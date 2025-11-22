יום שני, 24.11.2025 שעה 13:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

ענו על הכל במכבי ת"א: מי אשם ומי צריך ללכת?

הצהובים סיימו עוד עונה ביורוליג בנובמבר, זה הזמן לענות בוואטסאפ של ONE: האם וויצ'יץ' או אבן צריכים לשוב, השחקנים שצריך לשחרר ומה עם קולדבלה?

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

עונה רעה נוספת עוברת על מכבי תל אביב, כאשר נראה שהיא שוב כבר בחודש נובמבר איבדה על מה לשחק ביורוליג, כשהיא במקום לפני האחרון. גם בליגה, חניכיו של עודד קטש כבר לא עם מאזן מושלם לאחר ההפסד בדרבי, ושום דבר לא הולך למועדון, כאשר לאחרונה אפילו הכוכב לוני ווקר לא משחק והרכש החדש, איפה לונדברג, הוחתם פצוע.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: מי אשם בכישלון של מכבי ת”א, מי צריך לשלם את המחיר אצל הצהובים, האם מכבי ת”א צריכה להחליף בעלות, איזה שחקנים צריך להחליף בסגל, האם צריך להחזיר את ניקולה וויצ’יץ’ או את אבי אבן והאם צריך להיפרד מקלאודיו קולדבלה המנהל המקצועי ומעודד קטש המאמן? הצביעו בוואטסאפ.

