקה ה-78, אז דין האוסן היה במקום הנכון כדי לדחוק מקרוב, אלא שבדקה ה-84 אלברו רודריגס, שעלה מהספסל דקות ספורות קודם לכן, החזיר לאלצ’ה את היתרון בשער נפלא מחוץ לרחבה. הקבוצה מהבירה לא ויתרה ושלוש דקות לאחר מכן שוב מצאה את השוויון משער של ג’וד בלינגהאם, אך לא הצליחה לעלות ליתרון וכעת תצטרך להסתפק בנקודה בלבד.
כעת הבחורים של צ’אבי אלונסו רושמים תוצאת תיקו שנייה ברציפות בליגה ומשחק שלישי ברציפות בכל המסגרות ללא ניצחון (זכר להפסד לליברפול בליגת האלופות) ויקוו להתאושש במחזור הבא אצל ג’ירונה, כשעוד לפני כן יתארחו אצל אולימפיאקוס בצ’מפיונס. אלצ’ה מנגד השיגה נקודה יקרה ששמה אותה בחצי העליון של הטבלה, ותקווה להמשיך בקצב צבירת הנקודות מול חטאפה במחזור הבא.
מחצית שניה
-
'90+8
- שריקת הסיום! ריאל מדריד נפרדת מאלצ'ה ב-2:2
-
'90+6
- ויקטור צ'וסט תפס את אמבפה בחולצה, ספג את הכרטיס הצהוב השני והשאיר את אלצ'ה בעשרה שחקנים
-
'87
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-2:2! איזה קצב מטורף! אמבפה השאיר כדור מצוין לבלינגהאם מול חצי שער חשוף, האנגלי כבש בקלילות ופתח שוב את המשחק
-
'84
- שער! אלצ'ה עלתה ל-1:2! אלברו רודריגס הגיע להזדמנות מצוינת מחוץ לרחבה ושחרר כדור חזק, ישר לפינת השער של קורטואה!
-
'79
- אנדרה סילבה פינה את מקומו לאלברו רודריגס
-
'78
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1! ג'וד בלינגהאם הכניס כדור לרחבה, דין האוסן שם את הרגל במקום הנכון כדי לדחוק מקרוב
-
'68
- ויקטור צ'וסט ספג כרטסי צהוב על בזבוז זמן
-
'65
- גראדי דיאנג יצא, מרטים נטו נכנס במקומו
-
'65
- חילופים גם באלצ'ה: הקטור פורט פינה את מקומו לאדריה פדרוסה
-
'64
- ארדה גולר פינה את מקומו לגונסאלו גרסיה
-
'57
- אדוארדו קמאבינגה נכנס במקום דני סבאיוס
-
'57
- פראן גרסיה פינה את מקומו לפדה ואלוורדה
-
'57
- צ'אבי אלונסו הגיב עם חילוף משולש: ויניסיוס ג'וניור נכנס במקום רודריגו
-
'53
- שער! אלצ'ה עלתה ל-0:1! התקפה מצוינת של המארחת הסתיימה עם כדור לאלש פבאס בתוך הרחבה, האחרון גלגל את הכדור ישר לפינה הרחוקה של קורטואה
-
'47
- אמבפה בדריבל נהדר פרץ קדימה והשאיר כדור טוב לרודריגו, ששיגר כדור חזק מתוך הרחבה אך סחט מפנייה הצלה לקרן
מחצית ראשונה
-
'38
- אנדרה סילבה עם עוד הזדמנות אדירה בתוך הרחבה של הבלאנקוס, קורטואה עם עוד תגובה מצוינת משלו חסם את השער פעם נוספת
-
'33
- אלכסנדר ארנולד הכניס כדור מדהים לרחבה, אמבפה בעט בנגיעה אך שוב סחט הצלה נהדרת מפנייה
-
'30
- אמבפה נשלח בכדור ארוך מצוין וחדר לרחבה, אך אינאקי פנייה סגר אותו מצוין והציל לקרן
-
'25
- ארדה גולר שחרר כדור אדיר מחוץ לרחבה, הכדור שרק מעל המשקוף
-
'21
- אסנסיו עלה נהדר לכדור קרן ושחרר נגיחה טובה, אך לצערו הכדור חלף ליד הקורה
-
'17
- טעות קשה של אלברו קרראס שאיבד את הכדור להקטור פורט, הותירה לבסוף את רפא מיר לבדו בתוך הרחבה, טיבו קורטואה הגיב מצוין לכדור שבעט החלוץ
-
'14
- הזדמנות ראשונה גם לאלצ'ה: אנדרה סילבה עלה טוב לנגיחה, אך שלח את הכדור מחוץ למסגרת
-
'11
- ראול אסנסיו הכניס כדור רוחב מצוין לקיליאן אמבפה שבעט בנגיעה, אך החמיץ את המסגרת במעט
-
'4
- הזדמנות ראשונה לריאל: רודריגו חדר לרחבה ושחרר כדור חזק, אך לא מספיק מדויק
-
'1
- שריקת הפתיחה באצטדיון מנואל מרטינז ואלרו! חוסה הרננדס הוציא את ההתמודדות לדרך