פיטר פן: בגיל 40 מודריץ' השחקן החשוב במילאן

הכדורגל מתקדם משנה לשנה. צירוף הטכנולוגיה, המדע והנתונים, מאפשרים לענף לצמוח ולהתעדכן, ובאותה מידה, על אף כמות המשחקים שהולכת וגדלה, קריירת הכדורגלנים מתארכת ומאפשרת להם לשחק פרק זמן ארוך יותר ברמה תחרותית. אפשר לראות את זה על כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי, שאם לא יקרה משהו לא צפוי, יובילו את פורטוגל וארגנטינה בהתאמה במונדיאל שייערך בקיץ הקרוב, כשהם בני 40 ו-38.

אך יש גם אחד, לוקה מודריץ' שמו, שבגיל 40 בחר מסלול שונה לחלוטין. אחרי 13 שנה בריאל מדריד, עם משחקים ברמות הגבוהות ביותר בכל שבוע, הלך לקבוצה אותה אהד מילדות, מילאן, שחוותה את עונת השפל הגדולה ביותר שלה בעשור האחרון, כדי להחזיר אותה למקומות אותם היא מכירה. בהתחלה דיברו על כך שעצם הניסיון שלו אמור להספיק, כשיביא ווינריות ואופי שהייתה חסרה לקבוצה, אבל מעטים האמינו שבעשור החמישי לחייו, הוא יהפוך לשחקן הטוב ביותר אצל הרוסונרי.

מסימיליאנו אלגרי ולוקה מודריץ'. האמינו אחד בשני (IMAGO)

אחד מאותם מעטים הוא מסימיליאנו אלגרי, שידע כי הוא הולך להפוך לשחקן המשמעותי ביותר עבורו ב-11, כשלמרות הפן היצירתי בו ניחן, המאמן הוותיק ראה בו כקשר האחורי האידיאלי: "זה שיש לנו אותו לפני קו ההגנה מביא איכות, אבל גם אינטליגנציה בסגירת אפשרויות מסירה". בפועל? זה עובד לאיטלקי בצורה נפלאה, כשזקן השבט מוביל את הקבוצה לכמות הספיגות הנמוכה ביותר שלה ב-16 השנים האחרונות. לשם השוואה, בעונת האליפות האחרונה, הרוסונרי ספגו כמות שערים זהה בעשרה משחקים. הפעם, אנחנו רגע לפני המחזור ה-12.

"באתי לכאן כדי לזכות בתארים", הצהיר הקרואטי כשהוצג לראשונה במדים האדומים-שחורים. הערב (ראשון) ב-21:45 (שידור חי ב-ONE2) הוא מקבל הזדמנות לבצע צעד משמעותי כשניצחון על היריבה הגדולה אינטר, יגרום למהפך בטבלה, כשהנראזורי יראו לו את הגב. לפחות על המגרש, קבוצתו החדשה הצליחה להוציא נקודות מכל היריבות הגדולות שלה עם ניצחונות על רומא ונאפולי, ותיקו מול יובנטוס. בכל אחד מהם הקוסם הקרואטי השלים משחק מלא, נכח, בלט ולמעשה, הוחלף רק פעמיים מאז שהגיע.

אין לו מה להוכיח, ואת זה הוא בא להראות

צריך גם לשים את הקלפים על השולחן. מעבר לאהדה שלו לקבוצה, ההגעה של זוכה כדור הזהב מ-2018 לאיטליה נובעת גם מנוחות שמאפשרת לו להביא את הטוב ביותר למגרש, כשמחזיקת הסופרקאפ האיטלקי מתחרה רק בשני מפעלים: הליגה והגביע, מה שנותן לסגל זמן מנוחה די גדול בין משחק למשחק.

לוקה מודריץ'. אין לו מה להוכיח, ואת זה הוא בא להראות (IMAGO)

כאמור, הרוסונרי חוו עונה רעה שאמנם הסתיימה עם תואר הסופרקאפ, אך במקום השמיני בליגה, הדחה מביכה מליגת האלופות, ללא מקום באירופה, הפסד בגמר הגביע האיטלקי ושני מאמנים מפוטרים. לשם ההבנה, ארבע שנים קודם לכן, הקבוצה לקחה אליפות כששחקנים כמו מייק מניאן, רפאל ליאאו ותיאו הרננדס, שהספיק לעזוב בקיץ האחרון, היו חלק משמעותי מאותה זכייה, אך באותה מידה גם חזו בקריסה בעודם לובשים את המדים.

