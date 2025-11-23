יום שני, 24.11.2025 שעה 00:22

אמבפה ובלינגהאם מאוכזבים (IMAGO)

כאילו לא הייתה פגרה: רק 2:2 לריאל מול אלצ'ה

הבלאנקוס המשיכו ביכולת הדלה ורושמים משחק 3 ברצף בכל המסגרות ללא ניצחון. פבאס ורודריגס נתנו למארחת נקודה מפתיעה, האוסן ובלינגהאם איזנו פעמיים

מערכת ONE | 23/11/2025 22:00
יום ראשון, 23/11/2025, 22:00אצטדיון מנואל מרטינז ואלרוליגה ספרדית - מחזור 13
ריאל מדריד
הסתיים
2 2
שופט: חוסה הרננדס מאאסו (ציון: 6)
אלצ'ה
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אינאקי פנייה, ציון: 7
הציל את אלצ'ה פעמים רבות מול ספיגה, מנע מאמבפה למצוא את הרשת
השחקן המאכזב
דני סבאיוס, ציון: 5
לא הורגש על הדשא
הרכבים וציונים
 
 

אחרי פגרת נבחרות ארוכה, הליגה הספרדית חזרה ובגדול כאשר הערב (ראשון) ריאל מדריד התארחה אצל אלצ’ה וקיוותה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שראתה את ברצלונה מנצחת את אתלטיק בילבאו ועולה למקום הראשון, אך למרות שעלתה לפסגה בזכות הנקודה, כשלה במשימה כשסיימה ב-2:2 די מאכזב אחרי משחק די נהדר.

המשחק נפתח עם קצב מטורף כשקיליאן אמבפה, רודריגו, ארדה גולר וראול אסנסיו איימו על השער של המארחת והיו קרובים לתת לבלאנקוס את היתרון, כאשר בצד השני היו אלה רפא מיר ואנדרה סילבה שכמעט כבשו לזכות אלצ’ה שער מפתיע כבר במחצית הראשונה.

הסכר נפרץ בדקה ה-53, כשהתקפה נהדרת של הקבוצה הצנועה הסתיימה עם כדור לאלש פבאס בתוך הרחבה, שגלגל בקלילות לפינה של קורטואה. התשובה של הבלאנקוס הגיעה רק בדקה ה-78, אז דין האוסן היה במקום הנכון כדי לדחוק מקרוב, אלא שבדקה ה-84 אלברו רודריגס, שעלה מהספסל דקות ספורות קודם לכן, החזיר לאלצ’ה את היתרון בשער נפלא מחוץ לרחבה. הקבוצה מהבירה לא ויתרה ושלוש דקות לאחר מכן שוב מצאה את השוויון משער של ג’וד בלינגהאם, אך לא הצליחה לעלות ליתרון וכעת תצטרך להסתפק בנקודה בלבד.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

כעת הבחורים של צ’אבי אלונסו רושמים תוצאת תיקו שנייה ברציפות בליגה ומשחק שלישי ברציפות בכל המסגרות ללא ניצחון (זכר להפסד לליברפול בליגת האלופות) ויקוו להתאושש במחזור הבא אצל ג’ירונה, כשעוד לפני כן יתארחו אצל אולימפיאקוס בצ’מפיונס. אלצ’ה מנגד השיגה נקודה יקרה ששמה אותה בחצי העליון של הטבלה, ותקווה להמשיך בקצב צבירת הנקודות מול חטאפה במחזור הבא.

