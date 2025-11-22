יום ראשון, 23.11.2025 שעה 05:01
רועי פריצקי צורף לסגל נבחרת ישראל בכדורסל

הרכז הצעיר של הפועל ירושלים יהיה השחקן ה-16 שיעמוד לרשותו של אריאל בית הלחמי, לקראת צמד המשחקים מול גרמניה וקרואטיה במוקדמות אליפות העולם

רועי פריצקי ונמרוד לוי (מיכל בן גיגי, הפועל י-ם)
ביום שני הקרוב, נבחרת ישראל תפתח את אימוניה לקראת החלון הראשון במשחקי מוקדמות אליפות העולם 2027. אריאל בית הלחמי, מאמן הנבחרת, זימן לסגל 16 שחקנים שכולם יצאו עם הנבחרת לצמד המשחקים מול גרמניה בחוץ ומול קרואטיה, משחק ביתי שייערך בריגה.

מי שחזר לסגל אחרי היעדרות של שלוש שנים הוא שחקן מכבי תל אביב תמיר בלאט, כשגם טי ג’יי ליף נכלל. מאוחר יותר, בית הלחמי צירף לרשותו גם את עוז בלייזר מהפועל תל אביב לאור אי הבהירות בסוף השבוע האחרון מבחינת כשירותו של ליף.

כמו כן, שחקן נוסף שמצטרף עכשיו לסגל נבחרת ישראל הוא רועי פריצקי, הרכז בן ה-23 של הפועל ירושלים, אליה הגיע רק במהלך הקיץ האחרון אחרי עונה באליצור נתניה.

הסגל המלא: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, נועם יעקב, יאיר קרביץ, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גיא פלטין, טי ג’יי ליף, גור לביא, איתי שגב, עוז בלייזר, רומן סורקין, עידן זלמנסון, רועי פריצקי.

