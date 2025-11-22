איימרו עלמיה וסלאמוויט טפרי זכו במרוץ אייל

מרוץ אייל ה-24, אחד המרוצים הגדולים והמוערכים בישראל, התקיים הבוקר ברמת השרון בהשתתפות למעלה מ-4,000 רצים ורצות מכל רחבי הארץ, מתוכם תושבים ותושבות רבים מרמת השרון. המרוץ המשפחתי מתקיים מדי שנה לזכרו של אייל שמואלי ז"ל, רץ ומדריך כושר קרבי בגולני, בנה של זהבה שמואלי - רצת המרתון הראשונה של ישראל וספורטאית אולימפית.

המרוץ המאתגר התקיים במסלולים אורבניים ובשדות של רמת השרון, עם רצים ורצות אולימפיים לצד משפחות, ילדים, קבוצות ספורט וארגוני קהילה כדוגמת קבוצת “אחים לחיים” (לוחמים שנפצעו בשירותם הצבאי והשתקמו דרך הריצה) ו“גמאני רצה” (נשים המחלימות או מתמודדות עם סרטן שד).

את המרוץ ייסדה ומובילה זהבה שמואלי, ספורטאית אולימפית ופורצת דרך בענף הריצה הנשי, שאמרה בסיום: “מרוץ אייל מחבר בין אנשים, בין דורות ובין לבבות. זו הרוח שאייל השאיר לנו, ואנחנו ממשיכים אותה במסלול וברחובות של רמת השרון”. המרוץ כלל מקצים ל-15, 10 ו-5 ק”מ תחרותי, 5 ק”מ הליכה תחרותית, 2 ק”מ תחרותי לילדים, 2 ק”מ עממי למשפחות ואפילו 200 מטר לפעוטות.

הפודיום במרוץ אייל (SportPhotography)

במרוץ ל-15 ק”מ זכה איימרו עלמיה עם זמן מצוין של 45:35 דקות, שתי שניות אחריו הגיע בוקיאו מלדה (45:37) ואמיתי יונה סיים שלישי (46:50). בנשים ניצחה סלאמוויט טפרי עם 53:15 דקות, שנייה הגיעה מאור טיורי (53:23) ובמקום השלישי סיימה כרואן חלבי קבלאן (53:53).

הפודיום ב-10 ק"מ:

גברים:

1. גירמה אמרה (33:16)

2. סהר אשל (33:31)

3. אוריאל כהן ששון (34:35)

נשים:

1. פלורינה טאוב (43:28)

2. שקד גופר (46:21)

3. ליהי הראל (46:30)

הפודיום ב-5 ק"מ:

גברים:

1. אביתר נאור (16:13)

2. איתי קומרובסקי (16:17)

3. ליאור הנדרוקר (16:19)

נשים:

1. רייצ'ל פרז מרטינס (18:46)

2. אמל חיחי (19:11)

3. רונה שטיינמץ (20:02)

בתחרות "מלך ומלכת העלייה" המסורתית, במקטע העלייה בק"מ ה-13 ניצחו איימרו עלמיה (3:10.92 דקות) ומאור טיורי (3:53:35 דקות).