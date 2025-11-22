תומר גינת בסגל של הפועל ת"א, אך לא ישחק

לוח הזחנים הקשוח של הפועל תל אביב ממשיך לו, כאשר כבר היום (שבת, 21:00), כ-48 שעות אחרי הניצחון על מילאנו, האדומים ינסו לשמור על מאזן מושלם גם בליגת ווינר סל. דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו יתארחו אצל אליצור נתניה לקרת קצוות בין הראשונה לאחרונה.

הפועל תל אביב היא הקבוצה היחידה בליגה הבכירה בישראל שהיא מושלמת, אחרי שניצחה את מכבי תל אביב במסגרת המחזור הקודם. לאחר המפגש הזה נגד הקבוצה מהשרון, האדומים ישובו לסופיה על מנת לשחק נגד ריאל מדריד, כאשר לאחר מכן תגיע פגרת הנבחרות.

בכל מקרה, איטודיס בחר את חמשת הזרים שלו למשחק והם ג’ונתן מוטלי, כריס ג’ונס, טיילר אניס, קולין מלקולם ואיש וויינרייט, אך הסיפור מהסגל לא מגיע מהזרים. מי שנרשם למשחק הוא תומר גינת, שכזכור פרק את הכתף ב-2 בנובמבר, וכעת אחרי 20 ימים נרשם, אך הוא לא ישחק.

העזיבה של סנדי כהן השאירה חלל בספסל מכיוון שקבוצה חייבת לרשום שישה ישראלים, ונרשמו עוז בלייזר, גיא פלטין, בר טימור, איתי שגב ויפתח זיו, כאשר יש צורך בישראלי נוסף. ים מדר ותומר גינת לא כשירים, אז רשמו את גינת, אך הוא לא ישחק וישוב רק בדצמבר.

זה אומר שיש ארבעה שחקנים ברשימת הפציעות של הפועל תל אביב, כאשר ים מדר עדיין לא כשיר בעקבות פציעה בברך, טאי אודיאסי לא משחק בעקבות נקע בקרסול וברונו קבוקלו עדיין נעדר בגלל כאבים בגב, כאשר כל הארבעה, יחד עם גינת, צפויים לשוב בחודש דצמבר, אם הכל יילך כשורה.