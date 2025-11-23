כאילו לא הייתה פגרה: רק 2:2 לריאל מול אלצ'ה

דעת המבקר

השחקן המצטיין אינאקי פנייה, ציון: 7

הציל את אלצ'ה פעמים רבות מול ספיגה, מנע מאמבפה למצוא את הרשת אינאקי פנייה, ציון: 7הציל את אלצ'ה פעמים רבות מול ספיגה, מנע מאמבפה למצוא את הרשת השחקן המאכזב דני סבאיוס, ציון: 5

לא הורגש על הדשא דני סבאיוס, ציון: 5לא הורגש על הדשא

הרכבים וציונים

אחרי פגרת נבחרות ארוכה, הליגה הספרדית חזרה ובגדול כאשר הערב (ראשון) ריאל מדריד התארחה אצל אלצ’ה וקיוותה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שראתה את ברצלונה מנצחת את אתלטיק בילבאו ועולה למקום הראשון, אך למרות שעלתה לפסגה בזכות הנקודה, כשלה במשימה כשסיימה ב-2:2 די מאכזב אחרי משחק די נהדר.

המשחק נפתח עם קצב מטורף כשקיליאן אמבפה, רודריגו, ארדה גולר וראול אסנסיו איימו על השער של המארחת והיו קרובים לתת לבלאנקוס את היתרון, כאשר בצד השני היו אלה רפא מיר ואנדרה סילבה שכמעט כבשו לזכות אלצ’ה שער מפתיע כבר במחצית הראשונה.

הסכר נפרץ בדקה ה-53, כשהתקפה נהדרת של הקבוצה הצנועה הסתיימה עם כדור לאלש פבאס בתוך הרחבה, שגלגל בקלילות לפינה של קורטואה. התשובה של הבלאנקוס הגיעה רק בדקה ה-78, אז דין האוסן היה במקום הנכון כדי לדחוק מקרוב, אלא שבדקה ה-84 אלברו רודריגס, שעלה מהספסל דקות ספורות קודם לכן, החזיר לאלצ’ה את היתרון בשער נפלא מחוץ לרחבה. הקבוצה מהבירה לא ויתרה ושלוש דקות לאחר מכן שוב מצאה את השוויון משער של ג’וד בלינגהאם, אך לא הצליחה לעלות ליתרון וכעת תצטרך להסתפק בנקודה בלבד.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

כעת הבחורים של צ’אבי אלונסו רושמים תוצאת תיקו שנייה ברציפות בליגה ומשחק שלישי ברציפות בכל המסגרות ללא ניצחון (זכר להפסד לליברפול בליגת האלופות) ויקוו להתאושש במחזור הבא אצל ג’ירונה, כשעוד לפני כן יתארחו אצל אולימפיאקוס בצ’מפיונס. אלצ’ה מנגד השיגה נקודה יקרה ששמה אותה בחצי העליון של הטבלה, ותקווה להמשיך בקצב צבירת הנקודות מול חטאפה במחזור הבא.