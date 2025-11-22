באייך גברה על דן והבטיחה מדליה, סמברג הודחה

אליפות אירופה בטאקוונדו נמשכת, כאשר היום (שבת) בקטגורית משקל 49 ק"ג פתחו אלכסנדרה דן ורבקה באייך מצוין את התחרות עם ניצחונות בשמינית הגמר נגד יריבות מצרפת ופינלנד בהתאמה, ועלו לשלב רבע הגמר בו התמודדו אחת נגד השנייה בקרב בו מי שתנצח תבטיח מדליה בתחרות, ומי שניצחה היא רבקה באייך עם העפלה לחצי הגמר, והיא כאמור הבטיחה מדליה, דן חמישית.

בקטגורית משקל 57 ק"ג אריאל ויגדור הצעירה (19) אשר משתתפת לראשונה באליפות אירופה לבוגרות, ניצחה יריבה מפינלנד ועלתה לרבע הגמר, אך היא נעצרה שם וסיימה חמישית. עוד בקטגוריה זו ניצחה אבישג סמברג בשלב המוקדמות יריבה מפורטוגל, אך הפסידה בשלב שמינית הגמר ליריבה מליטואניה בקרב צמוד וסיימה את התחרות במקום ה9.

בקרבות הגברים בקטגורית משקל 58 ק"ג השתתף טום פשקובסקי אשר הפסיד בשלב שמינית הגמר נגד יריב מצרפת, ואורי פטישי שהפסיד בשלב המוקדמות ליריב מקפריסין. בקטגוריה 80+ ק"ג השתתף איליה רודרמן אשר ניצח בשלב המוקדמות יריב מקפריסין בנוק אווט מרהיב, אך הפסיד בשלב שמינית הגמר ליריב מפולין וסיים את התחרות במקום ה-9.