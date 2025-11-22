נפרדים: סמאג'ה כריסטון יעזוב את אליצור נתניה

אליצור נתניה הפסידה הערב (שבת) 93:70 להפועל תל אביב. מי שנפרד היום מהקבוצה שנכנעה לאדומים הוא הרכז סמאג'ה כריסטון, שבמשחקו האחרון קלע 17 נקודות ומסר 2 אסיסטים מול 3 איבודים.

כריסטון בן ה-33 שמתנשא לגובה של 1.90 מטרים, העמיד בשבעה משחקים בליגת ווינר סל ממוצעים של 11.6 נקודות, 4.7 אסיסטים ו-3.3 ריבאונדים למשחק.

מאמנו, אריס ליקוגיאניס, התייחס לאחר המשחק לכריסטון ואמר: "אני לא יודע בדיוק מה קרה איתו, כי אני כאן רק עשרה ימים. הוא לא היה מרוצה והקבוצה לא הייתה מרוצה. אני שמח שהוא נפרד עם משחק לא רע".

מי שערך בכורה בקבוצה הערב הוא הסנטר ניק אונגנדה, שנתן משחק פושר, עם 6 נקודות ו-3 ריבאונדים ב-24 דקות. המאמן היווני התייחס גם אליו: "הוא רק הגיע לכאן לפני יומיים. כשהוא ייכנס לעניינים, הוא ייתן לנו דברים שחסרים לנו".