מחצית שניה
אמבפה מאוכזב (IMAGO)אמבפה מאוכזב (IMAGO)
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! ריאל מדריד נפרדת מאלצ'ה ב-2:2
ויקטור צ'וסט מורחק (IMAGO)ויקטור צ'וסט מורחק (IMAGO)
  • '90+6
  • כרטיס צהוב שני
  • ויקטור צ'וסט תפס את אמבפה בחולצה, ספג את הכרטיס הצהוב השני והשאיר את אלצ'ה בעשרה שחקנים
שחקני ריאל חוגגים (La Liga)שחקני ריאל חוגגים (La Liga)
בלינגהאם ממהר לחדש את המשחק (La Liga)בלינגהאם ממהר לחדש את המשחק (La Liga)
  • '87
  • שער
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-2:2! איזה קצב מטורף! אמבפה השאיר כדור מצוין לבלינגהאם מול חצי שער חשוף, האנגלי כבש בקלילות ופתח שוב את המשחק
אלברו רודריגס חוגג (IMAGO)אלברו רודריגס חוגג (IMAGO)
שחקני אלצ'ה חוגגים עם אלברו רודריגס (IMAGO)שחקני אלצ'ה חוגגים עם אלברו רודריגס (IMAGO)
שחקני אלצ'ה חוגגים (La Liga)שחקני אלצ'ה חוגגים (La Liga)
  • '84
  • שער
  • שער! אלצ'ה עלתה ל-1:2! אלברו רודריגס הגיע להזדמנות מצוינת מחוץ לרחבה ושחרר כדור חזק, ישר לפינת השער של קורטואה!
מאמן אלצ'ה, אדר סראביה, מפגין יכולות (IMAGO)מאמן אלצ'ה, אדר סראביה, מפגין יכולות (IMAGO)
  • '79
  • חילוף
  • אנדרה סילבה פינה את מקומו לאלברו רודריגס
שחקני ריאל ממהרים לקו האמצע (IMAGO)שחקני ריאל ממהרים לקו האמצע (IMAGO)
דין האוסן חוגג עם בלינגהאם (IMAGO)דין האוסן חוגג עם בלינגהאם (IMAGO)
  • '78
  • שער
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1! ג'וד בלינגהאם הכניס כדור לרחבה, דין האוסן שם את הרגל במקום הנכון כדי לדחוק מקרוב
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • ויקטור צ'וסט ספג כרטסי צהוב על בזבוז זמן
צ'אבי אלונסו (IMAGO)צ'אבי אלונסו (IMAGO)
  • '65
  • חילוף
  • גראדי דיאנג יצא, מרטים נטו נכנס במקומו
  • '65
  • חילוף
  • חילופים גם באלצ'ה: הקטור פורט פינה את מקומו לאדריה פדרוסה
  • '64
  • חילוף
  • ארדה גולר פינה את מקומו לגונסאלו גרסיה
צ'אבי אלונסו (IMAGO)צ'אבי אלונסו (IMAGO)
  • '57
  • חילוף
  • אדוארדו קמאבינגה נכנס במקום דני סבאיוס
  • '57
  • חילוף
  • פראן גרסיה פינה את מקומו לפדה ואלוורדה
  • '57
  • חילוף
  • צ'אבי אלונסו הגיב עם חילוף משולש: ויניסיוס ג'וניור נכנס במקום רודריגו
אלש פבאס חוגג (IMAGO)אלש פבאס חוגג (IMAGO)
אלש פבאס חוגג (IMAGO)אלש פבאס חוגג (IMAGO)
  • '53
  • שער
  • שער! אלצ'ה עלתה ל-0:1! התקפה מצוינת של המארחת הסתיימה עם כדור לאלש פבאס בתוך הרחבה, האחרון גלגל את הכדור ישר לפינה הרחוקה של קורטואה
  • '47
  • החמצה
  • אמבפה בדריבל נהדר פרץ קדימה והשאיר כדור טוב לרודריגו, ששיגר כדור חזק מתוך הרחבה אך סחט מפנייה הצלה לקרן
מחצית ראשונה
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
  • '38
  • החמצה
  • אנדרה סילבה עם עוד הזדמנות אדירה בתוך הרחבה של הבלאנקוס, קורטואה עם עוד תגובה מצוינת משלו חסם את השער פעם נוספת
קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)
  • '33
  • החמצה
  • אלכסנדר ארנולד הכניס כדור מדהים לרחבה, אמבפה בעט בנגיעה אך שוב סחט הצלה נהדרת מפנייה
אמבפה נעצר אצל אינאקי פנייה (IMAGO)אמבפה נעצר אצל אינאקי פנייה (IMAGO)
  • '30
  • החמצה
  • אמבפה נשלח בכדור ארוך מצוין וחדר לרחבה, אך אינאקי פנייה סגר אותו מצוין והציל לקרן
ארדה גולר לא מאמין (IMAGO)ארדה גולר לא מאמין (IMAGO)
  • '25
  • החמצה
  • ארדה גולר שחרר כדור אדיר מחוץ לרחבה, הכדור שרק מעל המשקוף
ג'וד בלינגהאם במאבק (IMAGO)ג'וד בלינגהאם במאבק (IMAGO)
  • '21
  • החמצה
  • אסנסיו עלה נהדר לכדור קרן ושחרר נגיחה טובה, אך לצערו הכדור חלף ליד הקורה
אלברו קרראס מול הקטור פורט (IMAGO)אלברו קרראס מול הקטור פורט (IMAGO)
  • '17
  • החמצה
  • טעות קשה של אלברו קרראס שאיבד את הכדור להקטור פורט, הותירה לבסוף את רפא מיר לבדו בתוך הרחבה, טיבו קורטואה הגיב מצוין לכדור שבעט החלוץ
  • '14
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם לאלצ'ה: אנדרה סילבה עלה טוב לנגיחה, אך שלח את הכדור מחוץ למסגרת
קיליאן אמבפה בועט (IMAGO)קיליאן אמבפה בועט (IMAGO)
  • '11
  • החמצה
  • ראול אסנסיו הכניס כדור רוחב מצוין לקיליאן אמבפה שבעט בנגיעה, אך החמיץ את המסגרת במעט
רודריגו מול ויקטור צ'וסט (IMAGO)רודריגו מול ויקטור צ'וסט (IMAGO)
  • '4
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לריאל: רודריגו חדר לרחבה ושחרר כדור חזק, אך לא מספיק מדויק
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון מנואל מרטינז ואלרו! חוסה הרננדס הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני ריאל בתמונה הקבוצתית (IMAGO)שחקני ריאל בתמונה הקבוצתית (IMAGO)