אם לומר את המובן מאליו, מודריץ' הוא לא אחד שיש לו מה להוכיח, ואת זה בדיוק חיפשו במילאן: שחקן בעל ניסיון, שיודע לקום אחרי משחק פחות טוב ולהתעלות ברגעים בהם הוא צריך לבלוט ובינתיים ההספק שלו כקשר האחורי עולה מעל הציפיות, כשגם בהתקפה הוא מצליח לתרום עם שער ניצחון על בולוניה, בישול שפתח את הסכר מול לצ'ה ובישול נוסף עמוק בתוספת הזמן כדי לחלץ נקודה מפיזה.

הגיע להתוות דרך, אופי ו-ווינריות

מעבר להכל - מודריץ’ הוא מנטור. מרכז המגרש של מילאן שינה את פניו כשמהעונה הקודמת נותרו רק יוסוף פופאנה ורובן לופטוס צ'יק, ופרט לקרואטי, הצטרפו גם אדריאן ראביו, סמואלה ריצ'י וארדון ישארי. בעוד שהראשון הוא שחקן מוכח שכבר שיחק תחת אלגרי ביובנטוס ובא לסייע כטייס משנה באמצע, ריצ'י וישארי הגיעו על מנת להיות פני המועדון בשנים הבאות, אפשר לומר גם ביום שאחרי מודריץ', להתחנך תחתיו ולהשתפשף לצידו. אך זה לא רק להם. אלו גם דוידה ברטסאגי, מגנה השמאלי הצעיר של מילאן, מתיאו גאביה הבלם ואפילו ליאאו.

לוקה מודריץ' ורפאל ליאאו. ההגעה של הקרואטי הורידה משקל מכתפיו (IMAGO)

"כשלוקה הגיע לקבוצה, הוא חיבק אותי ואמר לי שהוא רוצה לעזור לי", סיפר הפורטוגלי, שהפך בעונה האחרונה לחלוץ. "אני מאוד שמח, הוא יבשל לי הרבה שערים שיוכלו לקחת את מילאן קדימה". ליאאו כבר בן 26 והביקורות כלפיו רבות כשהטענה העיקרית נגדו היא שהוא עוד לא התבגר, ולעומת הפוטנציאל הרב הוא לא מצליח לסחוב קבוצה על הכתפיים. ההגעה של מודריץ' אמורה לעזור לו להתמודד עם הציפיות הרבות, אבל גם להוריד מהנטל שמונח עליו.

בינתיים שיתוף הפעולה בין השניים עוד לא הניב פרי, אך בכל הקשור לרצון יש לא מעט, כשזקן השבט מוביל את הליגה במסירות מקדמות עם 99 (ניקולו בארלה שני עם 79), מסירות לשליש האחרון עם 95 (מנואל לוקאטלי שני עם 94), נוגע הכי הרבה בכדור בליגה, ונמצא במקום החמישי בהגבהות ובמסירות מפתח, רביעי בבישולים צפויים ושלישי במסירות עומק.

לוקה מודריץ' חוגג. לא בא להעביר את הזמן (IMAGO)

אפשר להבין שלוקה לא בא להעביר את הזמן. זה לא היה הוא מעולם. במהלך הקריירה הענפה שלו הוא זכה בכל דבר אפשרי במסגרת המועדונים, כשאת הנבחרת אותה הוא מייצג הוא הניף לגבהים חדשים עם גמר המונדיאל ב-2018. הוא היה הראשון "לשבור" את הרצף של רונאלדו ומסי בכדור הזהב, ודאג לשמור על הרמה הגבוהה גם בכניסה לעשור החמישי בחייו הוא בא לנהל, להוביל ולשלוט. בדרך שלו, כמו שהוא יודע, במטרה לעמוד במה שהצהיר כשחתם. הערב, הוא יצטרך לעמוד בעוד מבחן, אבל אותו זה מלהיב עוד יותר.