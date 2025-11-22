רועי פריצקי צורף לסגל נבחרת ישראל בכדורסל

ביום שני הקרוב, נבחרת ישראל תפתח את אימוניה לקראת החלון הראשון במשחקי מוקדמות אליפות העולם 2027. אריאל בית הלחמי, מאמן הנבחרת, זימן לסגל 16 שחקנים שכולם יצאו עם הנבחרת לצמד המשחקים מול גרמניה בחוץ ומול קרואטיה, משחק ביתי שייערך בריגה.

מי שחזר לסגל אחרי היעדרות של שלוש שנים הוא שחקן מכבי תל אביב תמיר בלאט, כשגם טי ג’יי ליף נכלל. מאוחר יותר, בית הלחמי צירף לרשותו גם את עוז בלייזר מהפועל תל אביב לאור אי הבהירות בסוף השבוע האחרון מבחינת כשירותו של ליף.

כמו כן, שחקן נוסף שמצטרף עכשיו לסגל נבחרת ישראל הוא רועי פריצקי, הרכז בן ה-23 של הפועל ירושלים, אליה הגיע רק במהלך הקיץ האחרון אחרי עונה באליצור נתניה.

הסגל המלא: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, נועם יעקב, יאיר קרביץ, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גיא פלטין, טי ג’יי ליף, גור לביא, איתי שגב, עוז בלייזר, רומן סורקין, עידן זלמנסון, רועי פריצקי.