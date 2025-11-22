יום שבת, 22.11.2025 שעה 21:34
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

מסתמן: שינוים במדיניות הירידות ורישום שחקנים

בישיבה של ועדת הליגות הנמוכות בהתאחדות לכדורגל עברו מספר הצעות שינוי חשובות, שיובאו לאישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל בחודש הבא. כל הפרטים כאן

כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

האם כבר בעונת הכדורגל הנוכחית קבוצה שהתפרקה לא תגרום לירידה בכמות היורדות בליגות א' וליגות ב', מקרב הקבוצות הפעילות בליגות?

במהלך השבוע התכנסה ועדת הליגות הנמוכות של ההתאחדות לכדורגל על מנת לדון בהצעות שהעלו מספר חברים מקרב נציגי הקבוצות השונות. ההצעות זכו לתמיכה ויעלו לדיון בישיבת הנהלת ההתאחדות לכדורגל במהלך החודש הבא, כאשר נראה כי ההצעות יזכו לתמיכה ולאישור ההנהלה.

בעקבות לא מעט מקרים בהם קבוצות התפרקו במהלך עונה בליגות א' וליגות ב' בשלב מוקדם של העונה - מה שלמעשה הציב את הקבוצות המתפרקות במניין הקבוצות הנושרות מהליגה - ולמעשה הוריד את רמת העניין במאבקי התחתית וההישארות בליגות, הועלתה ביוזמתו של יניב נח, יו"ר הפועל רמת ישראל, הצעה לפיה מספר היורדות יישאר על קנו - במידה וקבוצה התפרקה לפני המחזור ה-20, כך שאם נקבע עוד בתחילת העונה, שבסיומה יירדו שתי האחרונות בטבלה, אז יהיו אלה שתי קבוצות פעילות ולא האחרונה בטבלה בצירוף הקבוצה שהתפרקה.

התוצאות שהושגו במשחקי הקבוצה המתפרקת יימחקו מהטבלה. במידה והקבוצה תתפרק בין המחזורים 20-25 התוצאות שהושגו במשחקיה יבוטלו, אך הקבוצה תיחשב במניין היורדות. במידה והקבוצה תתפרק לאחר מכן, היא תיחשב במניין היורדות והתוצאות במשחקיה יישארו בתוקף, ביתר המשחקים בהם הייתה מיועדת לשחק, הקבוצה היריבה תזכה לניצחון טכני.

גם בעניין רישום ושיתוף שחקנים צפוי שינוי חשוב. אם עד כה, שחקן יכול היה להירשם בשלוש קבוצות במהלך העונה, אך לשחק בשתיים מהן - הרי שההצעה החדשה מציעה, שהחל מהעונה הבאה הדבר לא יהיה תקף על שחקנים שבתחילת העונה שיחקו במשחקי גביע או גביע הטוטו, כלומר שחקן שרשם הופעות בקבוצה מסוימת רק במשחקי גביע ולא במשחקי ליגה, יוכל להמשיך את העונה כשחקן פעיל בשתי קבוצות נוספות וליטול בשורותיהן חלק במשחקי ליגה. 

