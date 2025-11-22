"סיטי נחלשה בשבוע חשוב, לפפ לא היו תשובות"

לכל תקופה טובה יש סוף, לפחות במקרה של מנצ’סטר סיטי. החבורה של פפ גווארדיולה הגיעה למפגש חוץ נגד ניוקאסל אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אך נכנעה 2:1 כואב מבחינתה – הפסד שהשאיר אותה מאחורי צ’לסי במקום השלישי בטבלה, ונותן אפשרות לארסנל להגדיל את הפער בצמרת.

התבוסה של ליברפול לנוטינגהאם פורסט תפסה את רוב תשומת הלב בתקשורת האנגלית, אבל גם הסיטיזנס קיבלו ביקורות כמובן: “סיטי נחלשה בשבוע חשוב בו הייתה צריכה להפעיל לחץ”, נכתב ב’סקיי ספורט’. עוד המשיכו: “התוצאה הזו גורמת לגווארדיולה הרבה בעיות, לא היו לו התשובות לכוח של ניוקאסל”.

ברשת BBC’ הוסיפו: “זו מכה קשה למאמצים של מנצ’סטר סיטי לזכות באליפות”. על השיפוט בהתמודדות נכתב: “התכולים יכולים אולי להרגיש שחלק מההחלטות הלכו נגדן היום, אולם הם גם יתחרטו על כל ההזדמנויות שהם פספסו”.

ג'יאנלואיג'י דונארומה מתווכח עם השופט (IMAGO)

עוד לגבי השופטים, מי שלא היה מרוצה מהם בכלל הוא פפ, שלפי הדיווח באנגליה, רץ מיד לחדר ההלבשה שלהם אחרי שריקת הסיום. גווארדיולה גם התראיין מאוחר יותר: “אם דונארומה התלונן שהייתה עבירה בשער השני, אז כנראה שמשהו לא בסדר קרה”. מאמן סיטי אף התעמת עם ברונו גימארייש והגיב על כך: “אמרתי לו כמה הוא טוב”.

אדי האו וגווארדיולה נפגשו, כולל הערב (שבת), לא פחות מ-17 פעמים – כאשר זו הפעם הראשונה שהראשון גבר על השני בפרמייר ליג. עוד בגזרת הנתונים, הארווי בארנס שניצח את המשחק עבור המארחת עם צמד, הוא שחקן ניוקאסל הראשון שכובש פעמיים במשחק ליגה נגד סיטי מאז אלן שירר ב-2003.