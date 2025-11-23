מאמן השוערים דורש פיצויים מהפועל חיפה

מאמן השוערים, נאור ברבי, שעבד בהפועל חיפה במשך שלוש עונות, פנה למועדון באמצעות עורך דינו שי אליאס בדרישה לפיצוי כספי בגובה 184,300 שקלים, לא כולל ריבית והצמדה. זאת, לטענתו, בשל פיטורים שלא כדין, אי-תשלום זכויות סוציאליות, הלנת שכר והעסקה בתנאים פוגעניים.

על פי המכתב, ברבי הועסק החל מיולי 2022 כמאמן שוערים במחלקת הנוער ובקבוצה הבוגרת. לדבריו, למרות שקיים חוזה חתום ומאושר בליגת העל עבור עבודתו בבוגרים, שכרו שולם בפועל לפי חוזה הנוער בלבד, בניגוד לסיכומים מול הנהלת המועדון. בנוסף נטען כי לאורך תקופתו עבד שעות רבות מעבר למותר בחוק, ללא גמול שעות נוספות.

במכתב מצוין כי בעונת 2022/2023 לקה ברבי במחלת סרטן, עבר ניתוח וטיפולים כימותרפיים, אך חזר לעבודה בתוך זמן קצר וללא קבלת ימי מחלה או התאמות הנדרשות לעובד עם מוגבלות. לאחר תקופת טיפוליו, טוען ברבי כי שב למועדון בהתנדבות במשך כחצי שנה מתוך מחויבות אישית.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

בהמשך, נטען כי לקראת עונת המשחקים הבאה הובטח לו שימשיך בתפקידו, ועל בסיס מצגים אלו דחה הצעות עבודה ממספר קבוצות בליגת העל והלאומית בהן בני ריינה, בני סכנין ומכבי פתח תקווה. אך ב-22 ביוני, ארבעה ימים בלבד לפני פתיחת העונה, קיבל לדבריו הודעה על פיטוריו או הצעה לקיצוץ של יותר מ־50% בשכרו. זמן קצר לפני כן, כך נטען, ויתר על הצעת עבודה רשמית מבני ריינה, שלא הייתה זמינה עוד לאחר הפיטורים.

עוד נטען במכתב כי החל מינואר 2023 לא שולם לברבי שכרו המלא, וכי תקופות ארוכות עברו ללא תשלום כלל. סכום החוב המצטבר, על פי הנטען, עומד על כ־40 אלף שקלים. התביעה המקדמית כוללת דרישה לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פיצוי על פגיעה בעובד עם מוגבלות, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, גמול שבת, פיצוי על מניעת תעסוקה, וכן פיצויי הלנת שכר.

מהפועל חיפה נמסר בתגובה: "עצוב שמאמן שוערים שקיבל הזדמנות מהמועדון, התפרנס והתפתח במועדון החליט להגיש תביעה על מנת לנסות לגרוף כמה שקלים. אנו לא מוטרדים כי האמת תמיד מנצחת ותתברר במלואה בבית המשפט".